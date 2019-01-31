Бьюти-тренды — 2019 принимают вызов #10YearsChallenge. Смотрите, как все изменилось за 10 лет

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Казалось бы, 10 лет — это не настолько большой срок, чтобы сравнивать и подводить итоги. Скорее всего, мы даже не отличим, в 2009 или 2019 году было сделано фото незнакомого человека — уж точно не по тенденциям, которые отражает его внешний вид. Все потому, что изменения затронули нечто большее, чем нашу манеру одеваться или наносить макияж.

Мы в AdMe.ru тоже решили поучаствовать во флешмобе 10YearsChallenge, сравнив бьюти-тренды 2009 и 2019 года.

Пуш-ап vs. Бралетт

Ретейлеры США и Европы в печали: продажи бюстгальтеров с эффектом пуш-ап неуклонно падают. Им на смену пришли бралетты — нечто среднее между топом и нижним бельем. Их главное отличие от бюстгальтера — отсутствие косточек и поролоновых вставок. Бралетт вполне допустимо выставлять напоказ, он может красиво выглядывать из выреза на кофточке. Причина падения спроса на пуш-ап объясняется просто: современной женщине гораздо важнее чувствовать себя удобно, чем источать сексуальную привлекательность.

Матовость vs. Глянец

Судя по запросам и количеству пинов на Pinterest, эффект «мокрой кожи» в макияже станет одним из главных трендов 2019 года, в то время как в 2009-й модной считалась матовая поверхность лица.

Загар vs. Естественный цвет кожи

Многие звезды в далеком 2009-м, откровенно говоря, перебарщивали с загаром. Вспомним хотя бы историю с Викторией Бекхэм. Солярии были на каждом шагу, и модницы даже зимой щеголяли одинаково бронзовым цветом кожи. Сейчас количество соляриев существенно уменьшилось, и неудивительно. Современные женщины прекрасно осведомлены о том, что загорать вредно для кожи. Многие звезды отказались от загара и стали выглядеть гораздо естественнее со своим «родным» цветом кожи.

Асимметричные стрижки vs. Детские челки

Асимметричные стрижки, такие как пикси и боб, были трендом 2009 года. Рианна, Виктория Бекхэм, Майли Сайрус, Кэти Холмс и Пэрис Хилтон экспериментировали с разной длиной волос около 10 лет назад. Главным хитом 2019 года становится детская челка, приподнятая над бровями, а также челка-шторка.

Вечная молодость vs. «Умное» старение

Бум на инъекции ботокса и всевозможных филлеров пришелся как раз на конец нулевых, когда эти процедуры стали более-менее доступными для обычных женщин. Гладкие лбы, неподвижные скулы, натянутые улыбки — все мы помним, как выглядели звезды, увлеченные пластической хирургией и «инъекциями красоты». Сейчас в моде smart-aging — «умное» старение — концепция, согласно которой женщина остается красивой, не пытаясь скрыть свой возраст.

Окрашивание vs. Естественная седина

Очень немногие женщины в 2009 году могли отказаться от закрашивания седины, которая до сих пор ассоциируется со старостью, увяданием красоты. На самом деле все зависит от генов, и наличие пепельных прядей далеко не всегда связано с возрастом. Тренд не закрашивать седые волосы появился в 2016 году, и на данный момент все больше женщин отказываются от окрашивания в пользу натурального «серого омбре».

«Ногти-гробики» vs. Ногти миндалевидной формы

Мода на форму ногтей меняется постоянно. В 2009 году были популярны ногти в форме маленьких гробиков. Самый популярный тренд последнего времени — это ногти миндалевидной формы умеренной длины.

Ультраблонд vs. Pantone

Многие звезды в 2009 году отдали предпочтение полному осветлению. Тейлор Момсен, Сиенна Миллер и Кейт Мосс стали ультраблондинками, и их примеру последовало немало поклонниц. В 2019-м предпочитают более естественные оттенки. Например, сейчас очень популярны пастельные тона из наборов Pantone. А фиолетовые локоны, похоже, уходят в прошлое.

Сложный макияж vs. Простой макияж

Скульптурирование, smoky eyes, сложные цветовые сочетания — все это осталось в прошлом. Теперь главный тренд в макияже — простота. Также визажисты отмечают несколько главных тенденций в 2019 году: акцент на глаза или губы (в моде тени синих оттенков, а помада — коричневых), мономакияж, то есть макияж с использованием одного цвета, стрелки разных форм и размеров, точки и черточки на веках вместо теней. Выбирайте то, что вам ближе.

90-60-90 vs. Бодипозитив

Изучая модные тенденции, приходишь к мысли, что мир действительно сильно изменился за последние 10 лет. В 2009 году встретить таких девушек, как Тесс Холлидей или Эшли Грэм, на обложке Cosmopolitan и Vogue было практически невозможно. Но к 2018-му многое изменилось. Кажется, умение принимать себя таким, какой ты есть, стало главным трендом десятилетия. Нестандартно выглядящие модели появляются в рекламе и на обложках журналов, ведут блоги и выступают в телешоу. И это только радует.

Обычная косметика vs. Экокосметика

Если в 2009 году, покупая новую помаду или тональный крем, мы больше обращали внимание на бренд и стоимость, то теперь все чаще делаем выбор в пользу натуральных ингредиентов. Правильный уход за кожей становится важнее декоративных и маскирующих свойств косметики. Также одним из решающих факторов для женщин в США и Европе является экологичность упаковки.

В целом тренды 2019 года в бьюти-индустрии сводятся к простоте, удобству и экологичности. Современная женщина стремится быть здоровой и хорошо выглядеть прежде всего для себя. Этим объясняется отказ от инъекционной косметологии, закрашивания седины, походов в солярий и падение спроса на бюстгальтеры пуш-ап. Жалеете ли вы о каком-нибудь из ушедших трендов или, наоборот, с радостью принимаете новые веяния? Расскажите нам об этом.