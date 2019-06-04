Анна Павлова — великая балерина, которая подписала контракт с изнурительным графиком, чтобы вытащить любимого из тюрьмы

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Еще маленькой девочкой Анна Павлова знала, что будет балериной. Она начала мечтать об этом после того, как мама впервые отвела ее на балет «Спящая красавица». Павлова стала выдающейся танцовщицей, которая парила на сцене и делала невероятное количество фуэте. А ее партия «Умирающий лебедь» навсегда изменила мир балета, став воплощением высочайшего мастерства. Ей рукоплескали, а от здания Мариинского театра до экипажа носили на руках — боготворили. Но у успеха есть оборотная сторона: в любви артистке не так везло. Она безумно любила и страдала одновременно.

AdMe.ru впечатлила судьба великой балерины, ее колоссальная трудоспособность и самоотверженность в любви. Чтобы вытащить любимого из тюрьмы, Павлова подписала кабальный контракт, условия которого стоили ей здоровья.

Тайное происхождение Анны Павловой

Анна родилась в дачном поселке Лигово под Петербургом в 1881 году. Девочка воспитывалась только мамой, которая работала не прачкой, как утверждают многие источники, а на самом деле хозяйкой прачечной. Но тайна связана не столько с этим фактом, сколько с личностью отца балерины. Якобы незадолго до рождения дочери Любовь Федоровна фиктивно обвенчалась с отставным солдатом Преображенского полка Матвеем Павловым. Они никогда не жили вместе, а нужно это было лишь для того, чтобы дочь не считалась незаконнорожденной.



Но есть и другая версия, согласно которой отцом балерины был русский банкир Лазарь Поляков, у которого в свое время мать Анны работала горничной. Позже она стала его любовницей, а когда забеременела, то он в обмен на молчание для нее снял двухэтажный дом в Лигово. Едва ли Любовь Федоровна могла позволить такую роскошь для себя и дочери. Так что эта версия выглядит правдоподобной.



Сама Анна придумала свою легенду об отце, которую заучила и охотно рассказывала: он был рядовым Семеновского полка, который умер молодым, когда ей самой едва исполнилось 2 года.

Увлеченность танцем и поступление в Императорское балетное училище

Павлова со своим педагогом Энрико Чекетти.

«С первых же нот оркестра я притихла и вся затрепетала, впервые почувствовав над собой дыхание красоты. Во втором акте толпа мальчиков и девочек танцевала чудесный вальс. „Хотела бы ты так танцевать?“ — с улыбкой спросила меня мама. „Нет, я хочу танцевать так, как та красивая дама, что изображает Спящую красавицу“», — писала Анна в своих мемуарах. И этой мечте было суждено сбыться. Павлова поступила в Императорское балетное училище (ныне Академия русского балета им. А. Я. Вагановой) со второго раза. Из 60 поступающих взяли только 11 девочек, кандидатура Анны вызывала сомнение, но последнее слово было за балетмейстером Павлом Гердтом, который решил дать девочке шанс. После первого года обучения многих отчисляли, остальных зачисляли в интернат. Распорядок в нем был суровый: даже на летние каникулы девочек не отпускали домой. Свободного от занятий времени почти не было, все силы уходили на уроки танцев, общеобразовательным предметам уделялось меньше внимания.

Успех Жизели и выход на большую сцену

Анна Павлова в роли Жизели.

«Одна из первых задач будущей танцовщицы — научиться сохранять равновесие, стоя на кончиках пальцев. Вначале ребенок неспособен простоять так и минуты, но постепенно развивается достаточная сила в мускулах пальцев, чтобы пройти на них несколько шагов, сперва неуверенно, будто начинаешь кататься на коньках, потом все увереннее и наконец безо всякого труда», — писала балерина в автобиографии.



