9 жизненных принципов, которые объединяют многих миллиардеров

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В нашем мире миллиардеры составляют 2,8 % всего населения планеты. Некоторые из них достигли такого успеха своими силами, кому-то помогли родители, а кто-то оказался в нужный момент в нужном месте. Но есть черты, которые их всех объединяют.

Мы в AdMe.ru рассмотрели особенности богатых людей, которые помогли им не только достичь невероятных высот, но и задержаться там.

1. Поддержка родителей

Родители всем известного миллиардера Марка Цукерберга не заставляли его сидеть на скучных уроках, которые ему не нравились. Отец-дантист заметил склонность мальчика к компьютерам и предложил сделать программу обмена сообщениями для своей клиники. Она позволила бы общаться людям в медучреждении и дома по компьютеру. И назвали они эту программу ZuckNet.

Так же поступили родители Ларри Пейджа, которые разрешали бесконечно разбирать и собирать компьютеры и при этом вдохновляться музыкой.

А мама с папой Джеффа Безоса стали первыми его инвесторами, поверили в него и внесли $ 300 тыс. своих пенсионных сбережений в его дело.

2. Образование не залог успеха

Амансио Ортега, основатель известного бренда одежды Zara, родился в бедной семье и поэтому не смог окончить даже среднюю школу. Он был вынужден в 13 лет пойти работать посыльным в магазин рубашек, а в 14 начал трудиться подмастерьем у испанского модельера, который сказал, что из мальчика вряд ли получится настоящий дизайнер.

Уоррен Баффетт хоть и получил степень бакалавра и магистра, но утверждает, что сделал это исключительно для своих родителей.

Высшее образование играет не последнюю роль в нашей жизни, и пример Билла Гейтса это доказывает. Он получил диплом спустя 34 года после поступления в вуз, будучи известным миллиардером, покорившим мир IT.

3. Внешний вид

Слева направо: Ричард Брэнсон, Сергей Брин, Марк Цукерберг.

Простота и удобство — вот что выбирают люди с состоянием более $ 15 млрд. Помимо экономии времени на выбор одежды по утрам, это имеет и другое объяснение: так снимается проблема принятия решений, с которыми они сталкиваются постоянно в своей работе. Психологи утверждают: одежда пастельных тонов помогает расслабиться и сделать правильный выбор в сложной ситуации.

4. Семьи

Слева направо: Мелинда и Билл Гейтс, Ингрид и Уоррен Баффетт, Бернар Арно и Элен Мерсье.

Рядом с самыми богатыми мужчинами обычно уже есть женщины. Они были с ними еще до их первого успеха, поддерживали, когда у мужей была только одна сумасшедшая идея и пару сотен долларов в кармане на месяц. Билл Гейтс уже более 20 лет назад завоевал сердце красотки, которая очаровала его лишь тем, что носила обувь на плоской подошве.

Ингрид Баффетт до встречи со своим «принцем» работала простой официанткой. Но, благодаря своему обаянию, она сумела покорить сердце миллиардера. Их счастливый брак длится более 30 лет.

Супруга основателя Alibaba Group Джека Ма была поддержкой и мотивацией будущего миллиардера с университетской скамьи. Она открыто заявляла о том, что $ 1 млн в месяц — это мало. И вот уже более 25 лет не перестает верить в него.

Бернар Арно был покорен своей любимой женой 28 лет назад, и с тех пор они ни разу не расставались. Говорят, что она сразила его своим музыкальным талантом: будущая жена бизнесмена была пианисткой. Супруга подарила ему 3 сыновей.

5. Хобби

Хобби, которым они ранее увлекались, уже превратилось в дело их жизни и приносит немалый доход. Психологи уверены, что любимое занятие — еще и отличное средство от депрессии и стресса. Помимо этого, богатые люди увлекаются футболом и скупают клубы, коллекционируют жуков, но большую часть времени уделяют благотворительности. Джек Ма создал фонд развития образования в сельской местности Китая.

Майкл Делл, руководитель компании Dell по производству компьютеров, с женой занимаются проблемами детей, живущих в бедности.

Один из основателей Google Ларри Пейдж занят в фонде, который ведет борьбу с лихорадкой Эбола.

6. Неудачи

Перед тем как добиться заветных миллиардов, каждый из них переживал взлеты и падения. 5127 прототипов пылесосов без мешков и 15 лет упорного труда: такова плата изобретателя Джеймса Дайсона за достигнутый успех. Жена всячески поддерживала его в это время, воспитывая детей и подрабатывая частными уроками рисования.

Стив Джобс раз за разом тестировал и воплощал в жизнь никому не известные версии Apple 3, Macintosh Portable, компьютер Lisa, камеру QuickTak и многое другое. Он потерпел более 10 крупных неудач, но у него все же получилось создать то идеальное, что совершенствуется даже после его смерти.

Уолт Дисней потерял права на своего самого успешного персонажа, Освальда, основал компанию, которая обанкротилась через 2 года. И когда он был полностью разорен и ехал в Голливуд, все-таки придумал нового героя начала века анимации, которого все мы знаем как Микки-Мауса.

7. Дети

Каждый богатый родитель ищет для своих детей лучшее. При этом с младенчества прививает им уважение к чужому труду и деньгам. Билл Гейтс запрещал своим детям иметь мобильные телефоны и ограничивал их время в интернете.

Уоррен Баффетт всегда поощрял своих детей в любом начинании и вел обычный образ жизни со своей семьей. А о том, что их отец — миллиардер, дети узнали из газет.

8. Работают на пользу общества

Илон Маск всегда мечтал о космосе, и благодаря его команде у науки есть больше возможностей для развития. К примеру, Falcon-9, Dragon SpaceX и Falcon Heavy были разработаны в качестве космических грузовиков, которые помогут доставить на орбиту крупногабаритные спутники и другое необходимое для исследований оборудование.

Марк Цукерберг всего лишь хотел создать сеть, в которой будет общаться со своими друзьями, но тем не менее сделал это масштабно, и сейчас 2 млрд человек ежемесячно общаются в этой сети, делятся моментами из своей жизни и не забывают про дни рождения друзей. Воплощая свои мечты, миллиардеры не остаются в стороне от проблем общества и стараются всячески содействовать развитию прогресса.

9. Доверяют работе в команде

У богатейших людей мира не было бы их состояния без штата помощников. Но каждый миллиардер по-разному предпочитает управлять персоналом. Ларри Пейдж и Сергей Брин, разработчики и основатели глобальной системы поиска Google, всячески заботятся о своих людях. Это проявляется в том, что они стараются побудить всех сотрудников посвятить 20 % рабочего времени проектам, представляющим личный интерес. И поэтому работа в команде без лишнего контроля является основой культуры труда.

Ричард Брэнсон, основатель конгломерата Virgin Group, считает, что все-таки забота о сотруднике должна быть на первом месте, на втором — о клиенте, а на третьем — об акционере. А при наличии современных технологий работникам достаточно проводить в офисе не более 40 часов неделю: бизнесмен аргументирует это тем, что так они становятся счастливее и продуктивнее.