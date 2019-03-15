Члены королевской семьи не занимаются политикой. Но пользы от их работы в разы больше

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Никогда не задумывались, чем занимаются современные принцессы и герцогини? Представители английской монархии практически не касаются вопросов политики и не принимают участия в законотворчестве. Зато они традиционно патронируют всевозможные благотворительные, культурные и военные организации, используя свое высокое положение, чтобы привлечь внимание к проблемам в этих сферах. Каждый их визит получает широкое освещение в прессе, а инстаграм @theroyalfamily о деятельности королевской семьи читают более 4 млн подписчиков.

Мы в AdMe.ru тоже раньше считали, что быть принцем или герцогом легко и приятно. На самом же деле оказалось, что у каждого из них день расписан буквально по минутам.

Одно из важных занятий Меган Маркл — защита животных

Меган Маркл, которая теперь носит титул герцогини Сассекской, решила взять под свое крыло организацию по защите животных Mayhew. Штаб-квартира зоозащитников находится в Лондоне, а сами они давно работают на международном уровне, предоставляя услуги в Индии, Афганистане, Грузии и России. Mayhew подыскивает бездомным собакам и кошкам новых владельцев, а также обеспечивает приют животным, хозяева которых попали в тяжелую жизненную ситуацию.

Королева Елизавета покровительствует военным священникам

В феврале этого года Елизавета II приехала на богослужение в честь 100-летия присвоения звания «королевский» Департаменту капелланов Королевской армии. Священники этого отделения, основанного в 1796 году, служили солдатам и их семьям во времена войны и мира. А еще Ее Величество поручила художнику Гарри Паркеру создать 3 картины в честь этого юбилея.

Принцесса Анна заботится о спортсменах и спасателях

Единственную дочь королевы Елизаветы называют одним из самых активных членов королевской фамилии. Принцесса Анна ежегодно принимает участие в сотнях публичных мероприятий, участвует в работе нескольких благотворительных фондов, а также является членом Международного олимпийского комитета. На этом фото она открывает интерактивный образовательный центр службы спасения, где людям всех возрастов будут рассказывать, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Меган и Гарри поддерживают талантливую молодежь

Герцог и герцогиня Сассекские приехали в городок Беркенхед, чтобы посмотреть на выступление танцевальной группы. Здесь недавно была создана целая «молодежная зона», где юные таланты смогли в полной мере реализовать свои возможности.

Графиня Софи — президент сельскохозяйственного общества

Графиня Уэссекская (супруга принца Эдварда, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа) поддерживает фермеров. Софи избрана президентом Сельскохозяйственного общества Уэстморленда. Еще одно направление ее работы — встречи с инвалидами и обездоленными людьми. Так, в феврале 2019 года она побывала на открытии центра Bendrigg Trust, который проводит приключенческие мероприятия для этой категории населения.

Герцогиня Меган борется за права женщин

На фото герцогиня Сассекская совершает хонги (традиционное приветствие маори) во время своего визита в Новую Зеландию. А вечером того же дня она присутствовала на приеме, организованном в честь важного события: ровно 125 лет назад здешние женщины получили избирательные права.

Принц Гарри встречается с ветеранами...

В начале марта Гарри, герцог Сассекский, открыл в Бирмингеме мемориал жертвам нападений в Тунисе, а затем встретился с некоторыми из семей, пострадавших от терактов в Национальном музее Бардо и на курорте Порт Эль-Кантауи. Позже Его Королевское Высочество посетил новый реабилитационный центр в больнице королевы Елизаветы, где оказывают психологическую помощь ветеранам военных действий.

...и принцесса Александра его поддерживает

Принцесса Александра Кентская — президент благотворительного фонда The Royal Star & Garter Homes, оказывающего помощь ветеранам военных действий. В начале 2019 года двоюродная сестра английской королевы была приглашена на празднование 103-летия основания этой организации. The Royal Star & Garter Homes создали в 1916 году под патронажем королевской семьи, чтобы заботиться о тяжелораненых молодых людях, пострадавших в боях Первой мировой войны.

