Что будет, если все люди на планете прыгнут одновременно?

Глупые вопросы — отличный способ, чтобы узнать о мире больше. И, если вдуматься, не такие уж они и глупые, а любопытство всегда было одним из главных свойств человека.

Сегодня мы в AdMe.ru представили, что же будет, если все люди на Земле одновременно подпрыгнут.

Для чистоты мысленного эксперимента соберем всех людей в одном месте — например на клочке Земли площадью 1 тыс. кв. км, размером с Нью-Йорк. И да, представьте себе, мы все там поместимся.

  • Допустим, масса 1 человека — 60 кг (не будем забывать про детей и жителей азиатских стран, которые в целом весят меньше, чем европейцы).
  • На Земле проживает 7,5 млрд человек. Получается, общая масса человечества — около 450 млн т.
  • Масса Земли — около 6 секстиллионов т, то есть 6 000 000 000 000 000 000 000 т.

Получается, процент веса всех людей от веса Земли составляет примерно 0,000000000000001%, ну то есть почти круглый ноль. Как видите, нас не так много, как кажется, в масштабах планеты. Физик Ретт Аллен (Rhett Allain) рассчитал, что энергии от нашего прыжка не хватит, чтобы устроить что-то глобальное. Но:

  • Одним из самых заметных для нас эффектов будет звук от миллиардов ног, ударяющихся о землю одновременно, этот гул будет продолжаться несколько секунд.
  • Мы все-таки сдвинем планету! Но лишь примерно на 0,25 нанометра. Это половина диаметра атома водорода — самого маленького атома на свете. Этот сдвиг будет совершенно незаметен, и Земля почти сразу вернется в нормальное положение.

Кстати, есть и другое мнение, которое представили астрофизик Пол Саттер (Paul Sutter) и физик Марк Бослоу (Mark Boslough). По их сценарию, эффект от прыжка всего человечества будет куда более ощутимым:

  • Они считают, что звук от приземления всего человечества на асфальт будет таким громким (200 дБ), что сможет разорвать барабанные перепонки и даже убить.
  • Возникнет ударная волна, которая породит землетрясение магнитудой 4–8 баллов, что вызовет разрушение зданий и устроит цунами.

Какую из этих точек зрения принять — решать вам. Лично нам показалось, что первая более реалистична. А может, среди вас есть физики, которые смогут сделать свои расчеты?

Кстати, в истории был пример, когда землетрясение с большой магнитудой оказало на планету глобальный эффект. Ученые из NASA заявили, что орбита Земли сместилась на несколько сантиметров, а день сократился на миллионную долю секунды после сильнейшего землетрясения в Японии в 2011 году.

Фото на превью bokica/depositphotos

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