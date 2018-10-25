Чем нынешние школьники кардинально отличаются от нас и почему они погубят Facebook

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Сегодня на повестке дня — цифровое поколение, люди, которые родились в период с 2000 года (в некоторых версиях — с 1996-го) по 2014-й. Эти детки скоро сместят нас с главенствующей позиции в мире, а все общество будет целиком и полностью подчиняться их правилам. Правилам людей, которые родились после трагедии 11 сентября, изобретения айпода, премьеры «Матрицы», а некоторые — и вовсе после запуска Facebook. И вот настало время, когда наше поколение хочет знать... Для кого мы жили и боролись? В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?

AdMe.ru собрал уже известные сведения и исследования о детях (сейчас пафосно прозвучит) нового мира. Представляем вам 8 главных отличий цифрового поколения. Чтобы было короче, будем называть их уже слегка всем поднадоевшим термином «поколение Z», или просто зетами. Дисклеймер: если ваше чадо, его друзья, ваши маленькие соседи, племянники или просто знакомые детки не соответствуют данным параметрам, вспомните, что есть такие вещи, как исключения, частный случай, условность и социальная среда, которая также влияет на воспитание. Мы же сейчас поговорим о некоем унифицированном поколении.

1. У них уже сформировано мнение касательно этого мира

Как это ни парадоксально, но некоторые современные дети в своих блогах освещают проблему «Путин — Трамп» гораздо ярче, чем все мировые СМИ. И выглядит это далеко не всегда наивно и по-детски. Разумеется, это все заслуга интернета. Благодаря ему они в курсе событий, они социально активны, участвуют в политических митингах, пишут серьезные статьи и вообще всячески высказываются. Надо признать, что большинство их родителей в том же возрасте максимум ходили в панковых футболках с антисистемными надписями. Думается, наилучшим образом все опишет следующая фраза:

«Я сегодня пролистала профили 150 выбранных мною наугад жителей нашего района в возрасте 30–35 лет. 98 % их контента — перепосты рецептов, цитат и открыток. Выбрала профили 150 подростков — не менее половины в соцсетях что-то пишут. То есть высказываются. Потребность высказаться — одна из главных черт сформировавшейся личности. Умение высказаться — черта хорошего развития этой личности». Анастасия Миронова, журналист

2. У них другой характер

Тут кратко. Просто перечислим основные черты характера, которые приписывают зетам исследования последних лет. И неважно, депровый ли флегматик, лютый ли экстраверт, — представитель поколения все равно в какой-то мере будет обладать следующими чертами. Итак, они: ленивы, но быстро решают поставленные задачи;

эгоцентричны;

лояльны, склонны к эмпатии;

прагматичны, непредвзяты;

ответственны и решительны;

консервативны (вероятно, из-за боязни быть осужденными в интернете), но в то же время — парадокс! — ну очень склонны к риску (просто посмотрите на количество стартапов).

3. Их девиз: «YouTube круче училок»

В современных школах наблюдается нездоровая тенденция: многие дети не воспринимают учителей всерьез, чувствуя свое превосходство во многих навыках, например, в ориентации в современном пространстве и скорости переработки информации из разных источников. Самое парадоксальное в том, что иногда это действительно так. Особенно если детям попался излишне консервативный учительский экземпляр. Но проблему такого неуважения затмевает значительный плюс: большинство нынешних подростков уже в средних классах понимают, во-первых, к какой сфере они тяготеют, во-вторых, что для достижения своих целей общепринятое образование не всегда-то и необходимо. Зачастую современный ребенок скорее учится в соцсетях, нежели в школе: количество лайков, отзывов и знакомств с нужными людьми говорит сегодня гораздо больше, чем пятерка за сочинение в дневнике. К тому же сейчас просто модно быть интеллектуально нескучным и уметь поддержать разговор как в русле политической программы Эмманюэля Макрона, так и в обсуждении его любимой жены.

4. Тут банальный, но непонятный взрослым пункт

А звучит он так: онлайн теперь — ведущее измерение реальности, но мы до сих пор не можем этого осознать. Потому что мы, те, кто родился значительно раньше 2000 года, любим кичиться, что прожили нормальное офлайн-детство: бегали с друзьями во дворе, верили в Деда Мороза, носили телефоны на веревочке на груди, пейджеры на цепочке, считали количество знаков в СМС или вовсе пользовались лишь почтой. Современные дети родились с аккаунтом в Facebook, и мы никак не хотим признать этот факт, виня новое поколение в том, что оно чересчур зависимо от гаджетов. Но если вдуматься, то ругать сегодня молодежь за повсеместное залипание в экране — это просто наша неспособность адаптироваться к новым технологиям. Это то же самое, как если бы старшее поколение ругало нас за автомобиль, когда есть лошади, или за телефон, когда есть телеграф.

5. Новый признак успеха — страничка в «Википедии»

В продолжение следующего пункта: новые технологии не только переместили половину действий зетов в интернет, но и резко переменили форму их суждения. Речь идет о соцсетях и двух аспектах мышления, связанных с ними: Во-первых, многие дети уже в первом классе заводят собственные аккаунты в нескольких соцсетях и сразу понимают, в чем их фишка: есть просмотры — есть резонанс, есть лайки-шеры — есть успех, есть успех — есть признание. Признание — вот смысл жизни. А страничка в «Википедии» — наивысшая ее точка для цифровых людей.

