Альтернативная версия истории Голлума, после которой вы по-другому взглянете на его судьбу
В оригинале повести хоббит Бильбо случайно нашел кольцо в подземелье. Голлум, еще не зная о потере своей драгоценности, пообещал Бильбо помочь выбраться из пещеры, если он отгадает 3 его загадки. Но, обнаружив пропажу кольца, Голлум был разъярен, поэтому хоббиту пришлось выбираться из пещеры самому. Прихватив кольцо, он начал свои приключения, оставив Голлума наедине со своей утратой. Но у нас для вас своя история, где все было совсем не так, как в оригинале.
AdMe.ru придумал свою версию судьбы всем известного Голлума в повести «Хоббит, или Туда и обратно».
Как вам такой вариант истории Голлума?
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru