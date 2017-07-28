9 знаменитостей, которые превратились из тихонь в бунтарей

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Многие из нас сталкивались с бунтарями. Все они разные: одни пламенные борцы против устоев, другие поднимают самооценку за счет протеста, а третьи просто плюют на всякие там правила. Творческие люди особенно часто живут всему вопреки, но приходят к этому по-разному.

AdMe.ru нашел 9 историй бунтарей из мира кино и музыки, которые начинали карьеру паиньками.