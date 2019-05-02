Автор AdMe.ru выступил в роли стилиста для другого. Образы «до» и «после» говорят сами за себя

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Меня зовут Вита, я автор AdMe.ru и меня увлекает то, что связано с модой и стилем. Профильного образования в этой области у меня нет, но есть интерес, интуиция и определенный опыт работы. Поэтому, когда коллега написала, что на сегодняшний момент не вполне довольна своим образом и открыта для стилистических экспериментов, я подумала: «А почему бы и нет?»

Специально для AdMe.ru мы решили провести эксперимент по дистанционному разбору гардероба и подбору стиля и хотим поделиться с вами тем, что у нас вышло. В конце материала вас ждет бонус: пошаговая инструкция по составлению гардероба.

Обычные образы и запрос клиента

Героиня нашей статьи, Нина, поделилась тем, что джинсы, бесформенные пуловеры и футболки стали для нее привычной одеждой. Это связано с тем, что 2,5 года назад Нина стала мамой и начала отдавать предпочтение удобству в ущерб стилю. Да и работа «на удаленке» расхолаживает. Ведь, казалось бы, зачем заморачиваться по поводу внешнего вида, если работаешь дома. Но когда привычные джинсы с футболкой становятся ежедневной униформой, они рано или поздно надоедают и даже начинают раздражать. И у девушки появилось желание одеваться красиво, выглядеть стильно и женственно. Поэтому она решилась на эксперимент по подбору нового стиля и гардероба.

Нина поделилась тем, как она выглядит в своей повседневной жизни. Красная косуха с синими джинсами — обычный вид для встреч с друзьями, голубые джинсы с розовой кофтой — для прогулок с ребенком и по магазинам, черная куртка с серыми джинсами — для городских прогулок. И рассказала, для каких ситуаций ей нужны новые образы: семейный выход / прогулка по городу;

встреча с друзьями / девичник;

свидания с мужем;

посещение концертов и выставок;

повседневная жизнь, кроме походов на работу.

Разбор гардероба

Сначала мы разобрали платяные шкафы Нины. Цель этого этапа — создание новых образов из имеющихся в наличии вещей. Таких образов, которые раньше, скорее всего, не приходили в голову. А также формирование шопинг-листа — то есть перечня вещей, которые стоит докупить, чтобы «прокачать» гардероб в соответствии с актуальными модными тенденциями и запросом Нины. Результатом разбора стали 2 папочки фотографий вещей: «Так уже не носят» и «Потенциал». Увы, вещей в 1-й папке оказалось значительно больше. В нее попали пальто с обилием рельефных швов и клапанов, трикотажные платья в облипку, укороченные кожаные куртки, микроскопические юбочки и шорты, приталенные короткие жакеты, мягкие сумки неопределенной формы и практически вся обувь, которая, к сожалению, морально устарела.

Малая часть вещей из папки «Так уже не носят».

Из вещей во 2-й папке мы стали придумывать новые образы. Тем, что у нас получилось, мы поделимся ниже.

Вещи из папки «Потенциал».

Образ № 1

Я предложила сделать образ по мотивам бохо-стиля: «подружить» шифоновое платье с бежевыми ботинками, декорированными платком и шнурками, дополнить наряд бирюзовым клатчем и серебряным браслетом с бирюзой, а на плечи набросить кожаную бежевую куртку, потому что еще достаточно прохладно.

Обратная связь Нины: Образ понравился — в кои-то веки чувствовала себя прямо девочкой-девочкой и не было ощущения «выпендрежа». Мне показалось, что не хватает пояса, чего-нибудь на шею. И сумку, конечно, хочется на плечо и небольшую. Все, что надо носить в руке, стало вызывать у меня раздражение. Когда я стала мамой, привычки сильно изменились, и мне нравится, когда руки свободны. «Выгуливать» буду под настроение без куртки. Пока снимали, встретили несколько знакомых, наслушалась комплиментов. Особенно приятно было получить их от девушки, которая сама разрабатывает и шьет одежду. Да и посторонние люди засматривались и улыбались. Комментарий Виты: На мой взгляд, пояс перегрузит образ. А вот актуальное многоярусное колье из цепочек, как в примере, или просто с медальонами хорошо дополнит этот наряд. Сумку я бы предложила выбрать трендовую плетеную, круглой формы с длинной ручкой, чтобы ее можно было носить через плечо.

