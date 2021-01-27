9 звезд, которые фанатеют от других знаменитостей. Совсем как мы

У каждого из нас есть свой кумир. Одни скупают фильмы или диски любимой звезды, другие перенимают стиль одежды и поведения, а третьи тщательно скрывают свою привязанность. Нам стало интересно: а от кого фанатеют сами селебрити? Они ведь тоже люди, такие же, как и мы. Только им намного проще оказаться рядом с объектом своих грез.

AdMe.ru решил провести свое расследование. И знаете, некоторые знаменитости открылись нам с неожиданной стороны. А в конце статьи — традиционно кое-что любопытное.

Дженнифер Лоуренс — семейство Кардашьян

Кто бы мог подумать, что Дженнифер Лоуренс с удовольствием смотрит шоу о сверхзнаменитой семье Кардашьян. Она не раз высказывалась о том, что внимательно следит за всеми перипетиями в этом семействе и выражает звездам поддержку и сочувствие.

Билли Айлиш — Джастин Бибер

Оказывается, Билли Айлиш с детства обожала Джастина Бибера. Ее мать рассказывала, что от песни «As Long as You Love Me» юная Билли проливала океаны слез. И вот мечта девочки-подростка сбылась на фестивале Coachella 2019. Джастин обратил на нее внимание и заключил растроганную девушку в объятия. Кумиры миллионов подружились и даже выпустили очередную версию хита Айлиш — «Bad Guy».

Энн Хэтэуэй — Леонардо Ди Каприо

Кто же из нас не был очарован Леонардо Ди Каприо? Не обошла сия участь и актрису Энн Хэтэуэй. «Конечно же, все девчонки влюбились в Лео после „Титаника“. Но со мной любовь приключилась раньше, после сериала „Проблемы роста“. Я увидела его на экране и влюбилась!» — поведала звезда тайну своего сердца в одном из интервью.

Майли Сайрус — Хилари Дафф

Во время беседы Майли Сайрус с Хилари Дафф звезда сериала «Ханна Монтана» призналась, что согласилась в нем участвовать только потому, что фанатела от Хилари Дафф (помните «Лиззи Магуайер»?). Сайрус сказала: «Я ходила на твои концерты, когда мне было 11. И я носила клетчатую юбку и угги, потому что ты их носила. Я надеялась, что ты заметишь меня и скажешь: „Эй, девочка, классные угги!“ Не знаю, о чем я думала. И я была одержима твоей футболкой. На ней стразами было выложено Nashville. Я тогда купила себе стразы и ночами украшала все свои вещи».

Адель — Бейонсе

На церемонии вручения премии «Грэмми» в 2017 году Адель произнесла трогательную речь, заставившую Бейонсе прослезиться. «Я не могу принять эту награду, но я очень тронута и благодарна. Моя жизнь и моя мечта — это Бейонсе, и лучший альбом для меня — „Lemonade“. Он великолепный и прекрасно продуман. Он красивый, в нем чувствуется душа, мы все увидели другую твою сторону и ценим это. Ты — наш свет. И я люблю тебя, всегда любила и всегда буду. И ценю это».

Тейлор Свифт — Джастин Тимберлейк

Свифт ни от кого не держала в секрете, что с ранних лет знала все тексты песен Тимберлейка наизусть. И на «Шоу Эллен Дедженерес» ей приготовили королевский сюрприз — встречу с кумиром. С тех самых пор селебрити весьма тепло общаются.

Блейк Лайвли — Эмма Бантон

Блейк Лайвли выложила свой детский снимок с концерта Spice Girls, на котором она была в образе одной из перчинок — Эммы Бантон (Бейби). Будущая актриса уверила стоящую рядом 5-летнюю девочку Брию Мадрид, что она и есть Эмма. Блейк изо всех сил старалась быть похожей на своего кумира. «Притворяюсь кем-то другим... Спасибо Брие за нашу фотографию с концерта Spice Girls. Прости, что обманула тебя, сказав, что я — Эмма Бантон», — подписала фото Блейк. Кстати, сама Бантон увидела этот снимок и оставила под ним комментарий: «Как мило! Ты выглядишь здорово с этими хвостиками». И получила ответ восторженной киноактрисы: «Не могу поверить, что ты знаешь, кто я такая!»

Эмилия Кларк — Мэтт Леблан

Когда гостями вечернего «Шоу Грэма Нортона» стали звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и Мэтт Леблан, известный как Джоуи Триббиани из «Друзей», никто не ожидал, что Эмилия признается в том, что является фанаткой знаменитого сериала. Кларк даже попросила актера повторить для нее фирменную фразу «Как поживаешь?» («How you doin’?»), с помощью которой герой Мэтта кадрил девчонок.

Рита Ора — Мадонна

Как призналась Рита Ора, ее буквально трясло перед встречей со своим кумиром — королевой поп-музыки. В 2013 году на одном из благотворительных мероприятий эксцентричная Мадонна попросила еле стоявшую на ногах от благоговения перед звездой Риту присесть на пол.

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