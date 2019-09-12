Популярные дуэты 2000-х, участники которых продолжили карьеру по отдельности. Одни снискали славу, а других забыли

14 3 17 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, у творческих людей сложный характер: каждый готов отстаивать свой взгляд на музыку, тексты и выбор образа. Порой разногласия на сцене и в жизни приводят к распаду групп, участников которых было сложно представить друг без друга. И тут не угадаешь, ведь одних может ждать стремительный взлет, а других — столь же скорое забвение.

Мы в AdMe.ru вспомнили тех, кто остался без своей творческой «половинки», и убедились: расставание порой полностью меняет людей. Пожалуй, последние герои нашей подборки — самый яркий пример.

«Гости из будущего»

Дуэт вокалистки Евы Польны и композитора Юрия Усачева в конце 90-х знали все. Группа «Гости из будущего» продержалась в постоянном составе больше 10 лет. Но в 2009 году коллектив распался. Сейчас бывшие участники группы работают над своими проектами, но на экранах чаще появляется солистка. К тому же певица успевает воспитывать 2 дочерей. Кстати, папа старшей дочери Евы Польны — тоже участник популярного дуэта 1990-х — это Денис Клявер из группы «Чай вдвоем». Юрий Усачев нашел личное счастье с другой исполнительницей — уже 10 лет он женат на певице Тине Кузнецовой.

«Руки вверх!»

Сергей Жуков и Алексей Потехин в 90-е собирали стадионы. Те, кто рос в то время, и сейчас вспомнят слова главных хитов группы. Впервые песни «Руки вверх!» прозвучали на радио в 1996 году. Спустя 10 лет участники начали строить карьеру отдельно друг от друга. Сергей Жуков продолжает давать концерты и сниматься в клипах. Кроме того, он владеет сетью баров и кондитерской. У исполнителя 4 детей, он женат на бывшей участнице группы «ВИА Сливки» Регине Бурд. Алексей Потехин в основном работает в качестве продюсера и время от времени гастролирует в составе группы «Поднимаем руки вверх».

Smash!

Наверное, дуэт совсем юных Сергея Лазарева и Влада Топалова помнят все девушки 2000-х. В их песнях были романтика, нежность и обещание вечной любви. Популярность росла, и группа дважды отправляла заявку на участие в Евровидении. Smash! на этот конкурс так и не попали, зато после распада коллектива Сергей Лазарев представлял на Евровидении Россию, причем 2 раза — в 2016 и 2019 году. Топалов тоже не бросил музыку, но той популярности, что была у него в группе, пока не достиг. Зато счастлив в личной жизни. В 2018 году Влад Топалов женился на телеведущей Регине Тодоренко, пара воспитывает сына.

«Тату»

К Юле Волковой и Лене Катиной слава пришла рано. Самые скандальные девчонки начала 2000-х прорвались со своим творчеством на Запад. Их песни появились в десятках европейских чартов. Но спустя несколько лет интерес к ним утих, и солистки «Тату» пустились в одиночное плавание. Обе девушки обзавелись семьями, однако музыку окончательно не забросили. Хотя былой популярности уже нет, свежий альбом Лены Катиной «Моно» собрал вполне доброжелательные отзывы слушателей.

«Агата Кристи»

Состав группы «Агата Кристи» не раз менялся, но главные участники — братья Глеб и Вадим Самойловы — оставались в строю. Они писали тексты и музыку, которые сделали коллектив одной из самых популярных рок-групп 90-х. В 2008 году братья Самойловы сообщили, что существование проекта близится к концу, съездили в прощальный тур и окончательно разругались. А песни, написанные в пору существования «Агаты Кристи», делили через суд.

«Братья Грим»

Творческое сотрудничество братьев-близнецов Бориса и Константина Бурдаевых тоже ничем хорошим не закончилось. Кризис наступил на 11-м году существования группы. Раздоры зашли так далеко, что Константин опубликовал новость о распаде группы на сайте, а его брат узнал об этом из интернета. Петь бывшие коллеги продолжают, но уже по отдельности.

«Чай вдвоем»

Творческое расставание Стаса Костюшкина и Дениса Клявера прошло мирно. Дуэт «Чай вдвоем» существовал почти 20 лет, и его участники решили: пора пробовать что-то новое. Сейчас оба исполнителя выступают сольно. Денис Клявер выпустил уже 2 альбома, а Стас Костюшкин развивает проект A-Dessa. Ну и о бизнесе не забывает — одним из проектов было производство чая.

«Ночные снайперы»

Диана Арбенина и Светлана Сурганова сотрудничали почти 10 лет. История «Ночных снайперов» началась в 1993 году в Магадане. К 2002 году у участниц накопилось столько творческих и жизненных разногласий, что работать дальше оказалось невозможно. Светлана Сурганова покинула группу и создала свой проект «Сурганова и оркестр».

Кабаре-дуэт «Академия»

Кабаре-дуэт «Академия» — пример уже классический. Участников связывало не только творчество, но и отношения: Лолита Милявская и Александр Цекало были женаты. Расставание получилось тяжелым. Бывшие супруги и коллеги долго избегали друг друга после разрыва. Сейчас Лолита собирает музыкальные награды как исполнительница, за плечами у нее 5 браков. Александр Цекало — успешный продюсер, в 2019 году женился в 4-й раз.

«Король и Шут»

Состав группы «Король и Шут» менялся неоднократно, но для поклонников главными оставались двое — Михаил Горшенев и Андрей Князев. Князев покинул коллектив в 2011 году, решив уделять больше времени самостоятельному проекту. А в 2013 году, за несколько дней до своего 40-летия, умер Горшенев. В истории группы была поставлена точка.

«Осторожно, модерн!»

Когда смотришь на харизматичного Дмитрия Нагиева, понимаешь, что время ему только на пользу. Сейчас актера и ведущего уже невозможно увидеть в нелепых образах из сериала «Осторожно, модерн!», и новый имидж ему очень идет. Бывший экранный партнер Нагиева Сергей Рост не так популярен, хотя и продолжает сниматься в кино. К тому же рекламирует цветочный салон в Санкт-Петербурге и является совладельцем клуба для взрослых в Казани.

Пример тех, кто сумел начать карьеру в шоу-бизнесе с чистого листа, подсказывает: иногда стоит рискнуть. А какую группу вы хотели бы услышать в прежнем составе?