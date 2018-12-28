20+ сюрпризов и особых услуг, о которых вас не предупредили во время прошлого полета

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С каждым годом авиакомпании придумывают новые способы удивить путешественников: одни дарят что-то на день рождения, другие предлагают деликатесы в экономклассе, устанавливают дорогостоящие кофемашины, чтобы угощать пассажиров настоящим капучино во время полета, или превращают целый самолет в царство Hello Kitty.

Мы в AdMe.ru прошерстили отзывы путешественников и готовы рассказать, на каких авиалиниях и по каким поводам пассажиров точно ждут особые сюрпризы.

Тур на вертолете над столицей Северной Кореи

Платная услуга, которую предоставляет только AirKoryo, единственный национальный авиаперевозчик Северной Кореи. В течение часа вы будете кружить над Пхеньяном на вертолете, обставленном в лучших традициях роскоши — в местном ее понимании.

Вместо обычного пилота — член королевской семьи или кинозвезда

Виллем-Александр, король Нидерландов, является действующим пилотом и часто работает на коммерческих рейсах авиакомпании KLM. Например, 24 ноября 2018 года вы могли лететь с ним на рейсе KL1613 Амстердам — Стамбул. Виллем-Александр всегда называет свое имя по громкой связи перед полетом, но пассажиры часто не догадываются, кто за штурвалом. И только внимательные путешественники получают возможность при выходе лично пожать руку действующему монарху.

Другим известным пилотом является Джон Траволта, который в рамках сотрудничества с авиакомпанией Qantas иногда пилотирует коммерческие пассажирские лайнеры. Перед домом актера есть место для парковки двух самолетов, а на одном из них он несколько раз прилетал в Россию.

Особые сюрпризы для молодоженов и тех, кто отмечает годовщину свадьбы

Если вы заранее оповестите авиакомпанию, что летите в свадебное путешествие, возможно, вас будет ждать сюрприз на борту. Обычно это торт, пара бокалов вина, свечи и цветы. Одни авиакомпании предлагают эту услугу бесплатно, у других все обойдется в € 20–30.

Похожие предложения делают и тем, кто отмечает годовщину брака. Иногда кто-то из супругов заказывает поздравления, но часто авиакомпания узнает о юбилее, когда туристическое агентство бронирует тур для пары.

Авианяня, которая играет, ухаживает и присматривает за вашим ребенком во время долгого перелета

В составе экипажей Etihad Airlines и GulfAir есть стюардессы, прошедшие курс специальной подготовки. Они работают на борту авианянями, которые берут на себя заботу о ребенке, играют с ним, следят, чтобы он поел и лег спать, пока родители отдыхают. У Etihad услуга бесплатна только для первого класса, у GulfAir — для всех. Не у всех есть авианяни, но все больше самолетов заботятся о самых маленьких пассажирах, например устанавливают удобные кроватки для сна.

Хорошим тоном считается борьба с планшетами и телефонами. Авиакомпании дарят растущим путешественниками специальные наборы с материалами для творчества и игр. В EasyJet запустили проект летающих библиотек: это небольшая коллекция книг для детей от 6 до 12 лет, располагающаяся в самолете.

Если книга нравится, бортпроводники могут дать ее в подарок юному путешественнику.

Угощения и сюрпризы в праздничные дни

При полете накануне или в дни праздников можно рассчитывать на приятный сувенир или нестандартные блюда в меню. Например, Alaska Air с помощью 3D-принтера печатает блины и угощает ими в Национальный день блинчиков, Belavia вместе с партнером TezTour пригласили Деда Мороза и Снегурочку, чтобы вручить случайным пассажирам подарки в честь наступающего 2018 года. Air Canada перед Рождеством предложила встречающим выбрать приятные сувениры и цветы, чтобы удивить прилетающих, а затем наградила всех бесплатными билетами, чтобы люди в будущем году чаще встречались.

Почти всегда что-то ждет вас на борту 8 Марта, во время Пасхи, в День святого Валентина, в честь Хеллоуина и даже Дня святого Патрика. Например, так отмечают с пассажирами День всех влюбленных сербская авиакомпания AirSerbia и американская Southwest Airlines.

Обычно это небольшие сладкие подарки, алкогольные напитки или ваучеры, которые повышают класс обслуживания, открывают бесплатный доступ к отдыху в лаундж-зонах или дают возможность бесплатно доехать от аэропорта до дома на такси.

День рождения на борту самолета

Открытка от всего экипажа, приятная песня, фирменные сувениры, особый десерт или повышение класса обслуживания — типичные способы обрадовать именинника. Почти всегда можно заранее позвонить в авиакомпанию и за небольшую сумму заказать поздравление с тортом для конкретного пассажира (но многие сделают это бесплатно). А вот что произойдет, если ваш день рождения совпадает с Днем святого Валентина и вы оказались на борту Singapore Airlines:

Если вы коллекционируете мишек Singapore Airlines или какие-то сувениры другой авиакомпании, просто позвоните и уточните перед рейсом, возможно ли получить что-то из этого в подарок, если полет приходится на ваш день рождения.

Номер в отеле при длительной стыковке или просто как подарок, чтобы вы задержались в городе на день-два

Домики KLM из голубого дельфтского фарфора и другие ценные сувениры авиакомпаний

Тысячи людей собирают коллекции из традиционных голландских домиков, сделанных из фарфора специально для KLM. Каждый является копией реально существующего здания Амстердама. Раз в год в свой день рождения KLM выпускает новый домик; сегодня полная коллекция состоит из 99 зданий. Есть и другие фирменные сувениры авиакомпаний, за которыми охотятся коллекционеры. Например, мишки Singapore Airlines, резиновые уточки Lufthansa или новые брелоки Twice Airlines:

Повезет, если вы попадете на один из самолетов авиакомпании Eva Air, брендированный Hello Kitty. Он полон сувениров, подарков, игр для детей и сладостей с изображением известной белой кошечки с бантом на ухе.

Самый скромный набор включает в себя подушку, приборы с кошечкой, игральные карты, салфетки и полотенце. В более высоком классе обслуживания предлагаются тапочки, средства для ухода за собой и фирменные модные аксессуары с изображением Hello Kitty.

10 видов зернового венского кофе и другие фирменные угощения авиакомпаний

Австрийские авиалинии завоевывают любовь с помощью десятка видов кофейных напитков, приготовленных из свежемолотого зерна в специальной кофемашине. AirMoldova разливает собственное домашнее вино из глиняных кувшинов, а в меню Alaska Airline включено отличное крафтовое пиво.

Летом в бизнес-классе Finnair угощает путешественников раками, на борту Узбекских авиалиний круглогодично обедают настоящим узбекским пловом. У Virgin Australia можно попробовать веганское мороженое на основе кокосового молока, а на рейсе Хорватских авиалиний — заказать национальные деликатесы в миниатюре.