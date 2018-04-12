Альтернативная версия истории Голлума, после которой вы по-другому взглянете на его судьбу

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В оригинале повести хоббит Бильбо случайно нашел кольцо в подземелье. Голлум, еще не зная о потере своей драгоценности, пообещал Бильбо помочь выбраться из пещеры, если он отгадает 3 его загадки. Но, обнаружив пропажу кольца, Голлум был разъярен, поэтому хоббиту пришлось выбираться из пещеры самому. Прихватив кольцо, он начал свои приключения, оставив Голлума наедине со своей утратой. Но у нас для вас своя история, где все было совсем не так, как в оригинале.