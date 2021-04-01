Чем занимаются и как зарабатывают на жизнь 15 человек, чей IQ выше, чем у Эйнштейна

Чтобы вас признали гением, ваш IQ должен быть не ниже 140 баллов. Но столь высокого показателя достигают не многие. Эти умники имеют, как и другие люди, вполне обычные профессии. Например, работают колумнистами в журнале, психиатрами, фермерами. Конечно, многие из них занимаются новаторскими исследованиями, другие же предпочли простую жизнь.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на тайную жизнь современных гениев, каждый из которых находится на вершине списка самых умных людей, а из бонуса вы узнаете еще об одном знаменитом физике, чей интеллект выше, чем у Эйнштейна.

1. Джейкоб Барнетт — IQ 170

Профессия: физик-теоретик Возраст: около 21 года Вундеркинд набрал 170 баллов в тесте на IQ и опубликовал свою работу по физике, когда ему еще не исполнилось 20. Когда Джейкобу было 15, он стал самым молодым студентом, когда-либо принятым в институт «Периметр». Сейчас Барнетт учится в докторантуре этого учебного заведения и рассчитывает в скором времени стать доктором наук.

2. Юдит Полгар — IQ 170

Профессия: международный гроссмейстер Возраст: 44 года Венгерская шахматистка известна как лучший в истории игрок в шахматы среди женщин. В возрасте 15 лет Юдит стала самым юным международным гроссмейстером. Она одержала победу над 11 чемпионами мира и оказалась единственной женщиной, которая смогла обыграть действующего чемпиона мира. Полгар объявила о завершении шахматной карьеры в 2014 году и получила рыцарство в Венгрии.

3. Рик Роснер — IQ 192

Профессия: телеведущий Возраст: 60 лет По данным Каталога мировых гениев, IQ Рика составляет 192 балла. Он прошел более 30 тестов и получил самый высокий результат в 20 из них. Роснер известен как телеведущий, но в свободное время увлекается математикой и физикой.

4. Эвангелос Кациулис — IQ 198

Профессия: психиатр Возраст: 45 лет С таким впечатляющим результатом IQ-теста и ученой степенью в области философии и медицинских исследований этот грек работает психиатром. Он также основал группу AAAA.GR, которая поддерживает необычайно одаренных детей в Греции.

5. Кристофер Ланган — IQ 195–210

Профессия: владелец ранчо Возраст: 68 лет С показателем IQ от 195 до 210 Кристофер Ланган занимает место среди самых умных людей мира. Всю свою жизнь он разрабатывал когнитивно-теоретическую модель Вселенной и опубликовал по этой теме несколько книг. Чтобы оплачивать счета, Лангану приходилось заниматься подработками. Одно время, например, он служил вышибалой в ночном клубе.

6. Майкл Грост — IQ 200

Профессия: разработчик компьютерных систем Возраст: около 66 лет У него потрясающий показатель IQ — 200. Майклу было всего 10 лет, когда он поступил в Университет штата Мичиган. Грост учился и в Йельском, и в Мичиганском университетах и в 23 года получил степень доктора математических наук. Гений пытается сохранить свою частную жизнь в тайне, но, похоже, он работает в компьютерной компании США системным разработчиком.

7. Шо Яно — IQ 200

Профессия: физик Возраст: около 30 лет Шо был вундеркиндом: он научился читать в 2 года, а писать — в 3. С 5-летнего возраста Яно сочиняет музыку, а в 9 пошел в университет. Шо Яно поступил в Медицинскую школу Притцкера Чикагского университета в возрасте 12 лет, став самым молодым студентом. А в 21 год он получил степень доктора медицины в этом учебном заведении.

8. Эдит Штерн — IQ 200–205

Профессия: изобретатель и математик Возраст: около 68 лет Когда в возрасте 5 лет Эдит прошла тест на IQ, она набрала 205 баллов. Когда девочке было 12, она поступила в колледж. А в 1967 году стала самым молодым человеком, окончившим Флоридский Атлантический университет. Штерн преподавала математику в Университете штата Мичиган, когда ей не было еще и 20 лет, а позже работала в IBM. Эдит Штерн создала телекоммуникационный сервис DID, ей принадлежит более 100 патентов, зарегистрированных в США.

