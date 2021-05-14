Балерина честно рассказала о том, из чего состоит жизнь артиста, и это заслуживает дополнительных аплодисментов

Ольга Орлова работает в театре оперы и балета и ведет инстаграм о том, как живется балеринам. А также отвечает на вопросы пользователей: требует ли эта профессия отказа от материнства, какая у артистов зарплата и когда они выходят на пенсию.

AdMe.ru публикует рассказ Ольги о том, как устроена жизнь «балетных» — и в свете софитов, и в обыденной обстановке. А в конце статьи вас ждет бонус — объяснение, почему пуанты так громко стучат.

Я артист балета. Да, это прям профессия, прям настоящая. Да, и зарплату я получаю. И трудовая книжка есть. Да, именно на это я специально училась 8 лет. Да, я сажусь на шпагат. Нет, я не буду этого делать в джинсах на улице. И нет, я не буду вставать на носочки в босоножках по вашей просьбе.

Я часто встречаю 2 крайние точки зрения на свою работу. Первая: «Это ненастоящая работа, вы там просто скачете». Вторая: «Это адская профессия, а все артисты балета — мазохисты». Правда, как всегда, посередине. Чтобы «просто скакать», мы годами ежедневно тренируемся. И да, бывают травмы, бывают натертые-намятые пальцы. Но это не значит, что мы терпим боль 24/7. Как и в любой другой профессии, у нас есть легкие и тяжелые дни. Если бы боль и усталость перекрывали все остальное, то в балете остались бы единицы. Мне нравится моя работа, я не хожу на нее как на каторгу. А ведь многие люди ходят на работу именно с таким чувством.

Чтобы стать артистом балета, нужно поступить в хореографическое училище, колледж или академию. Там преподают и общеобразовательные, и специальные дисциплины. Вроде военного училища, только на ночь домой отпускают. Это я, конечно, шучу, но переодеться мы тоже можем со скоростью горения спички. Учиться начинают после начальной школы, в 10–11 лет. Опоздали? Все, шансов у взрослых нет.

Отбор в хореографическое училище зависит от его известности и статуса. В академиях Москвы и Питера огромный конкурс, туда принимают только идеально подходящих учеников, и многих потом отчисляют. В провинции конкурс меньше, где-то просто достаточно быть не совсем деревянным. У детей проверяют гибкость спины, «мягкость» ног, выворотность и подъем стопы, пропорции тела (чтобы тело не было длиннее ног), музыкальность, координацию и т. д. Есть и медкомиссия.

Балерины не отказываются от материнства. Рожают, как и все, но обычно полный декрет дома не сидят: тяжело восстанавливаться после такого перерыва. Семьи внутри трупп не редкость, но если зарождается роман между членами разных трупп, то это сложно. Как правило, кто-то к кому-то переходит.

Пенсия полагается после 20 лет стажа, а дальше — на сколько здоровья хватит. Есть ведь танцы попроще, не в пуантах, а так называемые «ходячие» роли. Это массовка, дамы, матери, короли и королевы, герцоги и герцогини и т. д. Если театр готов вас держать только из-за них, то проработать можно долго.

Если выпуститься из училища в 18 лет, устроиться в театр и все 20 лет работать официально по трудовой, то в 38 у вас будет пенсия и время на покорение новых профессий. Много кто преподает, кто-то получает заочно второе образование, никак не связанное с балетом. Среди моих знакомых есть юрист и журналист.

Стандартный график работы в театре — с 10 до 14 часов и с 17 до 21 (в разных театрах часы могут отличаться). Но полностью заняты эти часы редко, обычно чередуются репетиции солистов и кордебалета. Если сезон еще не начался и спектаклей нет, вечером не вызывают. Иногда бывает, что ходишь на работу на пару часов, а иногда вообще из театра не вылезаешь, зависит от репертуара. Мой рекорд — 13 часов. Зарплата в течение года сильно меняется, так как складывается из ставки (обычно небольшой) и надбавок за спектакли.

Мне многие присылали ужасные фотографии стоп и ногтей балерины. Такое наверняка бывает, но это крайние случаи. Даже в разгар гастролей, когда ноги стерты и болят, они все-таки не такие жуткие. На фото мои ноги в разгар работы и в обычном состоянии. Ноги как ноги, ни воспалений, ни мозолей.

Стоять на носочках балеринам помогают пуанты. Это обувь с жестким стаканом и жесткой стелькой, которые поддерживают стопу и распределяют нагрузку. Нельзя просто купить пуанты, надеть и начать работать. Как минимум нужно пришить ленточки и резинки, а еще их нужно разносить. У меня 40-й размер ноги, поэтому обычно пуанты мне малы. Приходится распарывать на них пятку и расшивать (расширять).

Готовятся к спектаклю обычно так. Большинство артистов приходит за час до спектакля, если занят в первом акте, и за 15 минут, если во втором (этого требует устав). Мы красимся, делаем прическу, надеваем костюм, а потом «греемся» (разминаемся). Обычно все «греют» стопы, потому что оставлять ноги «холодными» чревато травмами. Если номер новый, повторяем порядок движений. А дальше — музыка, софиты, выход.

Есть балетные труппы без своего театра, они живут гастролями. Я работала в московской труппе, ездила с ней по миру. На гастролях вы можете танцевать много дней подряд, по 2 спектакля в день, плюс переезды. Но обычно это происходит в другой стране и оплачивается в валюте.

В театре так не напрягают, но выступать вы будете в основном у себя в городе, а зарплату получать в рублях. Хотя и в театрах бывает горячая пора, когда спектаклей много или новая постановка. Еще один плюс театра — это интересные и разнообразные постановки. На гастроли в основном с одним и тем же ездишь.

Если вы не любитель балета или еще не были на балете, не начинайте с «Лебединого озера», оно, скорее всего, покажется вам нудным. Или со «Спящей красавицы» — это красивый, но длинный спектакль. Выбирайте более красочные постановки — «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», яркий и веселый «Дон Кихот».

Обычно детей в балетное училище приводят родители, а я росла в театре и знала, куда шла. Я сама выбрала балет и никогда не жалела о своем выборе. Эта работа просто не может превратиться в рутину, а театральные байки на пустом месте не рождаются. Подо мной сломался сценический люк, я ездила за забытой балетной обувью на скорой помощи, а однажды на нашем спектакле загорелась декорация, так что в тот день мы с уверенностью могли сказать, что зажгли эту сцену.

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