Бывшая сотрудница McDonald’s рассказала о своей работе и развеяла мифы о фастфуде

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Сегодня в интернете можно найти множество отзывов о различных кафе. Формировать мнение о закусочных и кофейнях на основании оценок посетителей — привычное для нас дело. Но как насчет тех, кто находится по другую сторону баррикад: барменов, кассиров, официантов?

Мы в AdMe.ru считаем, что иногда достаточно узнать о внутренней кухне из первых уст, чтобы составить свое впечатление о том или ином заведении. Героиня нашей сегодняшней подборки — бывшая работница McDonald’s, которая решила раскрыть подноготную популярной сети быстрого питания. А также мы подготовили бонус в виде полезных лайфхаков, которые ждут вас в конце статьи.

О работе на кассе

Работа в McDonald’s — это в принципе труд тяжелый, но труд кассира тяжел вдвойне. За кассой может стоять только тот, на кого она открыта, а постоянно менять кассиров — довольно сложный и мало кому нужный процесс. Далее. Это работа на ногах. Как и вся работа в McDonald’s, конечно, но тут в большинстве случаев ты просто стоишь. У тебя нет возможности походить, подвигаться, размяться. Часто встречаются люди, которые приходят с купюрой номиналом в 5 000 рублей и пытаются ее разменять, а получая отказ, покупают картошку или сырный соус. Еще одна категория людей, более редкая, — те, кто закупается на несколько сотен, а расплачивается мелочью. Мой рекорд — 670 рублей по 1, 2, 5 рублей. В этих случаях надо быть еще более внимательным, чем обычно. Кроме работы с деньгами, кассир должен набивать заказ, консультировать посетителей и предлагать дополнительные блюда, соусы, добавки. За такие предложения кассиру часто летят «шишки» от людей: мало кто понимает, что это его работа и что криком «Что вы мне навязываете тут!» ничего нельзя изменить.

О названиях блюд

Когда я только пришла работать в McDonald’s, из ассортимента знала только колу и чизбургер, поэтому прекрасно понимаю посетителей, которые не всегда знают названия блюд. Но иногда подобные коверкания — это ужасно смешно. Самое популярное искажение названия — это шаурма вместо ролла. А еще шаурма с рыбой, шаурма с курицей, шаурма с креветками, утренняя шаурма. Жаль, вечерней нет. Кстати, о шаурме с креветками, она же «Шримп Ролл». Как его только не называли: «Шприц Ролл», «Шим Ролл» и даже «Швепс Ролл». Также никому не дается название огромного бургера «Биг Тейсти», поэтому он у нас то «Биг Стейси», то «Биг в тесте», то «Биг тестя». Не может не веселить созвучие двух блюд — мороженого «Макфлурри» и утреннего бургера «Макмаффин». «Макфлурри» со свиной котлетой или «Макмаффин» с карамелью и шоколадом заказывали? Нельзя также не упомянуть соус «1 000 островов»... Он же «1 000 морей», земель, гор, рек, рабов и слез... кассира от смеха. Но больше всего досталось знаменитой картошке по-деревенски... Картофель по-селянски, по-крестьянски, деревянный, коричневый картофель и даже картофель по-христиански.

О зарплате

У простых работников не оклад, а ставка. Она повышается, безусловно, с повышением должности. Также есть отдельные категории работников на окладе, но обычный дневной работник McDonald’s к ним не относится. Ставка не едина, она зависит от региона России. Какой-то конкретно закономерности, кроме зависимости ставки от размера и населения города, я не увидела. В областном центре и маленьких городах области ставка в большинстве случаев совпадает. Также в ставку включаются дополнительные коэффициенты типа северного. Еще ставка ежегодно индексируется.

О посетителях

Когда я устраивалась в такое место, я прекрасно понимала, что, как говорят в сфере услуг, «клиент всегда прав». Но я не учла того факта, что посетитель может вести себя не совсем пристойно. В чем причины конфликтов? Бывает, что посетитель может оговориться, делая заказ, и сам же начнет прикрикивать вслед кассирам, какие в McDonald’s все глупые, что не догадались, что он хотел куриный бургер, а не говяжий. Когда я вежливо попросила одну посетительницу, пришедшую побираться, покинуть ресторан, она стала кричать на меня, что она всю жизнь преподавала филологию и знает русский язык на отлично, а я — ошибка человечества и способна только на такую работу. Еще случай. Я помогала убираться в зале и выкинула почти пустой стакан, стоявший минут 10 на столе, где никого не было. Через минут 7 пришел его хозяин, который сразу все понял, и... сильно пнул полный мусорный пакет, который стоят около меня. Благо другие работники помогли мне его собрать и убраться. Обычно команда McDonald’s всегда извиняется и старается быстро исправить ошибку, однако нередко несчастный кассир не может избежать оскорблений и нападок, даже если его ошибка совершенно безобидна, например он не положил салфетки. Ну и конечно, посетитель не забыл упомянуть, что с такими мозгами другой работы бедному кассиру не найти. Конечно, тут больше вина кассира, однако я за то, что все можно решить мирным путем.

Об обмане

Возможно, вы сталкивались с обсчетом или недовесом в сфере обслуживания. Делают ли так в McDonald’s? Нет. Во-первых, в McDonald’s касса закрепляется за кассиром, а работники являются материально ответственными лицами. Соответственно, после смены кассир сдает кассу и она считается при нем. Во-вторых, «плюс» в кассе — это даже хуже «минуса», потому что для McDonald’s посетитель является самым важным звеном в торговле, а его обман — страшное преступление. В-третьих, прилавок McDonald’s просто-напросто оборудован камерами. Поэтому даже если попадется нечестный работник, то долго он в ресторане не проработает.

