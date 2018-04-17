Чем кормят на работе людей по всему миру в зависимости от их профессии

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Обед на работе расскажет многое. Одних заставляют запивать икру вином, другие выпивают по пол-литра кока-колы, заедая бананами и конфетами. Балерина, к примеру, съедает в 2 раза больше калорий, чем обычный мужчина, финские военные не представляют перекус без стакана молока, а быстрорастворимая лапша — это радость для покорителя Эвереста.

AdMe.ru собрал 25 фотографий блюд, которые достаются на обед разным людям по всему миру в зависимости от того, где и кем они работают. Бонус: доберитесь до конца статьи, и мы расскажем, как устроена столовая в нашей редакции.

Подводник (Россия)

Обед под водой включает в себя, помимо прочего, и горячие блюда, например гороховый суп и макароны по-флотски. Вино и икра полагаются только во время выхода в море. На суше обед скромнее, но часто включает в себя рыбу. Рекомендуемая норма составляет 1 200 ккал на обед.

Вахтовик в зоне вечной мерзлоты (Россия)

В вахтовом поселке Сабетта, алкоголь под полным запретом, даже в церкви нельзя причащаться кагором. Но в избытке свежие фрукты, овощи и большой ассортимент горячих блюд в столовых. Все доставляют авиасообщением: выращивать продукты за полярным кругом невозможно.

Космонавты (МКС)

Экипажи разных стран едят вместе, часто обмениваясь продуктами. Например, американские космонавты любят русский творог в тюбиках и тушеную баранину в консервах. Большинство блюд готовят, залив кипятком и попивая из трубочки или разогрев консерву в специальной печке, а соль и перец намазывают на еду (приправы у космонавтов — в жидком виде). За день космонавты потребляют около 3 500 ккал.

Работник станкостроительного завода (Беларусь)

Щи из свежей капусты со сметаной, макароны с соусом, котлета, компот и хлеб в столовой при заводе. Приблизительно 500 ккал за $ 1.

Служащий сухопутных войск (Россия)

В столовых действует система шведского стола: на выбор 2 готовых салата, что-то из салат-бара, 2 супа, 3 горячих блюда, 3 гарнира, сок или компот. Рекомендуемая энергетическая ценность обеда составляет 1 980 ккал.

Служащий военно-морской базы (Финляндия)

Простые и питательные блюда по системе шведского стола, например картофель с мясом или гуляш, салаты, овощи и фрукты, мясная нарезка, масло, выпечка, чай или кофе. Во время любого приема пищи предлагается молоко или кисломолочный напиток.

Пилот крупной авиакомпании (Нидерланды)

У большинства крупных авиакомпаний действует правило: пилоты едят разные блюда, чтобы уменьшить риск отравления всего экипажа. Им достаются такие же блюда, как пассажирам 1-го и бизнес-класса. Правило неизменно, даже если среди пилотов — король Нидерландов, который тайно подрабатывал пилотом на протяжении 20 лет. Примерная энергетическая ценность обеда составляет 800 ккал.

Пилот низкобюджетной авиакомпании (США)

На маленьких и низкобюджетных авиакомпаниях пилоты могут получать одинаковые наборы еды или приносить свои ланч-боксы с домашней едой. Некоторые используют кухни аэропортов, чтобы самостоятельно приготовить обед.

Работник компании LEGO (Дания)

В столовой действует шведский стол. Компания придерживается философии полезного питания, поэтому здесь много салатов, овощей и фруктов, курица, мясные нарезки, сыр и злаковые снеки. Есть горячие блюда, а по пятницам в меню появляется много закусок.

Продавцы в ГУМе (Россия)

Для сотрудников ГУМа работает закрытая столовая с фирменной посудой и блюдами, приготовленными по советским рецептам. Можно плотно пообедать за 200 рублей. Столовая находится на цокольном этаже, и попасть туда можно только по пропуску. Похожее, но чуть расширенное меню предлагают на 3-м этаже в столовой, открытой для всех посетителей торгового центра.

Работник скорой помощи (Канада)

У работников скорой помощи есть обеденный перерыв, но питаться часто приходится на ходу. Многие берут обед с собой из общей столовой перед выходом на смену или приносят что-то из дома.

Пожарная охрана (Словакия)

Большая порция риса, овощи и мясо: пожарным тоже приходится часто обедать на ходу. Во время тушения пожара человек может израсходовать около 500 ккал в час, поэтому порции еды всегда большие.

Агенты ФБР и элитный отряд спецназа (США)

База Куантико — это полностью обособленное от города поселение со своей инфраструктурой, где работают собственные кафе и столовые. Обед для агентов ФБР и спецназа — самый калорийный в рационе. Не вся еда бесплатна, но выбор большой, а блюда богаты белком и углеводами: из-за активных тренировок средняя суточная норма составляет более 3 000 ккал на человека.

Шахтер (Южная Корея)

Большая порция риса со свининой, вода и молоко на десерт. Во многих странах шахтеры носят с собой обед в металлическом боксе, чтобы еда не остыла. В Корее используют старый бабушкин метод: закутывают посуду с едой в ткань.

Работники Google (Индия)

Корпоративная столовая предлагает 3-разовое питание, состоящее из блюд европейской, индийской и восточной кухни. Меню постоянно обновляется.

Ски-альпинист (Польша)

Продукты питания для гор должны быть легкими, питательными и простыми в приготовлении там, где температура падает до −30 и ниже. Обычно это орешки, шоколад и сухая порошковая еда в пакетиках, которую нужно лишь залить кипятком: суп, лазанья, картофельное пюре или лапша.

Полицейский (Таиланд)

Несмотря на высокий статус, работа полицейского в Таиланде оплачивается скромно. Поэтому правительство старается идти навстречу: разрешает устраиваться на вторую работу, например тренером, и частично компенсирует расходы на питание. Большая порция горячего и свежие фрукты, дольки яблок и манго, стоят меньше $ 2. Примерная энергетическая ценность такого обеда составляет около 300 ккал.

Работник Facebook (Гонконг)

Порция, которой хватило бы и на троих. Шведский стол в корпоративной столовой отличается разнообразием, дополнительно можно взять разные снеки, конфеты и фрукты с собой. Сотрудники платят только за кофе. Во многих офисах работает бар с бесплатным алкоголем.

Балерина (Япония)

Чтобы выдерживать ежедневные большие нагрузки, но не набирать вес, артисту балета необходимо следить за карбогидратами и отказаться от сахара. Эта японская балерина ест рыбу вместо мяса, морепродукты, орехи, яйца, сыр, овощи, фрукты и много желе, чтобы укреплять связки. Примерно 600 ккал за прием пищи. Похожей диеты придерживаются многие спортсмены: это учит тело расходовать имеющиеся жиры, а не накапливать их из углеводов.

Работник завода Tesla (США)

Не нужно платить за кофе, чай, газировки, горячие и холодные завтраки из злаков, а также некоторые снеки и фрукты. Так компания прививает желание питаться правильно. За остальные блюда придется заплатить.

Марафонец (Словакия)

Так выглядит обед, который спортсмен съест на бегу. Бананы, конфеты, шоколад, газировка и много питьевой воды. За гонку сжигается почти 3 000 ккал — это больше, чем суточная норма взрослого крупного мужчины.