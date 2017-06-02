Что делать, если рыбья кость застряла в горле
Речная рыба — вкусная и полезная еда, но из-за мелких острых костей, которые так просто проглотить, она может быть очень опасной.
AdMe.ru нашел несколько вариантов действий на случай, если вы проглотили рыбью кость и она застряла в горле.
Чем это опасно?
Помимо того, что кость причиняет боль и неудобства, вокруг нее могут воспалиться ткани. Также со временем может возникнуть отек, что осложнит поиск косточки и может стать причиной удушья, особенно у детей. Поэтому лучше не тянуть с удалением кости из горла.
Чего не стоит делать:
- Не стучите по спине, по горлу, не делайте прием Геймлиха — это еще больше травмирует слизистую.
- Не пытайтесь протолкнуть косточку твердой едой или корочкой хлеба, как это иногда советуют делать — это может вогнать кость глубже в ткани или сломать ее, тогда косточку будет труднее вытащить.
Обращайтесь к врачу, если:
- Боль сложно терпеть, вы чувствуете удушье или выделяется кровь.
- Пострадавший — ребенок.
- Кость уже несколько часов не сдвигается с места.
- Вы не уверены, покинула ли кость горло.
Что делать:
- Действуйте спокойно, без паники: кость слишком маленькая, чтобы внезапно перекрыть дыхание.
- Очень осторожно покашляйте, если кость находится неглубоко, это может помочь. Если боль при этом усиливается, прекратите кашлять.
- Если у вас есть длинный пинцет (15–20 см), удалите кость им — вероятно, она находится в зоне видимости. Возьмите зеркальце и фонарик и осмотрите горло, а лучше попросите кого-нибудь это сделать.
- Выпейте воды. Не переживайте за желудок — он быстро переварит косточку, поэтому она не причинит ему вреда.
- Проглотите что-то мягкое, что сможет захватить кость и удалить из глотки: банан, зефир, хлеб с арахисовым маслом, вареный рис, картофельное пюре. Важно, чтобы пища была хорошо смочена слюной, водой или маслом.
- Выпейте подогретое растительное масло, так косточке будет легче выскользнуть. Также масло обволакивает горло и помогает снять воспаление.
После того, как кость удалена:
- Возможно, даже после посещения врача вам будет казаться, что кость все еще на месте. Не переживайте, это временный эффект.
- Чтобы избавиться от этого ощущения, встаньте под теплый душ, это поможет смягчить горло и расслабить мышцы.
- Съешьте что-то мягкое и обволакивающее, например овсяную кашу.
- Прополощите горло любым антисептиком, чтобы ранка в горле не воспалилась.
Фото на превью eveleen/depositphotos, rixipix/depositphotos
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru
По материалам newhealthadvisor, healdove