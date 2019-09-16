9 женщин с известных картин, о судьбах которых мы почти ничего не слышали

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Эти картины известны миллионам любителей живописи и просто образованным людям. Но мало кто из них сможет с легкостью назвать, кого изобразил художник или кто послужил прототипом героини полотна. И уж точно совсем единицы знают, как сложились судьбы этих женщин.

AdMe.ru решил восполнить этот пробел и познакомить вас поближе с дамами, которые смотрят на нас с музейных стен.

Мария Симонович — Валентин Серов «Девушка, освещенная солнцем»

Одной из любимых натурщиц Валентина Серова была его двоюродная сестра Мария Симонович (в замужестве Львова). Серов написал 8 ее портретов, и один из них — «Девушка, освещенная солнцем» — настоящий шедевр. Мария так вспоминала о времени, когда создавалось это произведение:

«После долгих поисков в саду для выбора места наконец остановились под деревом, где была врыта в землю деревянная скамья. Сидящий на ней освещался тем летним, играющим от листвы, колеблемой бесшумным ветерком, светом, который легко скользил по лицу... Я должна была постоянно думать о чем-нибудь приятном для того, чтобы не нарушать раз принятого выражения... Мы работали запоем... В начале четвертого месяца вдруг я почувствовала нетерпение; часто художник, желая достигнуть еще более совершенного, портит то, что есть. Я этого боялась и потому со спокойной совестью сбежала, именно сбежала в Петербург под предлогом своих занятий по скульптуре в школе Штиглица». Мария Симонович (Львова)

В 1890 году в Париже Мария вышла замуж за врача-психиатра Соломона Львова и осталась жить с ним за границей. В 1939 году, накануне войны, Соломон умер. Сама Мария ушла из жизни в 1955 году в возрасте 90 лет.

Камилла Донсье — Клод Моне «Прогулка. Дама с зонтиком»

«Дама с зонтиком» — крупнейшая работа художника в 1870-х годах. На ней он изобразил свою первую жену Камиллу с сыном. Супруга позировала для многих картин живописца. Интересно, что на полотне «Женщины в саду» все фигуры дам писались именно с нее. Камилла родила Моне 2 сыновей. Но после появления на свет второго ребенка ее здоровье сильно ухудшилось, и вскоре она умерла. Безутешный художник написал ее посмертный портрет.

Надежда Забела-Врубель — Михаил Врубель «Царевна-Лебедь»

В 1900 году в Московской частной опере Мамонтова состоялась премьера музыкальной драмы, которая вдохновила Михаила Врубеля на создание шедевра. Художник готовил к постановке эскизы для декораций и костюмов, а партию Царевны-Лебеди пела его жена — Надежда Забела-Врубель. Современники так говорили о ней: «[Голос] ни с чем не сравнимый, ровный-ровный, легкий, нежно-свирельный и полный красок или, точнее, сменяющихся переливов одной какой-то краски, предельно выразительный, хотя и совершенно спокойно льющийся... И какой облик! Возможно ли было, раз увидев это существо, не обольститься им на всю жизнь!» Однако Врубель достаточно далеко ушел от натуры при создании своего произведения. Так что картина — не костюмированный портрет артистки, а собирательный образ высшей красоты. Что касается самой Надежды Ивановны, то родилась она в Ковно (сейчас город Каунас, Литва), училась в Институте благородных девиц в Киеве. С Врубелем она познакомилась на репетиции одного из спектаклей, и вскоре они поженились. Надежда Ивановна прожила с мужем 14 лет до его смерти и была его любимой музой.

Юлия Самойлова — Карл Брюллов «Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала с воспитанницей Амалией Пачини»

Среди полотен, благодаря которым художника нарекли Карлом Великим, не последнее место занимает эта картина. Уже из названия мы узнаем имя девушки, которая на ней изображена. В 1825 году Юлия Пален, будучи фрейлиной императрицы, вышла замуж за графа Николая Самойлова. Это был завидный жених — красивый, веселый, богатый. Вот только влюбленный в другую. Брак оказался несчастливым, и через 2 года пара распалась. Юлия уехала в Италию, где влилась в местное общество и начала самостоятельную жизнь. В Риме она познакомилась с молодым художником Карлом Брюлловым. Молодые люди много путешествовали по Италии, и во время прогулки в Помпеях художнику пришел в голову замысел картины «Последний день Помпеи». Юлия Самойлова несколько раз то возвращалась в Россию, то уезжала. Они с Брюлловым то встречались на родине, то вновь расходились. После смерти законного мужа женщина окончательню уехала в Италию и твердо порвала с художником. За рубежом она еще дважды выходила замуж. В конце жизни Самойлова потеряла почти все средства, а две ее приемные дочери через суд взыскали с нее обещанное имущество и деньги.

Анна Мак-Нейл Уистлер — Джеймс Уистлер «Аранжировка в сером и черном, № 1: портрет матери»

Однажды модель, которая должна была позировать художнику, не пришла, и Джеймс Уистлер попросил свою мать ее заменить. А так как пожилой женщине тяжело было долго стоять, решил написать портрет ее сидящей. Критики отнеслись к картине прохладно из-за ее антивикторианской простоты, в то время как в Англии в моде была сентиментальность и яркие цвета. Они посчитали, что это «неудачный эксперимент», но никак не произведение искусства. Не найдя покупателя, художник заложил картину, но после смерти матери выкупил ее обратно. Сегодня работа хранится в парижском Музее Орсэ. Анна Уистлер в молодости вышла замуж за вдовца с 3 детьми, родив ему еще 4. Вскорее ее муж получил работу в России, и семья переехала. Там Джеймс Уистлер поступил в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге. В 1849 году муж Анны умер от холеры, и она вернулась в США. Когда Джеймс уже жил в Англии, она переехала к нему, где и провела последние годы.