9. Ким Ун Ён — IQ 210

Профессия: профессор физики Возраст: 58 лет Предположительно этот бывший вундеркинд из Южной Кореи имеет IQ 210 баллов. У него есть талант к изучению языков, и с раннего детства Ким говорит на корейском, английском, французском, немецком и японском языках. По неофициальной информации, он работал в НАСА, потом уволился и вернулся в свою страну. Затем служил в департаменте бизнес-планирования корпорации Chungbuk Development, а в настоящее время является профессором гуманитарных наук в Университете Шинхан.

10. Майкл Кирни — IQ 200–325

Профессия: неизвестна Возраст: 37 лет Майкл известен тем, что установил 2 мировых рекорда: сначала стал самым юным выпускником колледжа, а затем — самым молодым преподавателем. Его IQ составляет от 200 до 325 баллов. В возрасте 10 лет Майкл Кирни получил степень бакалавра в Университете Южной Алабамы, в 14 — степень магистра химии в Государственном университете Среднего Теннесси, а в 18 лет — степень магистра информатики в Университете Вандербильта.

11. Теренс Тао — IQ 220–230

Профессия: математик Возраст: 45 лет IQ этого гениального математика с австрало-американскими корнями составляет 220–230 баллов. В возрасте 9 лет он уже посещал математические курсы университетского уровня. Теренс получил докторскую степень в Принстоне в возрасте 21 года, а к 24 стал штатным профессором. Сейчас он преподает математику в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Тао является самым молодым профессором в истории этого вуза.

12. Кристофер Хирата — IQ 225

Профессия: астрофизик Возраст: 38 лет Кристофер обладает невероятно высоким результатом IQ-теста — 225 баллов. К 13 годам он стал самым молодым победителем Международной олимпиады по физике в 1996 году. В 16 лет он уже работал с НАСА, а в 22 года получил докторскую степень в Принстоне. Сейчас Хирата астрофизик и космолог в Центре космологии и физики астрономических частиц Университета штата Огайо.

13. Мэрилин вос Савант — IQ 186–228

Профессия: колумнист в журнале Возраст: 74 года Ее уровень IQ — один из самых высоких в мире. Мэрилин было всего 10 лет, когда она прошла тестирование и попала в Книгу рекордов Гиннесса с наивысшим результатом теста на IQ с 1985 по 1989 год. Савант приобрела популярность благодаря своей колонке в журнале «Спросите Мэрилин». Совсем недавно она выпустила несколько книг и стала членом правления Национального совета по экономическому образованию.

14. Айнан Коули — IQ 250

Профессия: композитор Возраст: 21 год Его показатель IQ составил 250 баллов. В 6 лет Айнан прочитал свою первую лекцию. С 12 лет Коули работал в киноиндустрии в качестве композитора, а в 2013 году написал сценарий, поставил и смонтировал свой собственный фильм The Sempiternal.

15. Марнен Лэйбоу-Козер — IQ 268

Профессия: композитор и веб-разработчик Возраст: неизвестен О Марнене известно немного. Как и многие люди из этой подборки, он был вундеркиндом. В детстве он получил высокий результат IQ-теста — 268 баллов. Если верить сайту Марнена, он говорит на английском, немецком, японском, французском, русском, эсперанто и клингонском. Лэйбоу-Козер увлекается геральдикой, средневековой реконструкцией и народными танцами. Он работал программистом, композитором и музыкантом.

Бонус: другой ученый с IQ выше, чем у Эйнштейна

Джеймс Максвелл — IQ 190–205

Профессия: физик Годы жизни: 1831–1879 IQ шотландского физика-математика по некоторым расчетам составлял от 190 до 205 баллов. Он всемирно известен своей теорией электромагнитного излучения, а Эйнштейн даже утверждал, что его теория относительности появилась во многом благодаря Максвеллу.