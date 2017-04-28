9 знаменитостей, которые доказали, что и в беременность можно быть стильной
Во время беременности девушку украшает сама природа, но все-таки правильно подобранный наряд делает ее еще краше.
AdMe.ru на примере знаменитостей доказывает, что балахон — это самое последнее, что может пригодиться во время ожидания малыша.
Блейк Лайвли
За плечами Блейк Лайвли две беременности, и за это время она успела поднять модную планку для девушек в положении на новый уровень. Один за другим она разрушила все стереотипы о стиле беременных и нисколько не изменила своему яркому, сексуальному и стильному образу.
Кира Найтли
Во время своей беременности Кира Найтли удивила всех своими невероятно женственными выходами: ее элегантные, летящие, воздушные и очень нежные наряды запомнятся нам надолго.
Марион Котийяр
Элегантность, разбавленная необычными акцентами, — такого стиля придерживалась актриса во время ожидания своего второго малыша. Получилось стильно, смело и немного по-хулигански — все как и любят истинные француженки.
Лив Тайлер
Во время своей беременности Лив Тайлер отлично выглядела и на красных дорожках, и в повседневной жизни. Кто решил, что беременные должны носить только балахоны? Яркое пальто, удобные кеды — и наряд готов!
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй смело экспериментировала с длиной и с легкостью доказала, что будущие мамочки могут быть невероятно эффектными и очаровательными.
Натали Портман
Натали Портман многие любят не только за талант, но и за изящество, грацию и великолепный вкус. Каждый ее выход на красную дорожку во время беременностей был продуман до мелочей, а однажды ее образ как нельзя лучше дополнил заветный «Оскар».
Оливия Уайлд
Актриса не считает, что стоит скрывать беременность под свободными платьями, — для красных дорожек она выбирала облегающие платья и выглядела просто волшебно. На каждый день Оливия предпочитала что-то максимально удобное, но ничуть не менее стильное.
Крисси Тейген
Когда-то супермодель выбирала чересчур смелые наряды, но беременность хорошо повлияла на девушку: Крисси появлялась на красной дорожке в исключительно красивых и женственных образах, которые хочется примерить даже тем, кто не ждет малыша.
Сиара
Находясь в интересном положении, певица не уставала удивлять публику своими роскошными нарядами. Бархат, шелк и пайетки — в такое волшебное время женщина как никогда достойна только самого лучшего, не правда ли?