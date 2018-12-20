Что большие компании на самом деле знают о вас? (Полный список)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Большие интернет-компании, такие как Facebook, Google, Apple, Twitter и Microsoft, стоят на первом месте среди самых влиятельных компаний этого года. А чтобы и дальше оставаться первыми, им нужно знать о пользователях как можно больше. Например, то, как вы выглядите, о чем пишете в чате, какие видео смотрите и где живете. А что еще?

Хотя интернет-гиганты знают о нас почти все, они не могут воспользоваться этой информацией, если мы им сами этого не позволим. Для этого существует пользовательское соглашение и поля в профиле, которые мы заполняем. Кроме того, все предоставленные данные не могут покидать пределы какой-либо компании и мы всегда сможем удалить или запретить сбор информации. Или о нас знают гораздо больше, чем мы думаем?