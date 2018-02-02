Балерина в пачке и пуантах гуляет по родному городу, и ее фотографии действительно нужны миру

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Аэша Эш (Aesha Ash) — бывшая профессиональная балерина, которая успела объездить весь мир. Сейчас Аэша воспитывает детей, дает уроки балета и пилатеса. Также в рамках проекта The Swan Dreams Project девушка фотографируется в балетной пачке и пуантах на улицах родного города. Для балерины это способ вдохновить девочек на занятия танцами.

AdMe.ru делится с вами вдохновляющей историей балерины и ее завораживающими фотографиями.

Когда Аэша только начинала свою карьеру, она была поражена тем, как мало в балете чернокожих женщин. Из-за цвета кожи девушке пришлось пройти через множество трудностей, но это только разожгло в ней желание добиться большего, а в будущем — сломать глупые стереотипы о том, к какой расе вы должны принадлежать, чтобы заниматься балетом.

Теперь Аэша пытается выполнить свою миссию с помощью проекта под названием The Swan Dreams Project. В балетной пачке и пуантах девушка путешествовала между своим родным городом Рочестером, штат Нью-Йорк, и городом Ричмондом, Калифорния. В каждом местечке она находила вдохновение для необычных, а порой и провокационных фотографий. Как балерина, Аэша стремилась запечатлеть в кадре движение и диалог с людьми.

Для Аэши большое значение имел выбор декораций. Фотографируясь на фоне не самых благополучных районов родного города, девушка хотела показать, что и здесь есть место искусству. В этих местах живут маленькие девочки со своими мечтами и надеждами, которые легко могут разбиться о скалу социального предубеждения. Именно поэтому для Аэши так важно было показать этим детям, а заодно и всему миру, что для искусства не существует понятия «раса» и нет никаких ограничений.

В реалиях современного мира это послание имеет особую значимость. Проект помогает маленьким чернокожим балеринам поверить в себя, в свою мечту и талант.

Миру предстоит проделать еще очень долгий путь, чтобы разрушить расовый стереотип в балете, но первый шажок в этом направлении уже сделан.

И он приносит первые плоды.

Вам понравились фотографии балерины? Как вы относитесь к ее проекту? Делитесь в комментариях!