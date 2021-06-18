Читатели AdMe.ru рассказали, какие русские слова и выражения сложнее всего объяснить иностранцам
Авоська, подстаканник, тоска, совесть, сусеки... Всю сложность и полноту обычного, казалось бы, слова начинаешь оценивать только тогда, когда пытаешься объяснить его значение иностранцу. Попробуйте на досуге — очень увлекательно.
Мы в AdMe.ru уверены, что любой язык полон сложнопереводимых слов, а сегодня остановимся на русских словах и выражениях.
- Выражение «давай бери». Иностранцы, изучавшие или изучающие русский язык, всегда не понимают и часто переспрашивают: «Вы что хотите сказать: давать или брать?» © Kameliya Smith / Facebook
- Однажды в студенческие годы один иностранный студент спросил меня, что такое «нега». У Пушкина прочел. «В его речах такая нега!» Я не смогла объяснить, как ни пыталась. Вернее, мои объяснения не помогли понять значения слова. © Raya Moran / Facebook
- По теме, вчерашний случай. Ребенку (родился и растет не в России) пожелали много всего на день рождения. Прошу записать видео и сказать спасибо. «Дядя и тетя, спасибо за желания!» Говорю ему: «По». Он: ??? Я: «ПОжелания. Спасибо за пожелания». Он: «А в чем разница?»
Ну вот пришлось объяснять, ведь это две разные вещи. © Alex Radc / Facebook
- Я как раз сегодня объясняла, что Баба-яга не ведьма, а совершенно другое существо, минут 20 это заняло. © Naya Aliyeva / Facebook
- Иностранцы не понимают и сложно объяснить, когда что-то предлагают и в ответ слышат: «Да нет, наверное». © Мила Берд / Facebook
- Живу в Испании, самое сложное было объяснить выражение «молчит как рыба». Мне кажется, здесь даже рыбы разговаривают. © Анна Лунина / Facebook
- Научила на работе одного араба выражению «е-мое». Не смогла объяснить, что оно значит. Пошел спрашивать у других русских. Половина сказала, что это ругательство, вторая половина просто начала ржать. Он, бедный, так и не понял, можно в приличном обществе такое говорить или лучше воздержаться. © Al’ Bomshtein / Facebook
- Почему фраза «чайник долго закипает» и фраза «чайник долго не закипает» одинаковые по смыслу? © Владислав Гуревич / Facebook
- Слово «леший» мне было сложно объяснить ребенку-билингву. © Елена Сдобнова / Facebook
- В прошлый раз пыталась объяснить «покажу тебе кузькину мать», самой смешно стало от объясняемого. © Bonni Bonni / Facebook
- Один англичанин греческого происхождения не смог понять, когда я сказала, что выжата как лимон. Для него это было очень смешное выражение и все, смысла он так и не понял. © Inna Usacka / Facebook
- Пытались долго перевести иностранцам фразу «комар носа не подточит». В общем, все зря, так и не поняли. © Елена Натарова / Facebook
- Не знаю, может, не для всех иностранцев, но даже в Болгарии, где речь сходная, есть одно слово, которое трудно объяснить. Наверное, не открою Америку. Приготовьтесь прочитать. Это слово — «обалдеть». © Илона Русакова / Facebook
- А я болгарскому другу долго объясняла, что означает выражение «такая-сякая». Думаю, он так и не понял. © Юлия Гудкова / Facebook
- «Халява слаще уксуса». Не объяснить, что такое «халява» и почему и как она слаще уксуса. © Людмила Вашкевич / Facebook
- В 70-х годах, работая переводчиком, не могла не только перевести, но и объяснить иностранцу значение фразы «вчера купила, в магазине выбросили». И это могли быть и полотенца, и телевизоры, и туфли, и все что угодно. © Наталия Хиленкова / Facebook
- Однажды случайно сказала мужу, что наш сосед хитровымаханный. Муж — иностранец. Потом долго пыталась объяснить, что это означает. © Людмила Сырбу / Facebook
- Как-то на работе зимой одна коллега пришла с мороза и заявила: «Девчонки, на улице такой дубак, я чуть коньки не отбросила». В кабинете была японка и ничего не поняла. © Елена Криницына / Facebook
- Хлебосольный. Моя американская подруга, изучающая русский, спросила об этом слове: «Это то же, что и гостеприимный?» Я объяснила, что гостеприимным можно быть, просто налив чаю и дав один бублик, мило беседуя с гостем. А вот когда ты все самое лучшее для гостей накрываешь, иногда даже взяв денег взаймы, это уже ты хлебосольный. Когда блюд на столе валом и их не приглашенные принесли, а ты сам приготовил. Вот такое вот слово. Объяснить было трудно. © Natalia Sagun / Facebook
А какое слово или фразу, по вашему мнению, сложно объяснить иностранцам?
Фото на превью Елена Криницына / Facebook
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