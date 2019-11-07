Бесценные лайфхаки, которые сделают любой полет максимально комфортным

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Как все предусмотреть перед тем, как лететь на самолете? А именно: не стоять в очередях, повысить класс до «бизнеса», сэкономить на провозе багажа, везде иметь работающий Wi-Fi, сделать так, чтобы в самолете обслужили в первую очередь именно вас. Что еще? Хорошо бы снятие наличных в любом банкомате мира было бесплатным, равно как и упаковка багажа, и младенцы (ваши и чужие) сладко спали весь полет. Это все реально.

Мы в редакции AdMe.ru налетали немало часов, путешествуя по миру. При этом толкаться в душных залах ожидания, волноваться о чемоданах и тесниться в негуманном «экономе» не любим. Поэтому у нас в рукаве найдется не только загранпаспорт, но и несколько лайфхаков о том, как можно избежать неудобств. И мы, конечно, расскажем вам о них. А бонусом дадим ссылки на незаменимые перед поездкой сайты для изучения, о которых вы могли не знать.

Вы знали, что есть способы не стоять в очереди?

Приехать на регистрацию рейса заранее, занять очередь, чуть подождать и избежать столпотворения — это самое простое и очевидное решение.

Есть другой вариант — приехать, наоборот, в числе последних. Опаздывать, безусловно, плохо, но прибыть в аэропорт незадолго до окончания регистрации можно, если вы зарегистрировались онлайн и знаете заранее свои места в самолете. В этом случае вы сможете сдать багаж без очереди, а по прилете получить его одним из первых. Такой способ работает в тех аэропортах, где регистрируют каждый отдельный рейс, а не все вылеты авиакомпании (это лучше уточнить заранее).

Регистрироваться онлайн хорошо еще и потому, что тогда сдать багаж сможет один из членов семьи, пока остальные спокойно обедают в ресторане неподалеку. Возможно, вас попросят потом подойти и показаться всей компанией.

Если до окончания вашей посадки осталось меньше 40 минут, вы вправе пройти на регистрацию без очереди. Не забудьте про вежливую улыбку и объяснения.

Бессмысленно стоять в очереди на посадку в самолет. Ваши места в салоне никто не займет. Лучше подождать недалеко от гейта, чтобы пройти, когда толпы уже не будет.

В аэропорту совсем не нужно и даже вредно торопиться. Но иногда лучше прибавить шаг. При выходе из самолета по пути на паспортный контроль не стоит задерживаться, это поможет на час раньше оказаться там, куда вы собирались попасть.

Перед любым контролем поворачивайте налево. Люди предпочитают идти в сторону доминантной руки, то есть большинство пойдет направо. А вы двигайтесь против потока — статистика подсказывает, что там очередь будет короче.

Повысить класс билетов до «бизнеса» без переплат вполне реально

Можно использовать баллы системы привилегий. Для этого нужно участвовать в одной из программ лояльности. Самый очевидный способ — пользоваться банковской картой, на которой будут накапливаться «мили» в качестве бонусов.

Иногда авиакомпания предлагает недорогой апгрейд билетов до «бизнеса» прямо в аэропорту. Если приехать на регистрацию заранее, можно получить такую возможность. Главное — не мешкать, мест может не хватить.

Следить за акциями авиаперевозчика прямо из поездки (в этом может помочь ваш турагент, если вы приобретали пакетное предложение). Иногда авиакомпании меняют запланированный на рейс самолет, и в пустующий «бизнес» можно пересесть, скажем, за $ 50 с человека, что значительно меньше любой обычной доплаты за повышение класса. Пассажиры «бизнеса» заходят в самолет без очереди, имеют доступ в специальную вип-зону, вкусно едят и уютно спят во время полета, им доступны кино и массаж, а на потолке в салоне для них, возможно, будут загораться «звездочки». Если вы летите из отпуска, это повод продлить удовольствие.

Если не суетиться, то в самолет совершенно легально можно пройти с водой, чаем или кофе. Надо только знать как

Все знают, что проносить жидкости в самолет запрещено. Но не торопитесь выбрасывать питьевую воду. Возможно, на контроле вас попросят сделать глоток и пропустят с бутылкой в самолет.

Также рассмотрению подлежит детское питание. Больше шансов, если оно будет не самодельное, а промышленного производства в невскрытой упаковке.

Есть способ, с которым вы гарантированно пронесете на борт бутылку воды, чая или кофе. Для этого жидкость должна быть крепко-накрепко заморожена. Так заморачиваться имеет смысл, если полет предстоит достаточно долгий, чтобы напиток успел растаять. В любом случае ледышку пропустит любой досмотр.

Если же вы не видите большой необходимости в заморозке воды, не хотите переплачивать в Starbucks или пить «Майский» из малюсеньких чашек на борту, захватите кружку-термос с пакетиками любимого чая внутри. Во время полета бортпроводники смогут наполнить ее кипятком, если надо — неоднократно.

Новая тарифная политика авиакомпаний может испортить вам весь отдых

Речь о более дешевых билетах, которые не включают ни перевозку багажа, ни питание. Иногда даже выбор места в салоне во время онлайн-регистрации — услуга платная. Если морально настроиться на эти особенности нового времени, можно избежать большого разочарования. Выгодно брать билеты без багажа в двух ситуациях: если вы летите налегке или если вас, скажем, четверо, а чемодан один. В противном случае сэкономить не выйдет. Но и тут есть нюанс. Если все же на багаж нужно раскошелиться отдельно, онлайн это может стоить дешевле, чем при регистрации в аэропорту. И да, провоз не включенного в билет чемодана надо будет оплатить и при полете туда, и обратно.

Использовать минимальные тарифы нужно бдительно: может получиться так, что «билет» чемодана окажется дороже, чем ваш собственный.

