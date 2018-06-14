Американский мальчик отправил благотворительную посылку на Филиппины. И через 15 лет это круто изменило его жизнь

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В 2000 году 7-летний мальчик из Айдахо отправил на Филиппины благотворительный рождественский подарок. Прошло 14 лет, и этой случай превратился в сказку о настоящей любви. Той самой, которую мы видим в кино чаще, чем в жизни. И да, по мотивам этой истории могли бы снять фильм. Но она произошла на самом деле.

AdMe.ru рассказывает о Тиреле и Джоане, которые встретили друг друга благодаря обычной обувной коробке.

18 лет назад маленький Тирел Вольф поучаствовал в благотворительном проекте под названием «Операция „Рождественский ребенок“». В пустую обувную коробку нужно было положить школьные принадлежности, небольшие игрушки и сувениры, а также письмо и свою фотографию. Вольф выбрал свое фото в ковбойском костюме. Родители отнесли коробку в церковь, где она вместе с другими была отправлена бедной семье на Филиппины. Тирел никогда не вспоминал об этом, пока в 2009 году к нему в Facebook не постучалась некая Джоана Марчан. Имя было ему незнакомо, и он не стал отвечать.

Спустя время Джоана повторила свой запрос на добавление в друзья, и Тирелу стало любопытно, кто же это. И тогда девушка рассказала о посылке из США, которую она получила много лет назад. Тогда она даже отправила мальчику благодарственное письмо, но оно где-то затерялось. Тирел ничего не помнил о коробке и поинтересовался у своей мамы, было ли это на самом деле. Мама вспомнила о том подарке, и молодые люди стали переписываться.

Вскоре они обнаружили, что у них много общего, и после года общения решили встретиться. Тирел подрабатывал на стройке и накопил достаточно денег, чтобы отправиться в Манилу. Весь полет он нервничал: это было его первое заграничное путешествие, к тому же он никогда не путешествовал в одиночку. Джоана встречала его в аэропорту. Оба ужасно переживали, но с первого взгляда поняли, что нравятся друг другу. Тирел был поражен тем, в каких условиях живут родные девушки: в крошечном домике все 8 членов семьи спали вместе на полу. Влюбленные провели вместе 10 дней, и расставаться, не зная, когда они увидятся вновь, им было очень тяжело. Тирел пообещал Джоане, что вернется, и сдержал обещание.

Второй приезд Тирела длился месяц и стал решающим. Он попросил руки Джоаны у отца девушки, и тот дал согласие. А вот ее мать была против — она считала, что 20 лет — слишком юный возраст для брака. Тогда в Манилу прилетел отец Тирела и помог уговорить ее. Свадьба состоялась на ранчо родителей жениха. Тирел был одет в баронг — традиционную мужскую свадебную рубашку, а невеста была в венке из цветов и простом белом платье. Родители невесты не смогли присутствовать на свадьбе из-за сложностей с визой, и теперь пара мечтает повторить обряд на Филиппинах — в традициях народа Джоаны.

Благотворительный проект по отправке рождественских подарков для бедных семей запустили в 1993 году, и понадобилось отправить 113 млн обувных коробок в 130 стран, чтобы Джоана встретила Тирела, а Тирел встретил Джоану. Недавно у пары родился замечательный малыш, а сами они каждый год отправляют такие подарки в коробках. Здесь вы можете увидеть, как пара рассказывает свою историю. И не скрывает слез счастья.