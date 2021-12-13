Честный рассказ о том, почему я терпеть не могу гостей и не устраиваю никому радушных приемов

Два легендарных писателя, Ханс Кристиан Андерсен и Чарльз Диккенс, перестали общаться после того, как первый погостил у второго. Визит датского автора сказок пришелся настолько не по нраву английскому романисту, что он вскоре написал Хансу прощальное письмо. А ведь отношения гениев могли бы сложиться совсем иначе, не пригласи Диккенс к себе домой Андерсена.

Меня зовут Анастасия, и я устала быть гостеприимным человеком. Специально для AdMe.ru я расскажу, как так получилось, что я решила оставить дружеские отношения вне рамок моего дома.

Все двери настежь

Оглядываясь назад, я понимаю, что еще в юном возрасте недолюбливала визиты родительских друзей, коллег по работе. Если в детские годы приход гостей на праздник воспринимался с задором, то в подростковом возрасте присутствие посторонних раздражало. Гости шумели, глупо шутили, но это полбеды. Больше всего не нравилось, когда они норовили прочесть мне какие-нибудь нравоучения. Также я заметила, что во время визита посторонних терялось ощущение своего дома, и даже после их ухода требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и расслабиться.

Все изменилось, когда я поселилась в студенческом общежитии. В комнатах учащихся часто толкутся все кому не лень. К примеру, в мою соседку влюбился старшекурсник, а потому денно и нощно сидел в нашем блоке и без перерыва о чем-то бубнил. Выгнать его было сложно. Когда мы уже прямым текстом говорили ему, что пора бы и честь знать, он обижался и обвинял всех в негостеприимности. А назавтра приходил снова. Конечно, жить в условиях проходного дома мне было непросто. Поначалу. А потом и ко мне начали регулярно наведываться в гости товарищи по университету. Когда учеба закончилась и я переехала на съемное жилье, мои «общажные» замашки еще сохранялись какое-то время. Я с радостью принимала друзей у себя дома. До поры до времени.

«Я только на пару дней»

Гости с долговременным визитом — настоящее испытание выдержки. Даже горячо любимые родственники могут изрядно испортить жизнь, если заявятся погостить на несколько дней. Не говоря уже о посторонних людях. Объем бытовых задач увеличивается, так как в доме появляется еще один жилец, которого нужно обеспечить всем необходимым, а еще и убрать за ним. Я даже не могу сказать, что хуже: когда визитер на правах гостя ни о чем не парится и отдыхает или когда вмешивается в домашние дела. В первом случае ты ощущаешь себя работником гостиницы и аниматором в одном лице, во втором же можешь столкнуться с попытками установить в твоем доме свои порядки.

Однажды меня попросила о временном пристанище бывшая одногруппница, которую я условно назову Светой. Она была из села и вот решила перебраться в столицу. «Я только дня на 2–3, найду съемное жилье и сразу съеду», — говорила она. Но 3 дня растянулись почти на 2 недели. Приходя ежедневно с работы, я заставала Свету на диване за просмотром сериалов. «Ой, что-то ничего толкового пока нет. Так дорого все», — жаловалась гостья. Я молча кивала и шла готовить ужин, так как Света предпочла помощью по хозяйству себя не обременять, но при этом любила комментировать мои бытовые привычки. Например, «Кто так картошку-то чистит? Надавать бы тебе по рукам». Переселить приятельницу получилось, лишь когда я настолько устала от нее, что сама открыла объявления и отыскала несколько вариантов жилья ей по карману. После этого случая я уяснила для себя, что законы общежития остались в прошлом и я не обязана никому предоставлять кров. К слову, Света даже спасибо не сказала и больше никогда не объявлялась.

Самый худший гость — незваный

Сейчас я руководствуюсь правилом «Не звали? Значит, дверь закрыта». В наше время у всех есть мобильники, а потому если вы решили осчастливить меня своим обществом, то будьте добры сперва убедиться, согласна ли я. Я уже пару раз разворачивала людей, «мимо проезжавших и решивших забежать на минутку», под предлогом занятости. Либо же говорила: «Окей, давай пообщаемся в твоей машине или сходим в кафе». Во-первых, каким бы неприхотливым ни был гость, его неожиданный визит застает меня врасплох. Даже если в квартире идеальный порядок, а в холодильнике полно угощений, я чувствую себя так, будто заявился ревизор. Во-вторых, я считаю, что занята, даже если смотрю развлекательные ролики на YouTube, и непрошеного гостя расцениваю как злостного похитителя моего личного времени.

