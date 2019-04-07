Британские синхронистки показали своим выступлением, как наша планета погибает от пластикового мусора

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Ежегодно в океаны выбрасывается около 8 млн тонн пластика, что значительно загрязняет воду по всей планете, а также негативно сказывается на животных и природе в целом. Именно поэтому организаторы британской научно-технической ярмарки для молодежи The Big Bang Fair 2019 решили привлечь внимание юных исследователей к данной экологической проблеме весьма оригинальным способом.

AdMe.ru восхищается креативом данной инициативы, поэтому решил подробнее рассказать о ней своим читателям.

Согласно исследованию The Big Bang Fair 2019, 28 % британской молодежи ждут научно-техническую революцию, которая поможет решить проблему загрязнения океанов. Чтобы вдохновить юных ученых на разработку проектов по защите экологии, представители ярмарки организовали перформанс с участием двух профессиональных спортсменок.

Для реализации задуманного бассейн наполнили разным пластиковым мусором: пакетами, бутылками, пищевыми контейнерами и туалетными принадлежностями.

Перед аудиторией юных исследователей две синхронистки из Великобритании Кейт Шортман (17 лет) и Изабель Торп (18 лет) должны были выполнить все элементы соревновательной программы, находясь в грязной воде.

Таким образом девушки пытались показать, каково это — каждый день существовать и пытаться выжить в такой загрязненной среде. И хотя синхронистки и справились с поставленной задачей, выполнить номер было очень сложно, ведь им нужно было разгребать гору мусора, которая цеплялась за их руки и ноги. Полное видео выступления вы можете посмотреть здесь.

«Без сомнений, пластик в наших океанах уже является огромной проблемой, которая может сказаться на повседневной жизни будущих поколений, если мы не сделаем с этим что-то. Поэтому очень круто, что молодежь побуждает других людей брать на себя ответственность и менять свое отношение к пластику», — комментирует синхронистка Кейт.

Кроме привлечения внимания к проблеме, на форуме нашли ее решение

В рамках молодежного форума The Big Bang Fair 2019 16-летний Люк де Бреттон-Гордон из города Лафборо представил уникальное изобретение под названием «Съедобные бутылки с водой».

Инновация выглядит как съедобная мембрана, которая содержит в себе воду. Люк верит, что с помощью его открытия в будущем можно будет полностью отказаться от использования пластиковых бутылок.

А что вы думаете по поводу подобных акций в защиту нашей планеты?