Перелет «без еды» станет комфортнее, если прихватить с собой пару бургеров из McDonald’s или Burger King или домашние бутерброды. Соседи будут смотреть на вас с завистью.

Грудные дети имеют карт-бланш, даже если не подозревают от этом

Пассажиры с грудными детьми имеют право воспользоваться бонусами от аэропорта. Сотрудники могут предоставить молодым родителям, путешествующим с ребенком, следующие услуги: Пассажиры экономкласса могут регистрироваться на стойке для бизнес-класса, если у них с собой есть дети до 3 лет.

Для малышей можно организовать люльку и детское питание на время полета, а коляску взять с собой прямо до входа в авиалайнер. В случае с люлькой надо заранее позвонить в авиакомпанию и оставить заявку. Это может занять какое-то время, но игра стоит свеч. Представьте только: самолет летит через океан, малыш сладко сопит, а вы, не испытывая проблем с кровообращением от невозможности сменить положение, наслаждаетесь жизнью. Весь салон поблагодарит вас за спокойного ребенка.

Бизнес-привилегии для экономкласса

Бизнес-зал есть в каждом более-менее крупном аэропорту. Провести в нем время — отличная идея, даже если вы не летите бизнес-классом. Главное — иметь карту priority pass. Осторожно, при всех льготах вход в «бизнес» может стоить дороже, чем обед в самом пафосном ресторане аэропорта, так что не забываем считать. (В бонусе в конце статьи есть ссылка на приложение, которое помогает найти подобные зоны в аэропорту, для доступа в которые карта не нужна).

Можно сделать так, чтобы в самолете вас обслужили первым из пассажиров «эконома». Для этого нужно заказать необычное меню. Например, кошерное или вегетарианское. И — вуаля! — пока все только начинают ломать голову над дилеммой «курица или рыба», вы уже можете смотреть десятый сон. Ну или фильм.

Привилегии программ лояльности — это не только мили

Это приоритетная регистрация на рейс (главное, чтобы вип-очередь не была больше обычной).

Бесплатная упаковка багажа.

Бесплатное снятие наличных в любой точке мира.

Привилегии в роуминге.

Скидки на такси.

Персональный помощник. Естественно, у каждой программы свои бонусы.

Вкусовые рецепторы в воздухе работают по-другому

Томатный сок на высоте кажется вкуснее — об этом заявили в Американской психологической ассоциации. Связано это с тем, что умами (один из 5 вкусов, которые чувствует человек наряду со сладким, соленым, кислым и горьким) особенно хорошо ощущается в атмосфере постоянного шума и вибрации в полете. (Умами — это вкус глутаминовой кислоты.)

Безотказные способы зарядить телефон или поймать Wi-Fi

Wi-Fi гарантированно работает рядом с бизнес-залом. Это особенно актуально, если вам позарез надо позвонить, а вокруг сплошной роуминг.

Телефон садится, а зарядку забыли дома? Не надо отчаиваться, и покупать дорогие провода тоже сразу не стоит. Сначала лучше попытать счастья в Lost & Found. Если какая-то одинокая зарядка лежит там больше месяца, ее могут вам просто подарить.

Если же есть чем заряжать, но негде, есть еще одна хитрость. Можно найти работающий телевизор, который находится в зоне досягаемости, отыскать на его задней панели USB-порт и подзарядить гаджеты.

Как сделать покупку билетов максимально выгодной

Искать самые выгодные предложения билетов удобно на сайтах-агрегаторах (Skyscanner, Anywayanyday или Aviasales), но покупать билеты лучше на странице авиакомпании. Цена будет примерно та же, но при изменении условий вылета (времени или модели самолета, а значит, и рассадки в салоне) авиаперевозчик предупредит об этом не перекупщика, а вас лично.

Иногда билеты с пересадкой могут стоить дешевле, и при этом вы можете получить возможность провести некоторое время в новой стране. Позаботьтесь о транзитной визе и маршруте заранее.

Очень выгодно лететь в Европу из Польши, потому что Варшава — это большой транспортный хаб и билеты оттуда могут стоить действительно дешево. К примеру, самый дешевый билет Москва — Париж с многочасовой пересадкой стоит $ 50, а прямой рейс Варшава — Париж на то же время — всего $ 10.

Бонус: 5 незаменимых приложений для путешественников

Seatguru — на этом сайте можно посмотреть расположение кресел в салоне любого авиалайнера, заранее решить, какие ряды просить во время регистрации, и ознакомиться с отзывами пассажиров о тех или иных местах в самолете.

Hoteltonight — сайт для тех, кому надо в порядке импровизации или в экстренных обстоятельствах найти номер в отеле на ночь.

TripCase — это бесплатное приложение, которое составит маршрут вашей поездки, включая перелеты, проживание, аренду авто, бронирование ресторанов и многое другое. Чтобы составить маршрут, нужно отправить электронные письма с подтверждением поездки в TripCase, а приложение сделает все остальное. В следующий раз, когда вы запустите его, вас ждет полная хронология вашей поездки.

LoungeBuddy — приложение, которое поможет найти доступные всем пассажирам за дополнительную плату бизнес-залы в аэропортах мира. Можно уточнить информацию о ценах, ассортименте еды, напитков и, к примеру, о наличии душа.

Hopper отслеживает цены на авиабилеты и периодически информирует о том, стоит ли вам покупать сейчас или продолжить ждать. Что делает это туристическое приложение особенно ценным, так это его уровень детализации. Вы не просто узнаете, что нужно повременить с покупкой билета, — приложение сообщит, когда примерно стоит ждать изменения цены.

Какими приемами пользуетесь вы, чтобы облегчить себе жизнь в поездке?