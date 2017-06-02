Что делать, если рыбья кость застряла в горле

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Речная рыба — вкусная и полезная еда, но из-за мелких острых костей, которые так просто проглотить, она может быть очень опасной.

AdMe.ru нашел несколько вариантов действий на случай, если вы проглотили рыбью кость и она застряла в горле.