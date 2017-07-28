9 знаменитостей, которые превратились из тихонь в бунтарей
Многие из нас сталкивались с бунтарями. Все они разные: одни пламенные борцы против устоев, другие поднимают самооценку за счет протеста, а третьи просто плюют на всякие там правила. Творческие люди особенно часто живут всему вопреки, но приходят к этому по-разному.
AdMe.ru нашел 9 историй бунтарей из мира кино и музыки, которые начинали карьеру паиньками.
Дрю Бэрримор
- Представительница старинной английской фамилии, Дрю с малых лет была обласкана вниманием. Строгое воспитание, классическое образование и, конечно, поддержка кинодинастии не оставили девочке вариантов. В младенчестве она уже снималась в рекламе, а в 7 лет получила роль в культовом «Инопланетянине» Стивена Спилберга.
- Справиться со славой оказалось не так-то просто. Как призналась сама актриса, в 9 лет она попробовала алкоголь, в 10 — марихуану, а в 12 — кокаин. Скандал следовал за скандалом, тем не менее благодаря семье и работе Бэрримор смогла выйти из крутого пике и теперь воспитывает двух дочек и регулярно снимается.
Шайа Лабаф
- Детство Лабафа не было идеальным. Мать и отец развелись, когда он был подростком. Тем не менее он быстро стал перспективным актером и, в общем-то, не отличался вызывающим поведением. Взгляните на этого кудрявого парня. Разве он может кого-то обидеть?
- Оказалось, что может. После съемок в «Трансформерах» проявился сложный характер Шайи: он конфликтовал с полицией, коллегами по цеху и просто хулиганил. Ну а появление на ковровой дорожке с бумажным пакетом на голове стало самым ярким проявлением бунтарского духа.
Майли Сайрус
- Уже в 14 лет она стала суперзвездой и кумиром подростков как главная героиня диснеевского сериала «Ханна Монтана». При этом она успевала учиться, регулярно посещала церковь и вообще была послушным ребенком.
- Самым важным шагом для Сайрус оказалось расставание с образом кумира подростков. Разрыв был настолько ярким, что шоу в поддержку новых пластинок получили рейтинг 16+. Ну а откровенный клип на песню «Wrecking Ball» стал настоящим шоком для миллионов поклонников певицы.
Канье Уэст
- Если вы думаете, что все рэперы пробивались с окраин и боролись с бедностью, то попрощайтесь со стереотипами. Мать Канье была деканом факультета английского языка в Университете Чикаго, а будущий рэпер учился на 4 и 5. Окончив среднюю школу, он поступил в колледж, а уже там понял, что музыка — его призвание.
- Канье быстро стал одним из главных бунтарей в мире хип-хопа. Он не раз попадал в самые разные скандалы и даже заочно спорил с президентом США. Некоторые ситуации были, прямо скажем, непристойными. В 2009 году на церемонии награждения MTV Тейлор Свифт получила награду за лучший клип. Прямо на сцене Уэст отобрал микрофон у Свифт и объявил, что «у Бейонсе был один из лучших клипов всех времен!»
Кристина Агилера
- Агилера с ранних лет метила в звезды эстрады. Еще в школе она усердно занималась творчеством и стала любимицей подростков, попав в яркий состав шоу «Клуб Микки Мауса» к Бритни Спирс, Райану Гослингу и Джастину Тимберлейку. Дебютный альбом певицы принес ей мировую славу.
- Молодая певица не отличалась буйным поведением вне сцены. Но «расчетливое бунтарство» выделяет ее среди прочих. Подтверждение тому — неоднозначные смены образа, подчеркнутая сексуальность в клипах и текстах песен. Самым сложным шагом стал выпуск клипа на песню «Dirty», который и спустя 15 лет выглядит крайне провокационно.
Дэвид Духовны
- Обычно знаменитости бросают учебу ради карьеры. Духовны же предпочел завершить обучение и, более того, получил ученую степень по английской литературе. А будучи студентом, Дэвид увлекся театром и стал появляться на сцене, в рекламе и на телевидении.
- Во время съемок в мегапопулярном сериале «Блудливая Калифорния» о жизни окологолливудской тусовки Духовны словно подменили: он стал злоупотреблять алкоголем, развелся с женой из-за постоянных измен и все больше стал походить на своего героя, антисоциального писателя. Главное, что сейчас у актера все в порядке.
Леди Гага
- В 11 певицу отправили в престижную католическую школу для девочек, которую она успешно окончила. Уже тогда она выделялась среди сверстниц вокальными данными и любовью к ярким нарядам. Окончив среднюю школу, Стефани поступила в Школу искусств при Нью-Йоркском университете.
- Попав на сцену нью-йоркских клубов, Леди Гага быстро поняла, что ей хочется не только петь. Ее эпатажные наряды, перформансы, каждое появление на публике подчеркивали стремление певицы к созданию самобытного и узнаваемого образа, нарочитой театральности. Сама она признала, что долго искала эту грань между театром и музыкой.
Джерард Батлер
- Джерард Батлер делал все для блестящей карьеры. Он отлично учился, окончил колледж, нашел для себя лучшее место и стал... отменным юристом! Именно так начиналась история актера. Затем он разочаровался в выбранной профессии и стал злоупотреблять алкоголем.
- Увидев на сцене эдинбургского театра постановку «На игле», юрист Батлер понял, что ему пора сменить профессию. Бросив престижную специальность, он начал все с нуля и не прогадал. Уже через год он выступал в главной роли в той же постановке. Его бунт против офисного существования оправдался на все 100 %.
Бритни Спирс
- Спирс — еще одна юная звездочка, добившаяся успеха в раннем возрасте. После «Шоу Микки Мауса» и невероятного первого альбома она стала главным поп-идолом для подростков по всему миру.
- На волне мировой популярности Спирс стала постепенно прибегать к алкоголю и наркотикам для снятия напряжения. Середина и конец 2000-х ознаменовалась скандалами и попытками реабилитации. Побрившаяся налысо Бритни Спирс — одна из главных примет того времени. Постепенно двое детей и огромная работа над собой вывели певицу из кризиса.