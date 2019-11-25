Чем закончился эксперимент Сингапура, где женщин наказывали за рождение 3 и более детей

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В 70–80-х годах в Сингапуре происходили социальные изменения. Если вы были малообразованны и небогаты, государство не собиралось заботиться о вас и ваших детях. И настоятельно советовало пройти стерилизацию. Такая политика травмировала многих женщин, которые мечтали, что у них, как и у их матерей, будет большая любящая семья. Оказавшись перед сложным выбором, многие из них в те годы легли под нож хирурга.

Сейчас государство кардинально изменило свою политику. AdMe.ru решил узнать, что же стало тому причиной и как возникла необходимость в таких варварских методах контроля рождаемости.

Борьба с послевоенным бэби-бумом

В этом животе тройня. Но 3-й ребенок был бы лишним для Сингапура.

После Второй мировой войны в Сингапуре не хватало домов, школ, медицинских учреждений. Очень много людей были безработными, жили в заброшенных домах или в принадлежащих им ветхих магазинах. Сильно ощущался недостаток продуктов питания, и даже воду для питья завозили из соседней Малайзии. Положение ухудшал быстрый рост населения. И с 1949 года в Сингапуре появилась Ассоциация планирования семьи, которая давала семейные консультации и предлагала средства контрацепции. Темпы прироста снизились с 4–5 % в 1950-х годах до 2,5 % в 1965 году. Но правительство по-прежнему считало их слишком высокими.

Сингапур в 1962 году.

Сингапур сейчас.

С 1970 года премьер-министр Ли Куан Ю начал реализовывать программу «Остановись на двоих». Женщинам разрешили делать аборты.

Малообразованных жительниц Сингапура поощряли стерилизоваться. Для прохождения процедуры им предоставлялось $ 10 000 и неделя оплачиваемого отпуска.

Многие женщины (в том числе до 25 лет) после рождения 2-го ребенка были вынуждены сделать операцию на маточных трубах. В противном случае они потеряли бы возможность выбирать школу для старших детей и были бы исключены из очереди на жилье. Люди, которые имели смелость завести 3-го ребенка, платили повышенные налоги и дополнительные сборы. Работники государственного сектора лишались возможности взять декретный отпуск на 3-го и последующих младенцев. Причем для некоторых суммы были неподъемными: так, продавщице Мэри Ко пришлось в 1976 году сделать аборт, так как у них с мужем не было $ 150 (акушерский сбор за 3-го ребенка).

Расцвет программы «Остановись на двоих»

Борьба с перенаселением велась и более тонко — внедрением идеологических установок: «Маленькие семьи — светлое будущее: достаточно двух».

«Второй может подождать».

«Жениться в подростковом возрасте — значит спешить с проблемами. Счастливого брака следует ждать». Это давало плоды. По словам гинеколога Пола Тана, в день проводилось до 9 операций по стерилизации. «Женщины говорили: „Доктор, я думаю, что я снова беременна“, как будто совершили преступление», — вспоминал он. И в результате темпы прироста населения так упали, что правительство решило менять политику.

Этот плакат «Пожалуйста, остановитесь на двоих» (1972) висел в сингапурской клинике.

Правительство пошло на попятную

Ли Куан Ю.

Детей стало рождаться очень мало, а численность населения Сингапура стала снижаться. И Ли Куан Ю обеспокоился: по его наблюдениям, мужчины чаще женились на низкоинтеллектуальных женщинах, вместо того чтобы брать в жены умных. Ввели новую программу, на этот раз поощрявшую образованных женщин иметь 3 или 4 детей. Матери, которые окончили университет, получали налоговые льготы и приоритетное право на жилье. А к 1987 году правительство призвало всех родителей заводить столько детей, сколько они могут себе позволить, и сняло все ограничения. Однако население страны продолжает уменьшаться, и если в 1960-м году рождалось в среднем 6 детей на 1 женщину, то в 2007-м — 1,29.

К чему привел эксперимент

График естественного прироста населения на 1 000 жителей.

Если не брать во внимание моральные аспекты этого эксперимента, то можно выявить следующие наблюдения. Больше детей рождается у женщин с низким доходом и образованием не выше среднего (3-й, а тем более 4-й младенец в семье образованных жительниц Сингапура — это редкость). Однако умный ребенок может появиться и в семье людей с заурядными способностями: интеллект передается малышу от матери не более чем на 40 %, а остальное — результат его упорства и влияния окружающей среды.

Среди мужчин чаще остаются в одиночестве люди со средним или неполным средним образованием. А среди незамужних женщин больше всего тех, которые получили высшее образование .

. Людям недостаточно лишь денежного поощрения, чтобы заводить большие семьи. С 2001 года в Сингапуре начали выплачивать пособия на 2-го ребенка ($ 9 000) и 3-го ($ 18 000). Однако молодые люди больше нацелены на карьеру, чем на семью.

В Китае, где с 1979 года проводилась более мягкая политика «1 ребенок в семье», население продолжает расти, но уже более медленными темпами. Если в 1949 году коэффициент рождаемости (количество детей на 1 женщину) был 5,54 ребенка, то в 2017-м он составлял 1,24. Как правило, в городах люди легко ограничивались 1 ребенком, поскольку он требовал больших трат, а жители сел, вопреки запрету, рожали больше 2.

Что происходит сейчас

Ли Куан Ю был убежден, что для успешного общества нужны умные люди, а они появляются только в семьях с образованными родителями. С 1984 года, когда правительство начало организовывать мероприятия для встреч выпускников университетов, продолжается политика позитивной евгеники. Существуют государственные брачные агентства, которые подбирают людям пару соответствующего социального уровня. При агентстве есть места для встреч наедине, сеть спортивных клубов, кинотеатров, кафе и бассейнов. Для того чтобы побудить молодежь жениться, проводятся совместные чаепития, дегустации вин, кулинарные мастер-классы и даже романтические круизы. После свадьбы такие молодожены получают крупный кредит на покупку жилья. Для студентов университетов правительство ввело новый предмет — уроки любви. На них девушки и парни просматривают романтические фильмы, узнают, как распознать интерес к себе, и, чтобы избавиться от комплексов, держатся за руки.

На самом деле количество жителей в Сингапуре постепенно уменьшилось бы и без жесткой политики правительства. Во многих странах мира, включая другие государства Юго-Восточной Азии, люди позднее вступают в брак и заводят меньше детей. В городах и женщины, и мужчины больше настроены на успех в работе, чем на создание семьи. Скорее всего, население страны и дальше будет уменьшаться. Если только правительство не начнет опекать детей с самого рождения, чтобы их родители могли не отрываться от рабочего процесса.

Как вы считаете, имеет ли право правительство вмешиваться в личную жизнь семьи, сводить пары или контролировать рождаемость в периоды кризиса?