Вариант сумки и украшений к образу.

Образы № 2 и № 3

На этот раз мы решили поиграть со стилем спортшик. В 1-м случае мы «подружили» черный комбинезон с алой косухой, а в качестве аксессуаров выбрали сумку и платок с трендовым анималистичным принтом. Во 2-м случае мы дополнили пальто силуэта oversize с актуальным принтом «гусиная лапка» белой юбкой, футболкой, кроссовками и рюкзаком.

Обратная связь Нины: Образы мне понравились. Кажется, с легкой руки Виты я переборола предубеждение относительно сочетания классических вещей со спортивными. Да и в целом интерес к теме моды и стиля появился. Подписалась на интересные паблики, сохраняю понравившиеся образы, взялась читать «Гид по стилю» Александра Рогова. Комментарий Виты: Не скрою, мне очень понравилось то, что у нас получилось. На мой взгляд, спортшик — это идеальный выбор для молодой мамы. Он позволяет выглядеть стильно и эффектно, но при этом быть мобильной и сбросить свою привычную «шкурку» — джинсы плюс майка. Образ слева станет повседневным, если поменять лодочки, к примеру, на ботинки-оксфорды или лоферы. Образ справа, предназначенный для более холодного времени года, можно дополнить шерстяной юбкой-карандашом в крупную клетку, это позволит утеплиться и создать актуальную игру принтов. Под пальто, как вариант, надеть водолазку, а на ноги — сапоги или грубые ботинки в байкерском стиле на тракторной подошве. Или же отдать предпочтение изящным ботильонам на каблучке.

Как еще можно обыграть пальто в «гусиную лапку» из образа слева.

Образ № 4

Нина поделилась, что эксперимент ее «встряхнул» и подтолкнул к новым стилистическим изыскам. Так, к черному комбинезону она добавила белые кроссовки, а красную косуху заменила на легкую белую. Благодаря этому получился повседневный, но при этом интересный образ, в котором чувствуешь себя комфортно и мобильно. «Для меня весь этот эксперимент — это полнейший выход из зоны комфорта, я даже впервые за долгое время попробовала новую укладку. Опыт с разбором гардероба и подбором новых образов дал мне пинок под пятую точку», — рассказала Нина.

Нина поделилась результатами своей модной импровизации.

Капсульный гардероб и шопинг-лист

Гардеробная капсула. Все вещи в верхнем ряду — из гардероба Нины. Остальные вещи найдены в магазинах масс-маркета, и они прекрасно сочетаются как с вещами Нины, так и между собой.

На основе разбора платяных шкафов Нины я составила гардеробную капсулу на весенне-летний период. Как и полагается, в капсульном гардеробе все вещи прекрасно сочетаются друг с другом, что позволяет создавать бесконечное число образов. Из вещей Нины в эту подборку вошли джинсовка, алая кожаная косуха и базовый черный топ с кружевом на спине. Все остальные вещи — из актуальных коллекций магазинов масс-маркета. Шопинг-лист вещей, которые стоит докупить (составлен на основе предлагаемого капсульного гардероба): Тренч.

Джинсы актуального силуэта. Облегающие и утягивающие скинни — это уже вчерашний день. Сегодня лучше отдать предпочтение классическим прямым джинсам, джинсам клеш или mom jeans.

Легкие брюки с принтом на лето, в которых можно и с ребенком гулять, и на пляж отправиться, и пойти на прогулку с друзьями или мужем, дополнив образ соответствующей обувью и аксессуарами.

Юбка, которую можно вписать и в повседневный городской, и в вечерний образ.

Прямые брюки с идеальной посадкой.

Сумки: светлая, например плетеная, городские рюкзаки таких цветов, которые будут хорошо вписываться в максимальное количество образов (к примеру, молочный и бордо), клатч для выходов.