Герцог и герцогиня Кембриджские курируют спортивное направление

Принц Уильям и его супруга Кэтрин (в девичестве Миддлтон) поддержали инициативу Ирландской футбольной ассоциации. Ее представители учат девушек-подростков играть в футбол, помогая им справиться с психологическими проблемами и избежать вредного влияния улицы. В завершение встречи в Белфасте члены королевской семьи побывали на вечеринке в честь молодежи, которая активно работает на благо Северной Ирландии в области бизнеса, искусства и спорта.

Герцогиня Глостерская помогает сохранять старинные ремесла

Бывшая сотрудница датского посольства Биргитта ван Дерс в 1972 году вышла замуж за принца Ричарда, герцога Глостерского и двоюродного брата королевы Елизаветы II. Уже более 40 лет ей приходится нести нелегкий груз обязанностей члена королевского дома. Покровительством герцогини пользуются Королевская академия музыки и Королевский клуб тенниса. А еще она является почетным членом Basketmakers’ Company Trade — компании производителей корзин, которая не так давно отпраздновала свое 450-летие. Члены этого сообщества сохраняют секреты изготовления плетеных корзинок аж с 1569 года.

Графиня Уэссекская поддерживает больных детей

В марте этого года графиня Уэссекская посетила реабилитационный центр в Суррее, где помогают восстановиться детям с черепно-мозговыми травмами. Ее Королевское Высочество открыла новое отделение, где пациенты со сложными нарушениями деятельности мозга будут проходить музыкальную терапию и сами смогут играть на инструментах.

Принц Гарри заботится о полноценном питании в школах

Герцог Сассекский встал на раздачу обедов в школьной столовой. Так он поддержал программу, направленную на предоставление детям свободного доступа к занятиям и питательным обедам во время школьных каникул.

Герцогиня Корнуольская помогает развитию новых направлений медицины

Камилла, герцогиня Корнуольская и вторая супруга принца Чарльза, следит за обучением так называемых медицинских собак. С 2014 года она патронирует благотворительную организацию Medical Detection Dogs, где собак используют в качестве живых диагностов. Их приучают «распознавать запах» рака, а также оказывать помощь людям, больным диабетом.

Принц Уильям старается помочь людям, страдающим от депрессии

В феврале этого года герцог Кембриджский посетил парикмахерскую, мастера которой способны обнаружить признаки депрессии и проблемы с психическим здоровьем у своих клиентов. Поддерживать морально истощенных людей принцу Уильяму помогают его супруга Кэтрин, а также герцог и герцогиня Сассекские.

Кейт Миддлтон покровительствует артистам балета

Елизавета II уже много лет является покровителем королевского балета, а герцогиня Кембриджская успешно перенимает ее опыт. Недавно она посетила Королевский театр Ковент-Гарден, чтобы узнать, как работают дизайнеры (к каждому сезону здесь создаются тысячи оперных и балетных костюмов).

Принц Чарльз призывает не оставлять без внимания одиноких людей

Старший сын Елизаветы II и первый наследник престола патронирует около 350 структур, уделяя особое внимание защите окружающей среды и развитию медицины. А в минувшее Рождество принц Чарльз стал гостем шотландских «чайных танцев», где собираются пожилые и одинокие люди.

Принц Эдвард поддерживает молодых исследователей

Младший брат принца Чарльза и третий сын королевы Елизаветы с 2013 года является канцлером (церемониальным главой) университета в английском городе Бат. Не так давно он торжественно открыл новое здание факультета психологии, где был создан современный исследовательский центр с офисами, лабораториями и комнатами для семинаров.

И все эти традиции передаются из поколения в поколение

Члены королевской семьи занимаются благотворительностью уже не первое столетие. К примеру, принцессе Марии, единственной дочери Георга V, было 17 лет, когда началась Первая мировая война. Девушка стала оказывать помощь матерям, женам и детям солдат. Она работала в столовой на военном заводе в Хейсе, а позже с отличием окончила курсы медсестер.