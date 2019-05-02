9 знаменитостей, которые не стесняются выходить в свет в одном и том же

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Есть мнение, что дважды в одном наряде на официальных мероприятиях лучше не появляться — дурной тон. Если ему следовать, то либо шкафы будут переполнены ненужными вещами, либо выходы в свет сократятся в разы. Как носить долго одну и ту же одежду, но при этом каждый раз выглядеть на все сто, знают стилисты знаменитостей. И глядя на красные ковровые дорожки, можно смело постигать эту науку.

Мы в AdMe.ru за безупречный стиль и против лишней одежды. Потому предлагаем брать пример с тех, кто знает в этом деле толк.

1. Рита Морено

Все новое — это хорошо забытое старое. Это поговорку знают многие, но немногие к ней прибегают при выборе одежды. В 1962 году за своей первой статуэткой, подтверждающей непревзойденный актерский талант, Рита Морено вышла в блестящем, как и сам «Оскар», платье, сшитом из настоящего кимоно. Наряд так ей полюбился, что долгие годы дива хранила его в своем шкафу. В 2018 году на 90-й церемонии вручения премии «Оскар» актриса вновь повторила образ, немного перешив верхнюю часть платья. Берем на заметку: любимые платья можно немного видоизменить и снова выйти в свет.

2. Кейт Бланшетт

Даже такая мелочь, как серьги, порой играет важную роль. В 2015 году на премьерном показе фильма «Кэрол» Кейт Бланшетт появилась в классическом черном вечернем платье с необычными рукавами, имитирующими татуировки. Волосы с одной стороны актриса убрала, показав всем небольшие черные серьги, дополнившие «темный стиль». Спустя 3 года актриса вновь вышла в свет в этом наряде. Но в этот раз крупные светлые серьги в сочетании с распущенными волосами блондинки «осветлили» наряд, добавив немного романтики. В зависимости от цвета и размера серьги могут изменить весь образ. Выбирая их, учитывайте прическу, с которой выходите в свет. Для собранных волос подходят длинные утонченные украшения. Для коротких стрижек стилисты советуют выбирать серьги длиннее волос.

3. Королева Летисия

Казалось бы, когда ты королева, счет платьям можно не вести. Однако монаршая особа Испании считает иначе. Летисия в феврале этого года явилась на торжественный обед в честь президента Перу и его жены в том же платье, в котором блистала в Вестминстерском дворце 8 годами ранее, накануне свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Но во втором случае в образе королевы было много дополнительных акцентов: браслет, диадема, лента на груди. В первый выход в свет само платье и играло главную роль.

4. Джери Холлиуэлл

Часто, похудев или поправившись, мы переживаем, что гардероб придется теперь изменить. Певица Джери Холлиуэлл считает иначе: наоборот, надеть тот же наряд, но будучи в другой комплекции, — отличный повод показать его в ином свете. Особенно если одежда тянется и ее даже не нужно для этого перешивать. Джери впервые появилась в переливающемся наряде в 2002 году на вечеринке в честь церемонии «Оскар». Спустя 7 лет она повторила образ, правда, получился он совсем не похожим на предыдущий. У девушки изменилась фигура, она подобрала другую прическу, и — вуаля — платье смотрится совсем иначе, но не менее эффектно, чем в первый раз.

5. Джейн Фонда

Что делать, если пиджак один, а выглядеть хочется каждый раз иначе? Изменить прическу и сдобрить образ аксессуарами, подходящими по стилю. Джейн Фонда проделывала этот фокус несколько раз: в начале 2016 года на вечеринке в Беверли-Хиллз и в конце того же года, посетив показ Saint Laurent. Заметьте, ни одно украшение актриса не надела 2 раза. Надевая один и тот же пиджак, старайтесь подбирать к нему разные аксессуары и прическу. Даже наличие очков может изменить внешний вид. Стоит ли говорить, что с классическими брюками, юбкой и джинсами пиджак будет выглядеть по-разному.

6. Кейт Миддлтон

Еще один яркий пример, когда прическа решила проблему. На вечер празднования предстоящей лондонской Олимпиады-2012 герцогиня Кембриджская впервые надела это бирюзовое платье, а на церемонии вручения премии Tusk Conservation Awards в 2018 году повторила образ, но в этот раз распустила волосы. Такой прием королевская особа применяет регулярно. Миддлтон известна своим бережным отношением к вещам, а потому отлично умеет подбирать к ним прически, шляпки и прочие украшения для волос, которые меняют картину в целом.

7. Кейт Мосс

Модель Кейт Мосс не только любит меховые изделия, но и умеет их годами носить. В 2010 году на модный показ Christian Dior она явилась в черной шубке, которой на тот момент было уже 4 года. Впервые эту деталь гардероба на Мосс заметили папарацци в 2006-м на благотворительной акции Sam & Ruby. Умейте правильно оттенять куртку, шубку или накидку с помощью одежды под нею. Кофта контрастного цвета или того же тона, что и верх, может в корне изменить внешний вид.

8. Гарри Стайлз

Не только дамы могут несколько раз выходить в свет в одном и том же и каждый раз при этом приятно удивлять внешним видом. Британский певец и участник группы One Direction Гарри Стайлз на вечеринку в честь своего 19-летия в 2013 году пришел в рубашке с забавным принтом в виде сердечек. Спустя полгода ее же он выбрал для премьеры фильма «One Direction: Это мы», но на этот раз добавив строгий пиджак. Одежда с веселым принтом может гармонично сочетаться со строгими элементами гардероба. К примеру, официальным костюмом. Не бойтесь добавлять в деловой стиль немного игривости. Главное — в меру.

9. Шэрон Стоун

Каждый выход Шэрон Стоун на красную ковровую дорожку можно считать мини-показом мод. Актриса всегда выбирает для появления на публике работы именитых дизайнеров. В платье от Roberto Cavalli Шерон была замечена дважды: в 2009-м на вечеринке Mardan Palace в турецкой Анталье и спустя год на концерте в честь Фонда полиции Нью-Йорка. В обоих случаях Стоун использовала игру на контрастах, сочетая светлые и темные аксессуары.