Об утреннем меню

За время работы в McDonald’s я частенько выходила в утренние смены и сталкивалась с посетителями, которые приходили в 8 утра с целью отведать чизбургеров. Но им сообщали, что до 10 утра основное меню не работает, и предлагали попробовать завтраки. Утром главный мясной ингредиент для блюд — свинина. А в основном дневном меню это говядина. Одновременное приготовление утреннего и обеденного меню невозможно по следующим причинам: Из-за технологических особенностей и соблюдения санитарных норм. Свиная котлета для завтраков и говяжья для основного меню не могут готовиться одновременно.

Из-за разного оборудования, используемого для приготовления завтраков и основного меню.

Из-за размеров кухни. Физически нельзя разместить такое огромное производство на стандартной кухне McDonald’s.

Из-за традиционных особенностей и желания McDonald’s не отставать от конкурентов общепита. Во многих заведениях, начиная от «Шоколадницы» и заканчивая Burger King, имеется утреннее меню.

О «вредной» еде

Часто фразы о вреде еды из McDonald’s подкреплены псевдофактами о том, что от нее «разносит» на вторые сутки употребления. Начнем с того, что «разносит» не от сахара, жира и масла, а от калорий. Все мясо в McDonald’s, кроме говядины, готовится во фритюре. Соответственно, самые низкокалорийные сэндвичи — именно говяжьи. Многие берут наггетсы или куриные бургеры, ошибочно полагая, что они менее жирные и от них точно не поправятся. Во втором не просто больше калорий, но также больше жиров и углеводов. Увы и ах, но для тех, кто считает, будто картофель по-деревенски «легче» и полезнее, чем фри, скажу, что это миф. Картофель в McDonald’s — довольно калорийное блюдо за счет использования фритюра. А если хочется сладенького? Не мучайтесь, купите рожок! Его калорийность равна всего 140 ккал. Это самый легкий десерт в ассортименте McDonald’s.

О популярных мифах

«Сотрудники не употребляют еду из McDonald’s, поскольку видят, как и из чего она готовится». Сотрудники уплетают положенный им обед за милую душу. Есть люди, которые из-за диеты отказываются от обедов, но это происходит лишь ввиду жирности и калорийности блюд, а не из-за условий, в которых еда готовится.

Сотрудники уплетают положенный им обед за милую душу. Есть люди, которые из-за диеты отказываются от обедов, но это происходит лишь ввиду жирности и калорийности блюд, а не из-за условий, в которых еда готовится. «Сотрудники экономят на газировке, разбавляя ее». Газировка приходит в ресторан не в бутылках, а в виде очень концентрированного сиропа. Сироп смешивается с водой — так и получается газированный напиток. Преднамеренно готовую колу никто водой не разбавляет.

Газировка приходит в ресторан не в бутылках, а в виде очень концентрированного сиропа. Сироп смешивается с водой — так и получается газированный напиток. Преднамеренно готовую колу никто водой не разбавляет. «Услышав от посетителя „Можно побыстрее?“, сотрудники начинают специально работать медленнее». Этот миф гуляет по сети еще с 2000-х годов, и он безвозвратно устарел. Сейчас политика McDonald’s направлена прямиком на нужды посетителей, и, если посетитель попросил быстрее, сотрудники сделают все возможное, чтобы собрать заказ быстрее. А еще сейчас кассир и сборщик заказов — это два разных человека.

Бонус: несколько полезных лайфхаков

Хочу рассказать про лайфхаки, которые работают в McDonald’s в настоящее время. Бесплатно в McDonald’s можно получить стакан холодной воды, кипяток, сахар, салфетки, соль, перец, вилку с ножиком.

в McDonald’s можно получить стакан холодной воды, кипяток, сахар, салфетки, соль, перец, вилку с ножиком. Кофейные лайфхаки. Кофе можно сделать более молочным, попросив долить немного молока. А если хотите сэкономить на американо, то попросите эспрессо в стакане 0,3 л и дополнительно маленький стакан кипятка. Да и вообще, если любите эспрессо, но не любите пить его из такого малюсенького стакана, просите налить в большой — не откажут.

Кофе можно сделать более молочным, попросив долить немного молока. А если хотите сэкономить на американо, то попросите эспрессо в стакане 0,3 л и дополнительно маленький стакан кипятка. Да и вообще, если любите эспрессо, но не любите пить его из такого малюсенького стакана, просите налить в большой — не откажут. «МакАвто» не только для автомобилей. Если вы придете туда на своих двоих, вам могут отказать в обслуживании и попросить пройти в зал. Но если вы гуляете с собакой или едете на велосипеде или роликах, вас спокойно обслужат.

Если вы придете туда на своих двоих, вам могут отказать в обслуживании и попросить пройти в зал. Но если вы гуляете с собакой или едете на велосипеде или роликах, вас спокойно обслужат. Вы едите бургер, а салат, соус, овощи так и норовят вывалиться с другой стороны сэндвича? Попросите кассира завернуть ваш бургер в тостерную бумагу.

Попросите кассира завернуть ваш бургер в тостерную бумагу. На дворе зима, а нести далеко? Попросите положить ваш заказ сразу в два пакета. Так у вас получится сохранить заказ теплым до непосредственного употребления.