Первые шаги на сцене Анна начала делать очень быстро и смело. Сначала была роль в «Пробуждении флоры», через год в «Баядерке», где она проявила себя как трагическая актриса — успех балета был огромен. Ежегодное жалование Павловой поднялось до 1 800 рублей. Затем последовала партия в «Жизели», где балерина покорила всех, в том числе критиков, своей невесомостью, пластичностью. О ней писали: «Обманутая в своих ожиданиях, с разбитым сердцем умирала Жизель — Павлова <...> Сотканная из „любви“, Жизель — Павлова не умерла, а „растаяла“».

Головокружительная любовь

Павлова дружила с примой Мариинки Матильдой Кшесинской, которая оказывала молодой танцовщице покровительство. Она же пыталась свести ее с князем Борисом Владимировичем. Но Анна понимала, что такие отношения способны обеспечить ей лишь роль содержанки. Надо сказать, что тогда многие девушки только из-за этого и шли в балет. Но для Павловой это было неприемлемо. Она никогда не стремилась устроиться за чужой счет и старалась добиваться успеха собственным трудом. Но, отвергнув одного влиятельного ухажера, Павлова попала под очарование другого. Виктор Дандре был потомком русско-французского рода, имел титул барона и в дополнение был чиновником Сената. Впоследствии он стал импрессарио балерины. Их свела страсть к балету. Ему было 40, а ей всего лишь 18. Юная Павлова влюбилась в Дандре, имевшего славу любвеобильного мужчины. Но, как это часто бывает, никто не мог убедить Анну в том, что он никогда не женится на ней, так как они принадлежали разным кругам.

Душевные муки, официальный титул и карьерные высоты

Дандре снял квартиру для Анны, с роскошным убранством и зеркальным залом, чтобы она могла оттачивать свое мастерство. Он приходил к ней, когда того желал. А она часто проводила бессонные ночи в надежде на встречу. Это постоянное ожидание было невыносимо для нее. Павлова работала на износ, и в 26 лет ей присудили официальный титул «балерина». В те годы балерин во всей России было всего 5.



Вскоре Анна поняла, что Дандре не тот человек, который ей нужен. Не будь его, она могла бы сойтись с кем-нибудь из своего окружения. «Я не вернусь к тебе! Все кончено. И знай: я никогда не прощу тебя!» — заявила Анна Дандре на прощание. С 1908 года балерина начала гастролировать за рубежом. На фотографии слева Анна со своим партнером Вацлавом Нижинским в балете «Сильфида» во время гастролей в Париже, также она исполняла с ним партию в «Жизели».

Слева — Анна Павлова и Вацлав Нижинский. Справа — Сергей Дягилев и Альфред Салисбург.

На гастролях «Русских сезонов» Сергея Дягилева Павлова покоряла страну за страной, а главное — ее признал Париж. Когда пришло время возвращаться в Петербург, Анна приняла решение подписать двухгодичный контракт, лишь бы не ехать домой. Кстати, за 22 года беспрерывных турне балерина преодолела 804 тыс. км по суше и по морю и дала примерно 9 тыс. спектаклей. И на всех выступлениях она блистала неотразимыми костюмами. Например, роскошный костюм с кокошником, который был специально сшит для ее первого появления в Лондоне. Павлова в нем танцевала «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского на частной вечеринке в Карлтон-Хаусе.

Кабальный контракт, тюрьма и воссоединение с Дандре

Виктор Дандре принимал участие в строительстве Большеохтинского моста в Петербурге. Специальная комиссия уличила его в хищениях огромной суммы денег. На него завели дело, впоследствии признали виновным и приговорили к уплате штрафа в размере 36 тыс. рублей. Узнав об этом, Анна подписала кабальный для себя контракт с условием, что всю сумму она получит одним чеком. Согласно договору, она была обязана в течение 2 лет без перерывов давать по 2 выступления в день в Лондоне, Шотландии и Ирландии. И все эти выступления проходили не на известных подмостках, где бы она солировала, а в составе сборных концертов, где Павлова делила сцену с клоунами и акробатами. Многие полагали, что такой жесткий концертный график она не выдержит. Но балерина, вопреки всему, вынесла такие условия, ведь у нее была цель. Павлова приехала в Петербург, с помощью взяток вытащила Дандре из тюрьмы. Затем вернулась в Лондон отрабатывать злополучный контракт, так как деньги за него она получила вперед. А через некоторое время по поддельным документам к ней выехал Дандре. Там он стал ее гражданским мужем и бессменным импрессарио.