Софья Николаевна Крамская — Иван Крамской «Неутешное горе»

В женщине с картины Ивана Крамского «Неутешное горе» легко угадываются черты жены художника — Софьи Николаевны. Произведение было задумано и писалось под впечатлением от личной беды: в 1876 году умер младший сын Ивана и Софьи Марк. Крамской работал над полотном около 4 лет. Когда работа была закончена, он написал Павлу Третьякову: «Примите от меня эту трагическую картину в дар, если она не лишняя в русской живописи и найдет место в вашей галерее». Третьяков картину принял и заставил художника взять за нее деньги.

Виоланта — Тициан «Женщина перед зеркалом»

Картина «Женщина перед зеркалом» была написана в 1515 году и сейчас хранится в Лувре. Сегодня считается, что моделью для нее стала Виоланта — любовница и натурщица Тициана. Отцом Виоланты предположительно был художник Пальма Старший. Однако не имеется доказательств, что Пальма, умерший холостяком, имел детей. Возможно, Виоланта просто была популярной натурщицей в Венеции, поэтому ее черты можно обнаружить у героинь на полотнах и Тициана, и Пальмы Старшего.

Зинаида Серебрякова на собственной картине «За туалетом. Автопортрет»

Зинаида Серебрякова — одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи. Она родилась в Курской губернии Российской империи (ныне Харьковская область Украины). Ее дедом был известный архитектор Николай Бенуа, а отцом — скульптор Евгений Лансере. Как художник Серебрякова сформировалась в Петербурге. В 1911 году она вступила в общество «Мир искусства», но ее стиль отличался от стиля других его членов любовью к простым сюжетам и пластичностью. После революции женщина хлебнула немало горя. От тифа умер ее муж, и она осталась одна с детьми и больной матерью на руках без средств к существованию. В 1924 году, получив заказ на панно, Зинаида поехала в Париж, но вернуться уже не смогла. Так она оказалась оторванной от детей и родины. Там, во Франции, Серебрякова и прожила до конца своих дней.

Бонус: «Неизвестная» Ивана Крамского — кто она?

Уже само название этой знаменитой картины придает ей ореол таинственности. Кто изображен на картине — доподлинно мы не знаем. Но существует несколько версий. По одной из них, это бывшая крестьянка Матрена Савишна, которая вышла замуж за дворянина Бестужева. Молодой мужчина заехал в имение к своей родственнице, где за столом прислуживала красавица Матрена. Бестужев потерял голову и уговорил хозяйку дома отпустить девушку с ним. В городе он обвенчался с ней и дал ей образование. Однако вскоре понял, что совершил ошибку. Матрена осталась все той же простой крестьянской девушкой, и появляться с ней в светских салонах Бестужеву было стыдно. Сам художник вспоминал, как однажды зашел в гости к Бестужеву. Вдруг в дом с мороза со смехом ввалилась Матрена, скинула шубу и сказала, что встретила свою бывшую барыню. «Что же ты, поговорила с ней? — спросил муж. «Вот еще! Я и здороваться с ней не стала — проехала мимо в коляске, да и все!» Возможно, именно этот эпизод и лег в основу картины. Жизнь Матрены окончилась трагически. Супруги развелись, и она была вынуждена отправиться вновь в деревню. От переживаний и тяжелого пути женщина заболела и умерла на станции, по дороге к той самой барыне. В частном собрании в Праге хранится этюд, на котором эта женщина изображена, возможно, более достоверно.

Этюд из коллекции в Праге.

По другой версии, на полотне Крамской собирался изобразить княгиню Юрьевскую (Екатерину Долгорукову), морганатическую супругу Александра II, но потом отошел от первоначального замысла. Однако этой версии противоречат обстоятельства: картина была написана спустя 2 года после убийства императора и высылки княгини Юрьевской за границу. Вряд ли обласканный властью художник стал бы писать человека, который попал в немилость к правящему императору.

Екатерина Долгорукова (княгиня Юрьевская).

Наконец, приверженцы третьей версии считают, что на картине может быть изображена Варвара Туркестанова — фрейлина жены Павла I Марии Федоровны и фаворитка Александра I. На это косвенно намекает здание Александровского театра (отсылка к имени возлюбленного девушки) позади Неизвестной. А еще — перо на шляпке: ярким эпизодом в мемуарах Туркестановой было описание путешествия в Силезию и неумение немок носить шляпы с перьями.

Варвара Туркестанова.

Варваре Туркестановой выпала нелегкая доля: девушка мечтала о семье, хотела занять прочное положение в обществе и понимала, что связь с императором ее губит. Тогда она решилась завести роман с молодым Владимиром Голицыным, зная, что этим вызовет гнев самодержца. Ветреный Голицын не спешил делать предложение фрейлине. Тем временем Туркестанова забеременела. Кто был отцом малыша — император или Голицын, — доподлинно неизвестно. Рождение ребенка незамужней фрейлиной вызвало большой скандал при дворе. Туркестанова страдала и металась. Дойдя до последней точки отчаяния, она приняла яд, долго мучилась и через несколько дней умерла.