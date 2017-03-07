9 женщин, которые бросили вызов судьбе и навсегда изменили ход истории

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Как много мы знаем женщин, которые изменили мир и оставили свой след навеки? Храбрые, гениальные, неравнодушные, сильные духом, они не боялись идти вперед. AdMe.ru сделал подборку нескольких невероятных женщин, чья красота и ум точно спасли наш мир. А кого бы вы добавили к этому списку?

Жанна Барре

Первая женщина, совершившая кругосветное путешествие. Переодевшись мужчиной, попала на корабль как слуга французского ботаника. Спустя годы вернулась в Париж и передала 3 000 новых неизвестных видов растений в Музей естественной истории, за что получила благодарность и пожизненную пенсию от короля.

Гарриет Табмен

«Моисей» в борьбе за свободу афроамериканцев. В 13 лет была жестоко избита, отказавшись вместе с надсмотрщиком избивать беглого раба. Во время гражданской войны была медсестрой и разведчиком, писателем, участвовала во введении социальных реформ в США и вдохновила тысячи людей бороться за свободу вне зависимости от цвета кожи.

Мария Склодовская-Кюри

Самая вдохновляющая женщина науки. Исследовательница, первой получившая две Нобелевские премии, открыв путь в науку для сотен тысяч женщин. Вместе с мужем обнаружила элементы радий и полоний, изучала радиоактивность, стала первой в истории Сорбонны женщиной-преподавателем.

Вера Оболенская

Русская княгиня и героиня движения Сопротивления во Франции, работала манекенщицей, затем секретаршей. Занималась разведывательной деятельностью, а также организацией побегов и вывозом за границу британских военнопленных. Была арестована нацистами, которых удивила своим мужеством, стойкостью, преданностью России, Франции и принципам человечности. Вдохновила сотни мужчин и женщин на борьбу с фашистами.

Элеонора Рузвельт

Первая леди мира. Несмотря на высокое положение, Элеонора публиковала статьи, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам, активно помогала мужу в политических вопросах, придумала и создавала ООН, разрабатывала Всеобщую декларацию прав человека, боролась за равноправие и свободы женщин.

Грейс Хоппер

Программист, научившая компьютеры понимать человеческий язык. Стала первой женщиной, защитившей докторскую диссертацию по математике, в 37 лет добровольцем попала в ВМФ, писала программы для гарвардского компьютера Марк I, на пальцах объясняла понятие «наносекунда». Ее имя носит военный эсминец, суперкомпьютер, и в ее честь ежегодно вручают премию молодым программистам.

Билли Джин Кинг

Одержала победу над мужчиной в теннисном матче, известном как «Битва полов», чтобы доказать: женщины заслуживают равные с мужчинами права в спорте. Рекордсменка по числу побед на Уимблдонском турнире, выиграла все турниры «Большого шлема». По её инициативе создана Всемирная женская теннисная ассоциация. Внесла неоценимый вклад в развитие женского спорта.

Наталья Бехтерева

Дочь «врага народа», попавшая в детский дом, пережила войну в блокадном Ленинграде, чтобы посвятить жизнь медицине и изучению мозга. Основатель Института мозга человека, разработала сотни методов для лечения нервной системы. Бехтерева верила в сверхъестественные способности нашего мозга, которые нам еще предстоит объяснить с точки зрения науки.

Малала Юсуфзай

В 11 лет вела блог, где рассказывала о жизни при режиме талибов и взглядах на развитие образования для девочек. За это получила пулю в голову, но выжила и продолжила бороться за право детей Востока на образование, открыла в Ливане школу для девочек-беженок из Сирии. Малала в свои 19 лет является самым молодым лауреатом Нобелевской премии и считается символом борьбы за свои права и свободы для миллионов девочек.