Слева направо: артист балета Лаврентий Новиков, Виктор Дандре, Анна Павлова, композитор Люсьен Вурмсер и юрист Джон Тейт. Сидней, 1926 г.

С этого момента их роли переменились: если раньше Анна мечтала о свадьбе, то сейчас об этом начал упрашивать Дандре. Павлова всячески издевалась над ним: ссорилась, унижала и не давала надолго забыть о том, кто его спас. Дандре все терпел и исполнял любые капризы. Анна так и не смогла его простить, ненавидя и любя одновременно.

«Умирающий лебедь» и питомец Джек

Знаменитое платье Павловой для «Умирающего лебедя».

Анна Павлова и хореограф Михаил Фокин создали знаменитый танец «Умирающий лебедь». Костюм придумал художник Леон Бакст, Павлова приколола к нему алую брошь как символ раны лебедя. Это была отсылка к Дандре о ее боли. Ее нежные гибкие руки взлетали, словно крылья. А когда балерина опускалась на землю и изображала последний вздох Лебедя, то казалось, что она умирает по-настоящему. Камиль Сен-Санс, увидев трагическую трактовку своего музыкального произведения в исполнении Павловой (в его пьесе Лебедь не умирает и музыка звучит в мажорной тональности — прим. AdMe.ru), воскликнул: «Мадам, благодаря вам я понял, что написал прекрасную музыку!»

В усадьбе Айви-Хаус под Лондоном у Павловой жил лебедь Джек, с которым она часто фотографировалась. У птицы были подрезаны крылья, и она стала любимой живой игрушкой балерины — символом пленника-Дандре. Лебедь ходил за ней по пятам и позировал для фото.

Предзнаменование и скоротечный уход

Люди искусства очень суеверны — такой была и Анна. Она остерегалась черных кошек, женщин с пустыми ведрами. А однажды осенью, пересаживая в своем саду куст роз, она нечаянно уколола палец о шип: «Ну все, теперь мы с этим кустом умрем в один день. Примета такая», — произнесла Анна. Незадолго до гастролей куст неожиданно засох, а балерина отправилась в турне с грузом на душе. Павлова прибыла на гастроли в Гаагу. Там почувствовала недомогание, к тому же незадолго до Гааги в другом турне она получила травму ребер, когда с багажной полки сорвался кофр и упал на нее. В день приезда балерине вызвали врача, который диагностировал у нее острый плеврит. Ему не поверили, и Анну осмотрел еще королевский врач, который рекомендовал удалить одно ребро, чтобы было проще откачать жидкость. Но Дандре принял решение пригласить другого врача, ранее уже лечившего Анну. Тот немедленно приехал и с помощью дренажной трубки откачал часть жидкости из легких, однако все манипуляции были напрасны. Балерина скончалась, не приходя в сознание, в возрасте 49 лет. Согласно мнению экспертов, Анна Павлова умерла от заражения крови из-за недостаточно хорошо продезинфицированной дренажной трубки. По воспоминаниям служанки Павловой и врачей, дежуривших у ее постели, перед смертью она с грустью посмотрела на свое великолепное танцевальное платье Лебедя и произнесла: «Лучше бы я потратила эти деньги на моих детей». Она имела в виду детей-сирот, которые жили за ее счет в усадьбе под Лондоном.

А как вы считаете, можно ли быть одновременно гениальной артисткой и счастливой женщиной?