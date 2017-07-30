9 звезд, которые показали всему миру, как надо отвечать на насмешки

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Умение посмеяться над собой — это верный признак того, что у человека все в порядке с чувством юмора. И, как правило, у таких людей со всеми остальными качествами, например, с талантом, тоже все хорошо. В доказательство этому AdMe.ru расскажет о 9 знаменитостях, которые, кроме того что отлично делают свою работу, умеют мастерски пошутить над самими собой.

Майли Сайрус

Сегодня в моде пророщенная пшеница, смузи из шпината и другие блюда здоровой кухни. И многие следуют этой тенденции, но не Майли Сайрус. Эпатажная певица любит совсем не эпатажную пиццу и не стесняется ее есть даже под прицелом фотокамеры. А еще больше девушка любит шутить над своим гастрономическим пристрастием и над теми, кто ее в них упрекает. На 22-летие вместо торта певица угощала гостей огромной пиццей, а на ее страницах в социальных сетях регулярно появляются шутки на тему отношений Майли и пиццы.

Стив Харви

В 2015 году актер ошибся с именем победительницы на конкурсе «Мисс Вселенная», который он вел. Публика негативно отреагировала на невнимательность ведущего, а интернет сделал его героем не самых безобидных мемов. Казалось бы, лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — затаиться и позволить миру забыть о тебе. Но спустя всего 5 дней, в канун Рождества, Стив Харви опубликовал поздравительное фото с надписью «Всем счастливой Пасхи». Умение посмеяться над собой оценили настолько, что актера пригласили вести «Мисс Вселенная» и на следующий год.

Игги Азалия

Небезызвестный Снуп Догг подшутил как-то над девушкой, сравнив ее с персонажем фильма «Белые цыпочки». Напомним, что одну из главных ролей в ленте играл афроамериканец, который переодевался в блондинку, что выглядело не очень привлекательно, но достаточно комично. Многим такое сравнение показалось бы обидным. Но Игги увидела в этом лишь повод посмеяться и возможность рассмешить своих подписчиков. Переодевшись с подругой в белых цыпочек, она повторила одну из самых смешных сцен фильма — танцевальный батл.

Тейлор Свифт

Многим из нас доводилось выглядеть смешно из-за одежды. Но если над нами могут пошутить только друзья или коллеги по работе, то в случае со знаменитостями их промахи становятся достоянием общественности. Вот, например, Тейлор Свифт как-то надела милое пальто, которое, как подметили пользователи, очень похоже на наряд медвежонка Паддингтона. А красная шапка отлично дополнила образ. Но девушка не растерялась, а объявила по этому случаю голосование с вопросом: на ком смотрится лучше?

Крис Прэтт

Все мы помним блистательную работу актера в фильме «Мир Юрского периода» и ждем его продолжение. Для тех, кто не знал: Крис Прэтт уже подписал контракт и начал готовиться к съемкам. Усиленные тренировки и строгие диеты привели к тому, что поклонники обвинили актера в излишней худобе. Крис не стал отмалчиваться. «Посмотрите на меня получше, кажется, мой вес в норме. Ноль процента жира» — написал актер и опубликовал фото скелета динозавра.

Дженнифер Энистон

Актриса продемонстрировала отличное чувство юмора, снявшись в ролике на тему популярных сплетен о ней. В видео фигурирует беременность, которую Дженнифер якобы прячет от публики, уже рожденные дети, один из которых инопланетянин, атрибуты роскошной и беспечной жизни. И даже культовая прическа, про которую судачат, что это парик, тоже появилась в этом самоироничном ролике (посмотреть его можно тут).

50 cent

Так сложились обстоятельства, что знаменитый рэпер объявил себя банкротом. Однако ходили слухи о том, что такой шаг — всего лишь способ избежать больших выплат. На эту тему Кёртис Джексон периодически шутит в социальных сетях, показывая свои «несметные» богатства и подогревая интерес сплетников.

Ким Кардашян

У Ким более 100 миллионов подписчиков и есть те, кто осуждает девушку за пристрастие к самолюбованию. Впрочем, она и сама об этом прекрасно знает и по возможности шутит. Например, в одном из рекламных роликов интернет-провайдера девушка обращается к публике: «Интернет вам пригодится для того, чтобы посмотреть на мой новый макияж, на то, как я отбиваю мяч, на мои наряды, на мой отпуск и опять на наряды».

Адель

Британская исполнительница знает, что лучшее оружие против плохой шутки — это хорошая шутка. Так, на следующий день после своего 29-летия девушка опубликовала свою фотографию в гриме, благодаря которому она выглядит милой старушкой. Предпосылкой для этой шутки послужили неоднократные обвинения в том, что Адель выглядит значительно старше своего возраста.