Обувь: кроссовки, туфли, изящные босоножки на выход и сандалии на каждый день.

Пару свитшотов или худи — с помощью этих элементов гардероба легко создавать образы в стиле спортшик, пригодные как для прогулок с ребенком, так и для выходов в свет. Их сочетают и с джинсами, и с юбками или платьями. Лучше отдавать предпочтение небанальным вариантам с интересными принтами, которые можно найти у малоизвестных дизайнерских брендов.

Стоит также добавить тельняшку и белую футболку (можно с каким-то принтом) — они всегда в моде и сочетаются с любой одеждой.

Аксессуары: многоярусное ожерелье, платки, в том числе для ношения на голове.

Бонус: 5 шагов для того, чтобы самостоятельно провести ревизию шкафа и составить гардероб мечты

Пример диаграммы для женщины, которая работает из дома.

Шаг № 1: Анализ вашего образа жизни. Возьмите лист бумаги и напишите, для каких жизненных ситуаций вам нужны образы, а напротив укажите процент того, сколько времени эта сфера деятельности занимает относительно всех прочих сфер жизни. Выглядеть это может, к примеру, так: работа в офисе — 60 %, прогулки с детьми — 20 %, выезды на природу — 15 %, вечерние выходы в свет — 5 %. Понятно, что в таком случае львиная доля гардероба должна состоять из нарядов для офиса.

Возьмите лист бумаги и напишите, для каких жизненных ситуаций вам нужны образы, а напротив укажите процент того, сколько времени эта сфера деятельности занимает относительно всех прочих сфер жизни. Выглядеть это может, к примеру, так: работа в офисе — 60 %, прогулки с детьми — 20 %, выезды на природу — 15 %, вечерние выходы в свет — 5 %. Понятно, что в таком случае львиная доля гардероба должна состоять из нарядов для офиса. Шаг № 2: Достаньте все вещи из гардероба, включая обувь, головные уборы и аксессуары. Сразу уберите в сторону несезонную одежду — сложите или повесьте ее так, чтобы она не занимала лишнего места в шкафу. Остальную сортируйте, безжалостно откладывая все, что растянулось, застиралось, вышло из моды. Чтобы оценить последний фактор, нужно постоянно тренировать «насмотренность»: листайте журналы, подпишитесь на интересных стилистов и блогеров в инстаграме, смотрите фото со свежих показов мод.

включая обувь, головные уборы и аксессуары. Сразу уберите в сторону несезонную одежду — сложите или повесьте ее так, чтобы она не занимала лишнего места в шкафу. Остальную сортируйте, безжалостно откладывая все, что растянулось, застиралось, вышло из моды. Чтобы оценить последний фактор, нужно постоянно тренировать «насмотренность»: листайте журналы, подпишитесь на интересных стилистов и блогеров в инстаграме, смотрите фото со свежих показов мод. Шаг № 3: Примерка. Примерьте все наряды, которые вы решили оставить у себя в гардеробе. Обратите внимание на те вещи, которые нуждаются в ремонте, химчистке или подгонке по фигуре, и отложите их отдельно. Также особого внимания должны удостоиться вещи, которые вам не с чем носить и комбинировать. Подумайте, что нужно докупить, чтобы носить их. Добавьте эти вещи в свой список покупок.

Примерьте все наряды, которые вы решили оставить у себя в гардеробе. Обратите внимание на те вещи, которые нуждаются в ремонте, химчистке или подгонке по фигуре, и отложите их отдельно. Также особого внимания должны удостоиться вещи, которые вам не с чем носить и комбинировать. Подумайте, что нужно докупить, чтобы носить их. Добавьте эти вещи в свой список покупок. Шаг № 4: Составление списка покупок.

Шаг № 5: Шопинг непосредственно в магазине. Небольшой лайфхак: чтобы лучше ориентироваться в торговом зале, «погуляйте» сначала по сайтам своих любимых модных магазинов. Это поможет вам понять, где представлен тот или иной ассортимент, куда лучше отправиться за покупками.