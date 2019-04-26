9 жизненных принципов, которые объединяют многих миллиардеров
В нашем мире миллиардеры составляют 2,8 % всего населения планеты. Некоторые из них достигли такого успеха своими силами, кому-то помогли родители, а кто-то оказался в нужный момент в нужном месте. Но есть черты, которые их всех объединяют.
Мы в AdMe.ru рассмотрели особенности богатых людей, которые помогли им не только достичь невероятных высот, но и задержаться там.
1. Поддержка родителей
- Родители всем известного миллиардера Марка Цукерберга не заставляли его сидеть на скучных уроках, которые ему не нравились. Отец-дантист заметил склонность мальчика к компьютерам и предложил сделать программу обмена сообщениями для своей клиники. Она позволила бы общаться людям в медучреждении и дома по компьютеру. И назвали они эту программу ZuckNet.
- Так же поступили родители Ларри Пейджа, которые разрешали бесконечно разбирать и собирать компьютеры и при этом вдохновляться музыкой.
- А мама с папой Джеффа Безоса стали первыми его инвесторами, поверили в него и внесли $ 300 тыс. своих пенсионных сбережений в его дело.
2. Образование не залог успеха
- Амансио Ортега, основатель известного бренда одежды Zara, родился в бедной семье и поэтому не смог окончить даже среднюю школу. Он был вынужден в 13 лет пойти работать посыльным в магазин рубашек, а в 14 начал трудиться подмастерьем у испанского модельера, который сказал, что из мальчика вряд ли получится настоящий дизайнер.
- Уоррен Баффетт хоть и получил степень бакалавра и магистра, но утверждает, что сделал это исключительно для своих родителей.
- Высшее образование играет не последнюю роль в нашей жизни, и пример Билла Гейтса это доказывает. Он получил диплом спустя 34 года после поступления в вуз, будучи известным миллиардером, покорившим мир IT.
3. Внешний вид
Слева направо: Ричард Брэнсон, Сергей Брин, Марк Цукерберг.
Простота и удобство — вот что выбирают люди с состоянием более $ 15 млрд. Помимо экономии времени на выбор одежды по утрам, это имеет и другое объяснение: так снимается проблема принятия решений, с которыми они сталкиваются постоянно в своей работе. Психологи утверждают: одежда пастельных тонов помогает расслабиться и сделать правильный выбор в сложной ситуации.
4. Семьи
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Слева направо: Мелинда и Билл Гейтс, Ингрид и Уоррен Баффетт, Бернар Арно и Элен Мерсье.
Рядом с самыми богатыми мужчинами обычно уже есть женщины. Они были с ними еще до их первого успеха, поддерживали, когда у мужей была только одна сумасшедшая идея и пару сотен долларов в кармане на месяц.
- Билл Гейтс уже более 20 лет назад завоевал сердце красотки, которая очаровала его лишь тем, что носила обувь на плоской подошве.
- Ингрид Баффетт до встречи со своим «принцем» работала простой официанткой. Но, благодаря своему обаянию, она сумела покорить сердце миллиардера. Их счастливый брак длится более 30 лет.
- Супруга основателя Alibaba Group Джека Ма была поддержкой и мотивацией будущего миллиардера с университетской скамьи. Она открыто заявляла о том, что $ 1 млн в месяц — это мало. И вот уже более 25 лет не перестает верить в него.
- Бернар Арно был покорен своей любимой женой 28 лет назад, и с тех пор они ни разу не расставались. Говорят, что она сразила его своим музыкальным талантом: будущая жена бизнесмена была пианисткой. Супруга подарила ему 3 сыновей.
5. Хобби
Хобби, которым они ранее увлекались, уже превратилось в дело их жизни и приносит немалый доход. Психологи уверены, что любимое занятие — еще и отличное средство от депрессии и стресса. Помимо этого, богатые люди увлекаются футболом и скупают клубы, коллекционируют жуков, но большую часть времени уделяют благотворительности.
- Джек Ма создал фонд развития образования в сельской местности Китая.
- Майкл Делл, руководитель компании Dell по производству компьютеров, с женой занимаются проблемами детей, живущих в бедности.
- Один из основателей Google Ларри Пейдж занят в фонде, который ведет борьбу с лихорадкой Эбола.
6. Неудачи
Перед тем как добиться заветных миллиардов, каждый из них переживал взлеты и падения.
- 5127 прототипов пылесосов без мешков и 15 лет упорного труда: такова плата изобретателя Джеймса Дайсона за достигнутый успех. Жена всячески поддерживала его в это время, воспитывая детей и подрабатывая частными уроками рисования.
- Стив Джобс раз за разом тестировал и воплощал в жизнь никому не известные версии Apple 3, Macintosh Portable, компьютер Lisa, камеру QuickTak и многое другое. Он потерпел более 10 крупных неудач, но у него все же получилось создать то идеальное, что совершенствуется даже после его смерти.
- Уолт Дисней потерял права на своего самого успешного персонажа, Освальда, основал компанию, которая обанкротилась через 2 года. И когда он был полностью разорен и ехал в Голливуд, все-таки придумал нового героя начала века анимации, которого все мы знаем как Микки-Мауса.
7. Дети
Каждый богатый родитель ищет для своих детей лучшее. При этом с младенчества прививает им уважение к чужому труду и деньгам.
- Билл Гейтс запрещал своим детям иметь мобильные телефоны и ограничивал их время в интернете.
- Уоррен Баффетт всегда поощрял своих детей в любом начинании и вел обычный образ жизни со своей семьей. А о том, что их отец — миллиардер, дети узнали из газет.
8. Работают на пользу общества
- Илон Маск всегда мечтал о космосе, и благодаря его команде у науки есть больше возможностей для развития. К примеру, Falcon-9, Dragon SpaceX и Falcon Heavy были разработаны в качестве космических грузовиков, которые помогут доставить на орбиту крупногабаритные спутники и другое необходимое для исследований оборудование.
- Марк Цукерберг всего лишь хотел создать сеть, в которой будет общаться со своими друзьями, но тем не менее сделал это масштабно, и сейчас 2 млрд человек ежемесячно общаются в этой сети, делятся моментами из своей жизни и не забывают про дни рождения друзей.
Воплощая свои мечты, миллиардеры не остаются в стороне от проблем общества и стараются всячески содействовать развитию прогресса.
9. Доверяют работе в команде
У богатейших людей мира не было бы их состояния без штата помощников. Но каждый миллиардер по-разному предпочитает управлять персоналом.
- Ларри Пейдж и Сергей Брин, разработчики и основатели глобальной системы поиска Google, всячески заботятся о своих людях. Это проявляется в том, что они стараются побудить всех сотрудников посвятить 20 % рабочего времени проектам, представляющим личный интерес. И поэтому работа в команде без лишнего контроля является основой культуры труда.
- Ричард Брэнсон, основатель конгломерата Virgin Group, считает, что все-таки забота о сотруднике должна быть на первом месте, на втором — о клиенте, а на третьем — об акционере. А при наличии современных технологий работникам достаточно проводить в офисе не более 40 часов неделю: бизнесмен аргументирует это тем, что так они становятся счастливее и продуктивнее.
Какие советы для вас стали самыми полезными? Что готовы внедрить в свою жизнь уже сегодня?
Фото на превью RAUL ARBOLEDA / Eastnews, Paul Sakuma / Eastnews, AP / Eastnews