А страничка в «Википедии» — наивысшая ее точка для цифровых людей. Во-вторых, их мышление устроено так, что они ждут лайка за любое свое действие. И речь уже не об Instagram. Лайки выходят за пределы своей платформы. Это говорит о том, что нынешние дети требуют постоянной отдачи в виде похвалы и реакций на любое свое действие.

6. Они все разные и не догадываются, что на самом деле одинаковые

Сегодня нет ярко выраженных субкультур, товарного дефицита, родительской деспотии как массового явления (родители ведь сами миллениалы), зато существуют такие вещи, как тренды, хайп и страх прожить стандартизированную блеклую жизнь. Как вы думаете, что выходит на первый план в таком обществе? Разумеется, индивидуальность. Нынче каждый ребенок стремится быть уникальным. Но такое желание выделиться приводит к обратному эффекту: все становятся похожими друг на друга. Антифешен-одежда, концептуальные фото, ультрамариновые ремешки Apple Watch, нарисованные брови, летсплеи, Marvel, клауд-рэп, «Майнкрафт» и блоги, очень много блогов — вот и рецепт стандартного уникального представителя поколения Z.

7. «Майнкрафт» — это выражение их времени

«Майнкрафт» — это самая популярная на сегодня компьютерная игра, названием которой в будущем, вероятно, будут описывать наше время. Разумеется, большинство ее оккупантов — именно школьники. Сейчас вы поймете почему. В игре нет правил, нет инструкции, нет обучения, есть лишь одно: постоянный эксперимент. Даже ужасная графика совершенно не пугает детей XXI века (а они, поверьте, не понаслышке знают о хорошей графике), так как она отходит на второй план. На первом остается лишь одно — воображение, ведь в этом виртуальном пространстве можно все: строить, рушить, исследовать, взаимодействовать, сражаться — абсолютная свобода, собственный независимый мир и возможность для самовыражения. В целом в этих трех словосочетаниях и заключены три главные ценности поколения.

8. Они начинают работать раньше и по-другому

Недавно аналитическая компания Sparks & Honey привела неожиданную статистику: 60 % зетов к 20 годам сменили 3 работы, но при этом 95 % из них живут с родителями. О чем говорит эта статистика? Вчерашние технологичные подростки начинают работать рано, что становится следствием раннего самоопределения в школе. Теперь немного об особенностях работы зета обыкновенного: Он быстро анализирует большие объемы информации , благодаря чему может выдавать новые оригинальные решения.

, благодаря чему может выдавать новые оригинальные решения. Легко справляется с несколькими задачами одновременно.

Всегда в курсе тенденций.

Вследствие своей юности и сильной привязанности к родителям он не готов к проблемам взрослого человека. Поэтому есть особый нюанс в совместной с ним работе: задачи ему нужно ставить максимально конкретно.

Поэтому есть особый нюанс в совместной с ним работе: задачи ему нужно ставить максимально конкретно. Бонусный пункт: скорее всего, он отдаст предпочтение самым популярным профессиям будущего — всему, что связано с наукой и технологиями либо искусством.

А теперь что конкретно изменится в будущем

Во-первых, ожидается нехилое перераспределение медиа: телевидение потихонечку переместится в YouTube, который вместе с Instagram займет главенствующую позицию среди соцсетей. А вот Facebook ожидает падение, учитывая, что мультимедийные функции практически полностью отойдут ранее упомянутым соцсетям, новости — в Twitter, а сообщения — мессенджерам.

телевидение потихонечку переместится в YouTube, который вместе с Instagram займет главенствующую позицию среди соцсетей. А вот Facebook ожидает падение, учитывая, что мультимедийные функции практически полностью отойдут ранее упомянутым соцсетям, новости — в Twitter, а сообщения — мессенджерам. Покупки в магазинах в основном перейдут в онлайн.

Все, что связано с бумагой, канет в Лету, уступив документооборот и книгопечатание электронным девайсам.

Благодаря навигаторам у нового поколения атрофируются топографические умения.

Но при этом за счет увеличения объема переработанной информации за единицу времени уровень интеллекта будет весьма и весьма высоким .

. Снизится антисоциальное поведение.

Молодые люди будут гораздо менее заинтересованы в близких отношениях. Вероятно, потому, что одиночество станет явлением никем не порицаемым, так же как и ЛГБТ-принадлежность.

Вероятно, потому, что одиночество станет явлением никем не порицаемым, так же как и ЛГБТ-принадлежность. Разумеется, виртуальная реальность, соцсети, позднее вхождение в сексуальную жизнь, доминирование рационализма и размытие гендерных ролей в обществе дадут о себе знать: у зетов будет значительно меньше друзей, чем у их родителей.

Не будет устойчивых предпочтений, лояльности к одним и тем же брендам, обязательных списков в музыке или кино. Будут только временные тренды — то, что модно сегодня, завтра сменится другой модой.

лояльности к одним и тем же брендам, обязательных списков в музыке или кино. Будут только временные тренды — то, что модно сегодня, завтра сменится другой модой. Настанет эра абсолютного меркантилизма как следствие постоянно меняющихся ценностей и комплекса гиперполноценности. Детей трудно будет заставить что-то делать за просто так.

как следствие постоянно меняющихся ценностей и комплекса гиперполноценности. Детей трудно будет заставить что-то делать за просто так. В обществе будет витать тотальный страх сказать / сделать / написать что-нибудь не так, чтобы не оскорбить чувства тех или иных сообществ.

Итог: они не хуже и не лучше нас

Они просто другие. Другие — вследствие тенденций своего времени, а не потому что «молодежь совсем обленилась». Так что не стоит их массово порицать и смотреть на их вечный телефон в руках вот с таким выражением: