Читатели AdMe.ru рассказали, какие русские слова и выражения сложнее всего объяснить иностранцам

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Авоська, подстаканник, тоска, совесть, сусеки... Всю сложность и полноту обычного, казалось бы, слова начинаешь оценивать только тогда, когда пытаешься объяснить его значение иностранцу. Попробуйте на досуге — очень увлекательно.

Мы в AdMe.ru уверены, что любой язык полон сложнопереводимых слов, а сегодня остановимся на русских словах и выражениях.

Выражение «давай бери». Иностранцы, изучавшие или изучающие русский язык, всегда не понимают и часто переспрашивают: «Вы что хотите сказать: давать или брать?» © Kameliya Smith / Facebook

Однажды в студенческие годы один иностранный студент спросил меня, что такое «нега». У Пушкина прочел. «В его речах такая нега!» Я не смогла объяснить, как ни пыталась. Вернее, мои объяснения не помогли понять значения слова. © Raya Moran / Facebook

По теме, вчерашний случай. Ребенку (родился и растет не в России) пожелали много всего на день рождения. Прошу записать видео и сказать спасибо. «Дядя и тетя, спасибо за желания!» Говорю ему: «По». Он: ??? Я: «ПОжелания. Спасибо за пожелания». Он: «А в чем разница?»

Ну вот пришлось объяснять, ведь это две разные вещи. © Alex Radc / Facebook

Ну вот пришлось объяснять, ведь это две разные вещи. © Alex Radc / Facebook Я как раз сегодня объясняла, что Баба-яга не ведьма, а совершенно другое существо, минут 20 это заняло. © Naya Aliyeva / Facebook



В 70-х годах, работая переводчиком, не могла не только перевести, но и объяснить иностранцу значение фразы «вчера купила, в магазине выбросили». И это могли быть и полотенца, и телевизоры, и туфли, и все что угодно. © Наталия Хиленкова / Facebook

Однажды случайно сказала мужу, что наш сосед хитровымаханный. Муж — иностранец. Потом долго пыталась объяснить, что это означает. © Людмила Сырбу / Facebook

Как-то на работе зимой одна коллега пришла с мороза и заявила: «Девчонки, на улице такой дубак, я чуть коньки не отбросила». В кабинете была японка и ничего не поняла. © Елена Криницына / Facebook

Хлебосольный. Моя американская подруга, изучающая русский, спросила об этом слове: «Это то же, что и гостеприимный?» Я объяснила, что гостеприимным можно быть, просто налив чаю и дав один бублик, мило беседуя с гостем. А вот когда ты все самое лучшее для гостей накрываешь, иногда даже взяв денег взаймы, это уже ты хлебосольный. Когда блюд на столе валом и их не приглашенные принесли, а ты сам приготовил. Вот такое вот слово. Объяснить было трудно. © Natalia Sagun / Facebook