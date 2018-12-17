13 комиксов о том, что дети — это счастье (От которого частенько дергается глаз)
Материнство наполнено радостными моментами, новыми открытиями и поцелуями. А еще бессонными ночами, разрисованными стенами и периодическими истериками. В этом и заключается жизнь мам, когда вместе со сложностями приходит настоящее счастье и радость. Художница из Норвегии рисует иллюстрации, в которых отображена жизнь родителей, и в них вы наверняка узнаете себя.
Мы в AdMe.ru обожаем жизненные комиксы, ведь после их просмотра понимаешь: мы не одни такие.
Кто спал с ребенком вместе, тот поймет
Ваш ребенок тоже чемпион по пряткам?
Так выглядит сцена из родительского «Титаника»
50 % песка планеты находится в домах, где есть дети
Да что вы знаете о том, как идти против системы?
Натюрморт «Ребенок дома»
Прогулка состоит из 5 минут «Я сам пойду» и часа «Хочу на ручки»
«Пора спать» всегда выглядит именно так. Да, мамочки?
А это просто классика
Главное, чтобы желание сбылось
Так выглядит время для себя
Ох уж этот сладкий совместный сон!
И как раньше мамы справлялись без гаджетов?
Узнали себя и своих детей в этих жизненных иллюстрациях?
Фото на превью ab.bel / instagram