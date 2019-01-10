Чек-листы: 10 челленджей, которые вы можете устроить себе в новом году

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Есть в жизни события, рядом с которыми хочется условно поставить галочку. Ну например, «прочитал 100 книг» — ✔️, «прыгнул с парашютом» — ✔️, «покорил Эльбрус» — ✔️, «поздоровался за руку с Путиным» — ✔️. Мы стремимся к увеличению числа таких галочек, а сейчас как раз лучшее время, чтобы их поставить. Ведь начало года — это как большой понедельник, когда каждый обещает себе стать лучше и достигнуть великих целей. Но как же делать это правильно?

У AdMe.ru есть для вас несколько чек-листов, которые помогут выполнить задуманное. Выберите любой или же забирайте сразу все.

10. Читать каждый день по одной главе

Почему по главе, а не сразу всю книгу? Получение информации небольшими порциями называется микрообучением. За короткие сессии до 25 минут мозг лучше усваивает информацию, а в перерывах между ними успевает отдохнуть и «переварить» прочитанное. Начните с самой интересной книги, чтобы читалось вам с удовольствием. Носите ее повсюду с собой и держите возле кровати, чтобы читать перед сном.

Можно поставить планку не в одну главу, а в 20 страниц, тогда через 30 дней вы прочтете 600 страниц, или 2–3 книги.

9. Попробовать флекситарианскую диету

Есть овощи полезно. И мясо тоже есть полезно. Поэтому лучшим решением будет найти золотую середину. Флекситарианская диета — это баланс между растительной пищей и мясом. Можно есть все, но в определенные дни, чтобы получить все необходимые компоненты. Cоставьте себе меню на каждый день: это поможет не ломать голову каждый раз во время готовки, а также вам будет легче придерживаться плана.

Ставьте цели и фиксируйте результат — вес, цвет кожи, количество прыщиков и т. д.

8. Учить по 5 новых слов каждый день

Если учить по 5 иностранных слов каждый день, то за месяц вы узнаете 150 слов, а за год 1 825 слов — этого хватит, чтобы общаться на неродном языке весь день почти на любые темы. А еще через полгода вы сможете читать газеты, книги и классическую литературу. Звучит круто, но, чтобы учить слова, нужно следовать системе, поэтому мы сделали для вас чек-лист, который будет служить мотивацией и напоминанием.

7. Не жаловаться, не сплетничать и не осуждать

Нытик перестает замечать хорошее, зарывает свои таланты и портит настроение себе и людям. Этого достаточно для того, чтобы дать себе обещание в последующие 30 дней не ругаться, не ворчать, не критиковать и не жаловаться. И тогда вы увидите, как изменится ваша жизнь. Расскажите членам семьи и друзьям о вашем челлендже и попросите их напомнить вам, если вы потеряете контроль. А в конце дня записывайте, сколько раз вы закатывали глаза, повышали голос или злобно бубнели.

Распечатайте лист и отмечайте в конце дня ваши успехи в воздержании от нытья в виде смайлика. А внизу списка фиксируйте результат за всю неделю.

6. Просыпаться на 30 минут раньше

Чтобы все успевать, вставать лучше рано... Пожалуй, это проще сказать, чем сделать. Вечером мы даем себе слово начать новую жизнь и просыпаться до восхода солнца, а утром решительно на это дело забиваем. Не стоит себя мучить и заводить будильник на 6 утра, если вы привыкли спать до 8 часов. Для начала попробуйте вставать на 15–30 минут раньше. И вскоре вы заметите, что успеваете спокойно выпить чашку кофе, почитать книгу и собрать детей в школу.

5. Каждый день записывать 10 идей

Если каждый день записывать по 10 идей на самые разные темы, то в конце месяца у вас будет уже свыше 300 идей. Можно писать и больше — 15, 20, 100. Записывайте, пока идеи вспыхивают в вашей голове, как новогодний салют в ночном небе. Может, вы придумаете новый бизнес, заведете блог, спланируете путешествие, создадите рок-группу, снимете фильм или поменяете профессию. Кто знает, к каким изменениям это может привести. Для разминки предлагаем сначала воспользоваться нашим списком тем, по которым можно придумать идеи. Затем можете смело приступать к составлению новых, самых разнообразных тем.

4. Каждый день готовить новое блюдо

Возьмите за основу тот условный факт, что вы не можете есть какое-то блюдо дважды в неделю. То есть если вчера вы ели карбонару, то сегодня вы уже не станете повторяться, но вы можете сделать итальянский салат. Не готовьте слишком много, даже если у вас большая семья. Избыток все равно чаще выкидывается. Старайтесь готовить небольшими порциями, но с разнообразием. Перечитайте кулинарные книги, сайты и составьте меню на неделю. Сделайте заметки относительно ингредиентов, предварительной обработки и времени приготовления.

Пробуйте сложные рецепты. Экспериментируйте со способами приготовления и новыми для вас ингредиентами.

Носите с собой еду в контейнерах. Так вы не только будете правильно питаться, но и неплохо сэкономите.

3. Откладывать каждый день по ₽ 100

Сколько вы тратите на покупку кофе с собой? На сигареты? На сладкое? Не говорите, а просто отложите эту сумму. Это может быть 50, 100, 200 или 1 000 рублей — исходите из своих возможностей и заработка. Держите деньги там, откуда вы не сможете так быстро достать их, когда выйдет новый iPhone или любимый магазин внезапно сообщит о скидках. Хорошим вариантом будет вклад в банке или дополнительная карта, с которой просто так снять деньги не получится.

Если не можете откладывать фиксированную сумму, то делайте так: каждый раз, когда у вас на карте «неровное» количество денег (например, ₽ 15 499), округляйте, откладывая остальное (останется ₽ 15 400). Все дело в психологии, ведь потратить ₽ 30 000 сложнее, чем ₽ 29 867.

2. Держать планку

Факт: планка — одно из лучших упражнений, развивающих мышцы кора и помогающих ускорить метаболизм. А с учетом того, что планка занимает совсем немного времени, делать ее стоит каждый день. Мы составили план на 30 дней, который поможет не запутаться со временем в планке и развить привычку. Хочется больше? Тогда в следующем месяце сохраняйте результат и прибавляйте время по новому кругу. То есть 1-го числа у вас будет 5 мин. 20 сек. в планке.

1. Посмотреть лучшие фильмы

Отдыхать нужно, но делать это лучше с пользой. Если вы любите смотреть фильмы, то смотри́те только великие, которые несут в себе глубокий смысл, вдохновение и рассказывают красивую историю. Мы составили список 30 лучших фильмов по версии IMDB. Конечно, часть из них вы уже видели, но пересмотреть тоже не будет лишним.