Быть принцессой не так уж просто, ведь есть 14 вещей, которые ей нельзя делать

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Каждая девушка в душе мечтает стать принцессой — с того самого момента, как впервые посмотрела диснеевские мультфильмы. Сказочный замок, прекрасный принц и полкоролевства в придачу — что может быть лучше? Но жизнь настоящих принцесс не так уж проста, как кажется на первый взгляд. AdMe.ru собрал список вещей, которые запрещено делать принцессам, в отличие от обычных девушек.

14. Давать автографы

Кейт позволено фотографироваться с поклонниками, пожимать им руку, но не давать автографы. По правилам короны, расписываться она может только на официальных документах. Причиной возникновения этого правила является страх королевы Елизаветы II, что кто-то может подделать подписи и использовать против ее родных.

13. Работать в офисе

До замужества Кейт некоторое время работала в фирме своих родителей, которая занималась доставкой товаров и организацией праздников. Теперь же ее работой является посещение благотворительных вечеринок, открытие школ и госпиталей. Бытует мнение, что герцогиня не очень любит подобные мероприятия и старается всячески их избегать. Из-за этого ей даже дали прозвище «Ленивая Кейт», так как среди всех монархов именно она чаще всего пропускает такие встречи.

12. Есть мидии и устрицы

Неизвестно, сильно ли расстроилась Кэтрин, когда ей приказали отказаться от устриц. Запрет связан с тем, что при неправильном хранении устрицы могут вызвать аллергию или стать очень ядовитыми. А герцогине, как и другим членам королевской семьи, запрещено рисковать своим здоровьем.

11. Делать яркий маникюр

Никаких тебе стразиков, лунок и битого стекла. Согласно королевскому дресс-коду герцогиня Кембриджская может использовать только нюдовую палитру. Неизменный маникюр Кейт — это сразу 2 оттенка: нежно-розовый 28 Rose Lounge (Bourjois) и нюдовый 423 Allure (Essie). Универсальный вариант, конечно, но хоть классический френч могли бы разрешить. А то совсем скучно как-то.

10. Иметь страничку в соцсетях

В королевской семье существует запрет на использование любых соцсетей. Действует это правило опять же по причине того, что личная информация может стать достоянием общественности. В Twitter и Instagram существуют официальные аккаунты короны, но ими занимаются профессионалы, которые тщательно подбирают фотографии и прописывают текст для публикаций. Обидно, когда у тебя такая насыщенная жизнь и столько профессиональных фотосессий, и нельзя даже букетик запостить в Instagram.

9. Целоваться на публике

Королева Елизавета II считает неприемлемым допускать публичное проявление чувств на публике и настаивает, чтобы ее внуки вели себя сдержанно. В связи с данным правилом ходили даже слухи о размолвках в семье Кейт и Уильяма, так как на публике они всегда держатся отстраненно.

8. Самостоятельно ходить по магазинам

Кейт, как и все, любит ходить по магазинам. Но делать это в одиночестве ей нельзя. Закупаться в супермаркетах и модных бутиках Лондона герцогиня может только в сопровождении телохранителей. В принципе, это даже удобно. Всегда есть с кем посоветоваться, идет тебе это платье или нет.

7. Носить меха

До замужества Кейт обожала носить мех. Нередко можно увидеть в интернете ее фотографии в пальто с меховым воротником и меховых шапках. Сейчас же герцогиня иногда может носить мех, но только тех животных, которые умерли собственной смертью.

6. Голосовать

Кэтрин, как и другим членам королевской семьи, запрещено голосовать и баллотироваться в парламент. Все монархи обязуются соблюдать нейтралитет и не портить политикой собственную репутацию.

5. Носить слишком откровенные платья

В молодости Кейт часто любила броский и молодежный стиль. Теперь же она обязана одеваться скромно и элегантно. Ее образы детально продумывают стилисты, дабы не допустить каких-то противоречивых и неоднозначных намеков.

4. Играть в «Монополию»

В стенах королевского дома действует запрет на «Монополию», так как считается, что это бессмысленная и вредная игра. По всей видимости, Кейт это правило не сильно огорчило. Главное, что не запрещено играть в хоккей, который она просто обожает.

3. Путешествовать всей семьей

Данное правило было введено еще в прошлом столетии, когда летать было весьма опасно. Поэтому в случае чего это помогло бы избежать гибели всех членов семьи. Сейчас же этим правилом часто пренебрегают, так как полет не несет никакой опасности.

2. Сидеть не на своем месте

Как в сказке: «Кто сидел на моем стуле, кто пил из моей чашки?» Все члены королевской семьи обязаны придерживаться правил рассадки и занимать исключительно свои места. Также если королева закончила трапезу, то остальные тоже обязаны прекратить есть. А если еще голодный? Где справедливость?

1. Посещать салон красоты реже чем 3 раза в неделю

Герцогиня обязана всегда выглядеть элегантно и иметь безупречную укладку. Поэтому она обязана посещать салон не реже чем 3 раза в неделю. Естественно, все преображения жены принца Уильяма происходят за закрытыми дверями и тщательно скрываются от глаз общественности.