9 женщин, которые вдохновили великих кутюрье на создание шедевров моды

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Как и любому творцу, дизайнеру одежды нужна своя прекрасная, неземная муза — та, что будет вдохновлять его день за днем. Некоторые творческие тандемы стали настоящими легендами, о них мы и расскажем в нашей подборке.

AdMe.ru предлагает окунуться в историю моды и узнать о самых плодотворных творческих тандемах в индустрии.

Юбер де Живанши + Одри Хепберн

Живанши и Хепберн сохраняли теплые отношения на протяжении почти что 40 лет, вплоть до смерти актрисы. Они познакомились на съемках фильма «Сабрина» в 1954 году: Юбер сделал для Одри несколько нарядов, но, увы, даже не был упомянут в титрах. С тех пор дизайнер одевал Хепберн и для съемок в кино, и для повседневной жизни: черное платье из фильма «Завтрак у Тиффани», многочисленные элегантные образы для фотосессий, свадебное платье актрисы — все это дело рук Живанши. Одри говорила, что только в его нарядах она чувствует себя самой собой: Живанши умел как нельзя лучше подчеркнуть достоинства актрисы. Утонченный и элегантный стиль Хепберн был одной из ее визитных карточек, а одежда от Живанши стала ничуть не менее известной, чем муза дизайнера.

Жан-Поль Готье + Мадонна

Помните конусообразные бра, в которых Мадонна блистала на своих концертах и красных ковровых дорожках в начале 90-х? Их придумал дизайнер Жан-Поль Готье, для которого эта вечная бунтарка стала идеальным олицетворением его дерзких идей и коллекций. Сотрудничество этой парочки с тех пор практически не прекращалось. Готье то и дело создает новые провокационные наряды для выступлений, а Мадонна иногда даже выходит на подиум во время показов дизайнера. Что и говорить, эти ребята нашли друг друга!

Моника Беллуччи + Доменико Дольче и Стефано Габбана

Когда-то в начале модельной карьеры именно контракт с Dolce & Gabbana стал для Моники одним из ключей в большой мир моды. Беллуччи стала стопроцентным попаданием в виденье женской красоты бренда: страстная, манящая, уверенная в себе девушка с женственными формами. Красота легендарной итальянки вдохновляет дизайнеров на создание нарядов и не только: в честь Моники Дольче и Габбана назвали сумку. Этот творческий союз, переросший со временем в крепкую дружбу, стал образцовым примером для многих других дизайнеров.

Катрин Денев + Ив Сен-Лоран

Они познакомились в 1966 году во время съемок картины «Дневная красавица». Ив придумал образ роскошной парижанки, одетой в сдержанные жакеты и утонченные платья, и это был его первый опыт создания костюмов для кино. Картина стала настоящим хитом, а женщины всего мира стали копировать образы из полюбившегося фильма. С тех пор, получив новую роль, Катрин настаивала, чтобы наряды непременно шил Сен-Лоран, да и на красные дорожки она надевала только туалеты от любимого маэстро. Свой творческий тандем и дружбу знаменитости сохранили на долгие годы.

Наоми Кэмпбелл + Аззедин Алайя

Супермодель и дизайнер тунисского происхождения были настолько близки и дружны, что Наоми называла Аззедина «папа». Когда-то совсем еще юная 16-летняя Черная Пантера познакомилась с дизайнером во время своей первой недели моды. Алайя взял девушку под свое крыло и опекал ее как свою собственную дочь, следил, чтобы она не перерабатывала и не гуляла ночи напролет. Наоми участвовала в каждом показе дизайнера, а его фирменные платья из плотного трикотажа сидели на модели так здорово, будто были придуманы специально для нее. Их дружба длилась почти 30 лет — дизайнер скончался в 2017 году, и Кэмпбелл, кажется, тяжелее всех других переживала эту утрату.

София Коппола + Марк Джейкобс

София для рекламной кампании Marc Jacobs осень-зима — 2015/2016.

Их творческий союз начинался с дружбы. Режиссер и дизайнер общаются с далеких 90-х, а совместно работать они стали лишь в 2001 году — тогда Марк предложил Софии стать лицом его первого парфюма. Коппола принимала участие во многих рекламных кампаниях бренда, разработала дизайн чемоданов для Louis Vuitton, когда Марк возглавлял этот модный дом, снимала мини-фильмы и рекламные ролики для его брендов. В честь своей музы дизайнер создал именную сумку Sophia by Marc Jacobs. Здорово, когда совместное творчество только укрепляет дружбу, не правда ли?

Кира Найтли, Кристен Стюарт, Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп + Карл Лагерфельд

У настоящего мастодонта моды и бессменного главы дома Chanel всегда было много муз, и все они воплощение настоящего французского шика. Актрисы Кира Найтли и Кристен Стюарт, схожие своей немного андрогинной внешностью, стали прекрасным отражением стиля и шарма французского модного дома. Говорят, Карл во многом поспособствовал карьере Стюарт, чью актерскую игру первое время оценивали не слишком высоко. Давней музой Лагерфельда является и Ванесса Паради, очаровавшая маэстро своим кукольным лицом еще в 90-е годы. Теперь уже ее дочь Лили-Роуз Депп покоряет подиум и заняла место главной любимцы дизайнера: девушка участвует в показах Chanel, принимает участие в съемках рекламных кампаний и снимается вместе с Карлом для обложки Vogue.

Рене Зеллвегер + Каролина Эррера

Вот уже многие годы для выходов на красную дорожку Рене Зеллвегер выбирает наряды Carolina Herrera — актриса обожает элегантные платья, которые так здорово умеет делать этот американский дизайнер. Сама Эррера однажды сказала, что в ее жизни были лишь два эталона женственности — Жаклин Кеннеди и Рене Зеллвегер. Каролина и Рене не только вдохновляют друг друга, но и хорошо общаются: их дружба длится с начала 90-х годов и по сей день.

Супермодели 90-х + Джанни Версаче

Мало кто знает, но «феномен супермоделей» родился на показе Versace в 1991 году: из красивых, но все-таки простых манекенщиц Джанни Версаче смог сделать настоящих суперзвезд. Среди них были Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Хелена Кристенсен, Эль Макферсон, Стефани Сеймур и Кейт Мосс — все они участвовали в показах маэстро и в скором времени встали в один ранг с голливудскими звездами. Он относился к моделям как к богиням: платил им сумасшедшие гонорары, тем самым задавая планку и остальным модным домам, селил их в роскошных отелях. Джанни сохранял с моделями самые теплые отношения, общался с каждой и не забывал поздравить с днем рождения. Трагическая смерть дизайнера в 1997 году стала концом старой и началом новой эпохи модного дома, бразды правления модным домом взяла сестра дизайнера Донателла. В 2017 году, спустя 20 лет после смерти брата, она устроила показ в память о нем. Помимо молодых звезд подиума в финале показа приняли участие некоторые легендарные топ-модели 90-х: Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен. Как не восхититься этими красотками? Спасибо, Джанни, что открыл их когда-то миру.