«Редакторка», «психологиня» и другие феминитивы, из-за которых мы то и дело спорим в сети

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«Авторка», «редакторка», «фотографиня» — эти и другие необычные формы привычных слов попадаются на глаза все чаще. Одни отстаивают необходимость их употребления и внедрения в словари, другие считают блажью и данью моде. Феминитивы — именно так называют подобные существительные женского рода — чаще относятся к профессиональной деятельности или социальному статусу. Пройти мимо них, не зацепившись хотя бы краем глаза, невозможно.

Поэтому мы в AdMe.ru захотели разобраться, какие доводы приводят противники и сторонники употребления феминитивов. А уж как говорить — решать вам.

Доводы против феминитивов

1. Феминитивы звучат пренебрежительно

А еще унизительно или смешно. Противники использования феминитивов считают: слова «докторка», «филологиня», «директриса» имеют снисходительный оттенок и уродуют язык. Редакторка в их понимании имеет не самую высокую квалификацию. Другое дело редактор — профессионал своего дела. А за «врачихой» вообще непонятно кто скрывается: то ли плохой спец, то ли жена врача. Можно вспомнить, что Марина Цветаева называла себя поэтом, а не поэтессой. Той же позиции придерживалась и Анна Ахматова.

2. Таких слов нет в словарях

«Журналистка», «художница», «петербурженка», «кореянка» — по сути, те же феминитивы. Они указывают на лица женского пола и являются парными к соответствующим существительным мужского рода. Их мы легко обнаруживаем в орфографических и толковых словарях. Если попытаемся поискать там «блогерку / блогершу» или «дирижерку» — ничего не найдем, необходимость вносить их в словари под вопросом. Впрочем, там нет и многих неологизмов и профессионализмов, например, «фронтенд-разработчика» там тоже нет.

3. Не все профессии нуждаются в гендерной окраске

Большая часть специальностей не нуждается в разграничении по полу. Сторонники этой позиции считают: иллюстрации создает дизайнер, а книгу или журнал выпускает редактор. Какого пола этот человек, не так уж и важно. Гораздо важнее иметь на выходе качественный продукт. Вместе с тем есть профессии (или увлечения), в которых указание на половую принадлежность необходимо. Скажем, в боксе или любом другом виде спорта, поскольку от пола зависит весовая категория, особенности подготовки и нормативы. Это же относится к сферам, которые могут негативно влиять на репродуктивное здоровье, например охрана правопорядка и военное дело.

4. Их используют только радикальные феминистки

О том, что фанатизм не доводит до добра, известно всем. Такая же логика тут: необходимость внедрения феминитивов преувеличена, а радикальные феминистки используют их не столько чтобы добиться равноправия, сколько для привлечения внимания. Сторонники довода ссылаются, в частности, на блоги представительниц этого движения, где те наряду с употреблением феминитивов могут говорить о себе в мужском роде. То ли шутки ради, то ли демонстрируя таким образом свою позицию.

5. Они являются производными от слов мужского рода

На первый взгляд аргумент кажется туманным. Суть следующая: все феминитивы происходят от форм мужского рода: «таксист — таксистка», «лакировщик — лакировщица», «король — королева» и т. д. То есть добавление суффиксов и окончаний делает их не самостоятельным словом, а лишь производным от мужской формы. Отсюда и унизительные оттенки, о которых говорилось выше.

Доводы в защиту феминитивов

1. Устранение стереотипов

Как ни крути, гендерные стереотипы в обществе по-прежнему сильны, а патриархальные установки имеют вес. Между тем женщины продолжают осваивать профессии и увлечения, которые традиционно считались мужскими. И если «таксистка» сейчас уже мало кого удивит, то «футболистка» или «дальнобойщица» все еще могут вызвать по меньшей мере интерес. Внедрение феминитивов сглаживает эту ситуацию. Говорим «женщина-дальнобойщик» и представляем, что она вторгается в чужое гендерное поле. «Дальнобойщица» — полноправная участница дорожного движения.

2. Формирование гендерной идентичности

Сильный-слабый, равенство-неравенство — эти пары слов не подходят для описания женского и мужского полов. Мы просто разные. Употребление феминитивов призвано не только обозначить место женщины в профессиональной среде. Осознание собственной гендерной идентичности, понимание ее ценности и уважительное отношение к другой идентичности — вот основной посыл. Поскольку язык отражает изменения в жизни, эти процессы находят в нем место. В конечном итоге это способствует искоренению дискриминации.

3. Неприятие феминитивов — субъективизм и страх нового

Необычное, ранее невиданное очень часто пугает, ведь мы не знаем, чего от него ждать. Идет ли речь об искусстве, литературе, кинематографе, социальных явлениях или чем-то еще. Так и в языке. Вспомните, несколько лет назад слова «смартфон», «айфон», «загуглить» вызывали точно такую реакцию, как сейчас феминитивы. Никто не отменял субъективизм: одни слова кажутся нам более или менее приятными. Кому-то режет слух «корреспондентка» или «камера-фрау», другому — «пузожитель», «годовас» или диалектизмы. Но они не вызывают столь бурной дискуссии.

4. Вносится определенность при обращении к человеку

Отсутствие феминитивов в речи иногда затрудняет обращение к человеку. «Интерн Василевская присутствовала на занятии» — тут все понятно. Но есть фамилии, которые не дают прямого указания на пол человека: Гофман, Абрамченко, Корж, Тимощук и т. д. Порой это создает неловкие ситуации, за примерами далеко ходить не надо. Например, о шкале Апгар слышали многие — по ней оценивают состояние новорожденного. А вот о том, что она появилась благодаря врачу-анестезиологу Вирджинии Апгар, известно мало кому. Феминитивы бы сняли эту проблему.

5. Язык изменяется

Это естественный процесс. И даже позитивный: если бы в языке не появлялись новые слова, конструкции, рано или поздно он бы стал мертвым. Свойство любого языка — отражать жизнь и отвечать на запросы общества. Коль скоро в обществе есть феминистический тренд (а до нас он докатился не так уж давно), он находит отклик в сознании населения и, соответственно, проникает в язык.

Бонус: кое-что из истории языка

В некоторых языках, например в чешском , феминитивы обязательны: autor — autorka, kolega — kolegyně и т. д.

, феминитивы обязательны: autor — autorka, kolega — kolegyně и т. д. В этом году в Ганновере ввели гендерно нейтральный язык. Его будут использовать при обозначении социального статуса и профессии. Например, вместо «учитель» и «учительница» теперь будут писать «обучающий».

У некоторых слов нет пары мужского рода: «няня», «прачка», «балерина» и др. И если назвать артиста балета «балеруном», а бебиситтера — «нянем» допустимо в шутку, то официально пока нет.