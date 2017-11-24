Эду Мосбергу 92, он пережил два концлагеря, но сейчас он счастливее многих людей на свете

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Эд Мосберг родился в 1926 году в Кракове (Польша). Во время Второй мировой войны был заключенным концентрационных лагерей Плашов и Маутхаузен и каким-то чудом выжил. Всю свою семью Эд потерял во время холокоста. После освобождения уехал в США и теперь живет там. У Эда есть жена Сесия, которую он невероятно сильно любит. AdMe.ru решил выяснить, как Эду Мосбергу в свои 92 года удается оставаться здоровым, активным и счастливым, несмотря на возраст и жизненные трудности.

1. Зарядка и физические упражнения

В свои 92 Эд Мосберг каждое утро делает 100 отжиманий, приседания, гидравлические шаги 10 минут на беговой дорожке в своей квартире и проводит время на свежем воздухе. «Потому что я должен быть в форме ради моей жены. В любое время, когда я нужен ей, я здесь для нее. Это главное для меня. Сегодня я встал в 5 часов утра и сразу пошел на беговую дорожку». Британский продюсер Ллион Робертс, который руководил съемками фильма о холокосте, сказал про Эда: «Он всегда будет впереди вас, и вам постоянно придется его догонять. На съемках фильма все расступились, когда шли по дороге, потому что он шагал очень быстро».

2. Быть вместе со своими близкими

«Мне до сих пор иногда снятся те ужасные события. Моей жене Сесии снятся постоянно. Иногда она кричит во сне и зовет своих сестер. Но наша любовь с Сесией помогает нам заполнить эту пустоту и горечь утраты. Я всегда говорю ей — у нас одна жизнь и мы здесь вместе», — рассказывает Эд Мосберг. Его жена прикована к инвалидной коляске, но вряд ли это ее беспокоит, потому что Эд помогает Сесии во всем, что ей необходимо.

3. Не переедать

«Не переедайте — это самое худшее. Люди переедают. Они просто говорят: „Я хочу есть“. И сразу бегут удовлетворять свое желание, даже не до конца разобравшись, а действительно ли они голодны или им просто скучно. Но даже настоящий голод можно контролировать. Сегодня утром я выпил стакан воды, чашку кофе с сахаром и съел половинку маленькой баночки йогурта. Кофе дает мне достаточно энергии, чтобы я пропустил обед и ограничился лишь ужином. Иногда я так и делаю». Эд просил не рассказывать его дочери о том, как он ест. Говорит, ругается.

4. Нести ответственность за близких

Когда-то Эд Мосберг ежедневно поднимался на 189 шагов по валунам в лагере Маутхаузен, и если скатывался хотя бы один валун, то гибли все, кто шел после. «Однажды мы с семьей вернулись в лагерь и я нес свою дочь Кэролайн на руках по ступеням Маутхаузена. Жена очень беспокоилась. Но я сказал ей не беспокоиться за эти валуны. Главное, что я могу нести свою дочь». Ответственность делает человека сильным.

5. Тренировать память и идти в ногу со временем

Не переставайте познавать новое и тренировать память. Книги и настольные игры успокаивают нервы и заставляют мозг быть в тонусе. Эд Мосберг снялся в фильме про холокост британского режиссера Клера Фергюсона в 2004 году. Он выступает перед студентами университетов и на конференциях. Он пользуется iPhone и решает множество вопросов. В мире вокруг него по-прежнему много дел.

6. Цель и интерес в жизни

Человек перестает жить, когда у него не осталось никаких дел и целей. Поэтому важно иметь любимое занятие: будь то рисование, поэзия или даже чтение лекций. Эд Мосберг посвятил себя тому, чтобы рассказывать людям, что такое холокост: «Я делаю это не для удовольствия. Мне больно. Но я должен делать это, пока я жив, потому что вижу возрождающийся нацизм и антисемитизм в мире. Я уже решил, что устрою вечеринку по случаю своего 100-летия, и уже выбрал дату».

7. Беречь нервы и не беспокоиться по пустякам

Не стоит тратить душевные силы на злобу, обиды, срываться на близких. Эд Мосберг, несмотря на тяжелые испытания в жизни и потерю семьи, совершенно прощает современную Германию, ведь понимает, что 99 % тех людей, которые устроили холокост, уже нет сейчас. Косвенно пользу психического равновесия для здоровья подтверждают исследования Лондонской школы экономики в области религии. Исследователи признают: главное — не религиозность, а психическое здоровье. Другими словами, не тратьте нервы по пустякам и не корите себя за то, что не в ваших силах изменить.

А в вашей семье есть долгожители? Расскажите в комментариях кто эти люди и что они делают для своего здоровья?