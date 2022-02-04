9 звездных пар, которые воплощают сюжеты романтических комедий в реальную жизнь

Мы часто слышим, что такой романтики, как в кино, на самом деле не существует. Тем не менее некоторые знаменитые пары проживают ромкомы в реальной жизни. Может быть, не все из них почувствовали химию «с первого взгляда», как это обычно бывает в фильмах, но это не значит, что их любовь ненастоящая. В конце концов, влечение, которое мы испытываем к кому-то при первой встрече, — это всего лишь химическая реакция в нашем мозгу, и оно не должно влиять на наши будущие отношения с близким человеком.

Мы в AdMe.ru любим сказки, но настоящую любовь в реальной жизни ценим еще больше. Сложно поверить в то, что 9 историй, которые мы собираемся сегодня рассказать, не были придуманы голливудскими сценаристами.

1. Нед Рокнролл спас Кейт Уинслет от пожара в доме

Когда на острове Некер вспыхнул пожар, Кейт Уинслет посчастливилось не только уцелеть, но и найти свою любовь. Она была в отпуске со своими детьми, и в их дом ударила молния. К счастью, ее будущий муж снимал соседнее здание. Он прибежал с фонариком и спас актрису из огня. В итоге она по уши влюбилась в своего героя. В горящем доме она успела схватить бюстгальтер и паспорта своих детей. Как она шутила впоследствии, именно в этот момент она решила, что выйдет замуж за своего спасителя.

2. Принц Гарри и Меган Маркл познакомились на свидании вслепую

На вопрос о том, когда он понял, что Меган — та самая, Гарри сразу же ответил: «Как только мы познакомились». Свидание вслепую устроил их общий друг в начале июля 2016 года. Искра между ними проскочила сразу же, и на втором свидании принц Гарри пригласил Меган Маркл в путешествие по Африке. Как он заявил, поход под звездами в Ботсване сыграл важную роль в их отношениях. Молодые люди продолжили встречаться и через 2 года поженились.

3. Дэвид Бекхэм влюбился в Пош Спайс, когда увидел ее по телевизору

Говорят, Дэвид Бекхэм влюбился в свою будущую жену, когда увидел ее в клипе на песню Spice Girls «Say You’ll Be There». В то время он выступал за «Манчестер Юнайтед» и впервые увидел певицу, когда она пришла посмотреть на его игру в Лондоне. Ему потребовалось некоторое время, чтобы заговорить с ней: на следующей неделе они впервые пообщались в Манчестере. Виктория написала свой номер телефона на билете на поезд, и Бекхэм хранит его до сих пор, спустя более 20 лет брака.

4. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пошли на двойное свидание — с другими людьми

Звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли и актер Райан Рейнольдс познакомились в 2010 году на съемках фильма «Зеленый фонарь». Они стали друзьями, и искра между ними пробежала не сразу. Это случилось примерно через год, когда актеры были на двойном свидании... но не друг с другом. По словам Рейнольдса, это было очень неловкое свидание. Тем не менее у актеров завязались отношения, и они смогли создать крепкую семью.

5. Майкл Дуглас знал, что он будет отцом детей Кэтрин Зеты-Джонс

Актеры познакомились на кинофестивале в Довиле. Узнав, что Кэтрин Зета-Джонс собирается посетить мероприятие, Дуглас попросил своего помощника устроить с ней встречу. Вскоре после начала разговора Дуглас поразил ее смелой фразой: «Знаешь, я собираюсь стать отцом твоих детей». Кэтрин Зета-Джонс улетела из Довиля на следующий день, но они продолжили общаться по телефону и время от времени ужинали вместе. К счастью, разница в возрасте не стала помехой: они женаты уже более 20 лет.

6. Патрик Демпси пошел постричься и встретил свою будущую жену

Знаменитый парикмахер и визажист Джиллиан Финк была потрясена, когда увидела имя Патрика Демпси в журнале своих записей в 1994 году. В то время у нее были отношения с другим мужчиной, поэтому официально Демпси и Финк начали встречаться через 3 года, когда актер узнал от друга, что Джиллиан снова свободна. Отношения развивались быстро, и всего через 3 месяца Патрик и Джиллиан стали жить вместе. Пара связала себя узами брака в 1999 году, и сейчас у них все хорошо.

7. Крисси Тайген сыграла возлюбленную Джона Ледженда в его клипе

Крисси Тайген и Джон Ледженд познакомились во время съемок клипа на песню «Stereo», в которых участвовала модель. Несмотря на то что после этого пара отправилась в номер певца, любовь между ними случилась не сразу. Как позже рассказал исполнитель, он влюбился в Крисси по телефону. Именно во время их разговоров и переписки он смог лучше узнать девушку и оценить ее чувство юмора. Роман стремительно развивался, теперь они женаты и воспитывают двоих детей.

8. Келли Престон была замужем, когда познакомилась с Джоном Траволтой на кинопробах

Когда Келли Престон и Джон Траволта встретились на кинопробах для комедии «Эксперты», актриса была замужем за другим мужчиной. Друг актеров предсказал, что они будут вместе, и оказался прав. Позже Траволта признался: он понял, что Келли — та самая, как только увидел ее. Вскоре это поняла и Престон. Она подала на развод и вышла замуж за Траволту. Очевидно, это было правильное решение, так как их брак продлился 29 лет, до смерти Престон.

9. Эштон Кутчер стал первым, с кем поцеловалась Мила Кунис

Все мы влюблялись в кинозвезд, но немногим из нас посчастливилось выйти за них замуж. Кто бы мог подумать, что отношения любимой пары из «Шоу 70-х» выйдут за рамки экрана? В интервью 2001 года Мила призналась, что это был ее первый поцелуй и на съемках она очень нервничала, так как была по уши влюблена в Эштона. По завершении съемок они так и оставались друзьями и только в 2012 году снова встретились на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Они начали встречаться без обязательств, но очень быстро их роман перерос в нечто большее. В том же году они стали жить вместе, а спустя 3 года поженились.