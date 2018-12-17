13 комиксов о том, что дети — это счастье (От которого частенько дергается глаз)

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Материнство наполнено радостными моментами, новыми открытиями и поцелуями. А еще бессонными ночами, разрисованными стенами и периодическими истериками. В этом и заключается жизнь мам, когда вместе со сложностями приходит настоящее счастье и радость. Художница из Норвегии рисует иллюстрации, в которых отображена жизнь родителей, и в них вы наверняка узнаете себя.

Мы в AdMe.ru обожаем жизненные комиксы, ведь после их просмотра понимаешь: мы не одни такие.

Кто спал с ребенком вместе, тот поймет

Ваш ребенок тоже чемпион по пряткам?

Так выглядит сцена из родительского «Титаника»

50 % песка планеты находится в домах, где есть дети

Да что вы знаете о том, как идти против системы?

Натюрморт «Ребенок дома»

Прогулка состоит из 5 минут «Я сам пойду» и часа «Хочу на ручки»

«Пора спать» всегда выглядит именно так. Да, мамочки?

А это просто классика

Главное, чтобы желание сбылось

Так выглядит время для себя

Ох уж этот сладкий совместный сон!

И как раньше мамы справлялись без гаджетов?

Узнали себя и своих детей в этих жизненных иллюстрациях?