В прошлом у меня был такой случай. Я сидела дома с температурой 38, когда ко мне пришла соседка. Я встретила ее в халате и сослалась на плохое самочувствие, но она равнодушно разулась и потребовала чая, потому что у нее «важные новости». Мы сели за стол, и приятельница завела волынку о своей личной жизни, периодически гогоча на всю квартиру. Я хотела, чтобы она поскорее осушила чашку и ушла, а я могла лечь в постель. Однако после чая соседка отправилась к шкафчику в прихожей, где я держала свою косметику. Гостья начала перебирать баночки с кремами и нюхать содержимое, комментируя: «Ой, это мне не нравится. А вот этим я намажусь!» Также она старательно надушилась парфюмом. Я уже позабыла все законы радушия и лишь выжидательно глядела на нахалку исподлобья. Уходя, она бросила мне: «Что-то ты сегодня неразговорчивая».

Мои (не)любимые домашние вечеринки

О застольях. Когда ты принимающая сторона, домашние мероприятия — это целый квест, который нужно пройти. Навести идеальную чистоту до прихода гостей, затем накормить и развлечь, а после снова приняться за уборку. Да еще мучиться вопросом, все ли им понравилось. А нужно ли вообще это все? Не проще ли встретиться на нейтральной территории? Тогда уж точно отдохнут все. Когда я только съехалась со своим молодым человеком, мы решили закатить дома вечеринку по поводу его дня рождения и заодно познакомить наших друзей. На назначенную дату у меня выпала 12-часовая рабочая смена, потому о приготовлении десятка блюд не шло и речи. Но ведь в наше время можно заказать на дом кучу разной вкуснятины, что мы и сделали. Казалось, что гости ушли сытые и довольные. Однако на следующий день я узнала от подруги, что говорили за моей спиной некоторые присутствующие дамы, мол, дааа, не повезло-таки парню с хозяйкой, стол накрыт по-холостяцки. Я даже подумать не могла, что в XXI веке критерием оценки хозяйки служит наличие на столе майонезных салатов и мяса по-французски.

В другой раз один из гостей решил открыть настежь окно, забыв о присутствии кота-домоседа в квартире. К счастью, я живу на 1-м этаже, потому со сбежавшим под шумок питомцем ничего не случилось. И хотя пушистого быстро обнаружили громко скандалящим с соседским котом у подъезда, было уже не до веселья. А вишенкой на торте для меня являются гости с маленькими детьми. Вообще к малышам претензии выдвигать неразумно, но вот к родителям лишним не будет. К сожалению, не все из них знают слово «нельзя». Многие мамы и папы с умилением наблюдают, как чадо крушит все на своем пути. Однажды после визита маленького гостя в списке потерь значились горшок с цветущим спатифиллумом, любимая книга ну и нервная система кота. А коллекционных кукол приходилось чуть ли не силой вырывать из рук шкодника под укоризненным взглядом его мамы, который словно говорил: «Сколько тебе лет, что над этой ерундой так трясешься? Вот сейчас ребенок расплачется — и виновата будешь ты!»

Не зову гостей и не стыжусь этого

Я свела к минимуму посещения моего дома посторонними людьми. Заседаниям на кухне с чаем предпочитаю прогулку с подругой по парку. Шумным компаниям в моей квартире тоже больше не рады. Даже если поход с друзьями в ресторан на праздник чреват большими тратами, высвободившееся от готовок-уборок время того стоит, да и нервы целее. Я была приятно удивлена, когда нашла единомышленников в сети. Оказывается, не только я не люблю принимать гостей. Вот какими историями поделились пользователи: Бабушка рассказала мне о таком случае. Гостья уронила тарелку со спагетти, и макароны разлетелись по полу. Даже под холодильник попали. Посетительница просто посмотрела на это безобразие и выдала: «Дай мне пройти, чтобы я не мешала тебе убрать». © StaticPrevails / Reddit

Я особенно ненавижу гостей. У меня дома остановилась подруга, и она критиковала абсолютно все: мои полотенца, матрасы и даже температуру воздуха, хотя я дала ей обогреватель. Но при этом она сэкономила $ 500 на гостинице. Фу. © CharSiuBao9A / Reddit

Меня раздражает, когда пришедшие люди беспокоят моих питомцев или грубо обращаются с ними. Это их дом! А ты лишь гость. Если у тебя нет аллергии, то они могут ходить где хотят. И если им не нравятся твои ласки, то прекрати их трогать! © lavenderfloyd / Reddit

Я интроверт, и мне нужно время, чтобы подготовиться ко встрече с гостями. Если ко мне кто-то приходит без предупреждения, я просто прячусь в ванной и прислушиваюсь, не перестали ли стучать в дверь. © jonosvision / Reddit