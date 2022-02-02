9 загадок Древнего Египта, которые словно дразнят историков своей неприступностью

История Древнего Египта хранит великое множество тайн и событий, которые порой бросают вызов возможностям нашего воображения. Цивилизация, существовавшая много столетий назад, до сих пор волнует умы ученых и простых людей, не переставая подкидывать новые факты и пробуждая к себе интерес.

Мы в AdMe.ru каждый раз с волнением узнаем что-то новое об этом древнем государстве, скрывающем еще так много загадок.

Как ушел из жизни Тутанхамон?

Тутанхамон стал одним из самых известных фараонов в истории. Весь мир бурно обсуждал обнаружение усыпальницы египетского царя. Немалый интерес к его персоне подогрели и слухи о проклятии мумии. Несмотря на то, что с момента вскрытия гробницы прошел почти век, ученым так и не удалось установить точную причину гибели Тутанхамона, который не дожил и до 20 лет. Существует несколько версий фатального сценария, каждая из которых довольно убедительна. По одной из версий, Тутанхамон сильно пострадал от нападения бегемота и получил серьезные ранения, которые позже привели к его кончине.

Ученые также не отвергают вариант, что страдающий сколиозом правитель мог упасть с колесницы или лошади. Это вполне могло бы объяснить переломы ребер и ноги, полученные Тутанхамоном незадолго до кончины.

Еще одной возможной причиной его гибели может быть малярия, с которой ослабленный организм не сумел справиться.

Что стало с Нефертити?

Известная своей красотой египетская царица Нефертити была супругой фараона Эхнатона. Период их правления стал одним из самых значимых в истории Древнего Египта благодаря религиозной реформе, которую провел Эхнатон. Несмотря на большое количество информации о событиях того времени, ученым до сих пор не удалось выяснить, что случилось с царицей. Все упоминания о жизни Нефертити таинственно оборвались. Возможно, она скончалась во время правления Эхнатона. Это могло бы объяснить, почему дальнейших упоминаний о ее жизни не удалось обнаружить. Но подтверждений этому факту нет, так как мумия царицы до сих пор не найдена.

Некоторые ученые считают, что Нефертити могла сменить имя на Нефернефруатон и стать официальным соправителем Египта вместе с Эхнатоном. На это указывают записи о женщине-правителе, которая руководила страной наравне с действующим фараоном.

Еще одна любопытная версия гласит, что, возможно, она сменила имя на Сменхкара, переоделась мужчиной и стала руководить страной после ухода из жизни Эхнатона. Похожий прецедент был в истории Древнего Египта, когда к власти пришла царица Хатшепсут.

В Древнем Египте было электричество?

Речь идет о барельефах на стене храма богини Хатхор. На них изображено устройство, отдаленно напоминающее газоразрядную лампу. Историки так и не сошлись в едином мнении о значении этого рисунка. Ученые, выдвинувшие предположение о том, что на барельефе запечатлены продвинутые древние технологии, опирались на сходство символа с современной лампой. Это утверждение опровергает тот факт, что за все время раскопок не было обнаружено ни одного артефакта, который мог быть частью подобного устройства.

Подавляющее большинство историков сходятся во мнении, что рисунок скорее всего имеет мифологическое значение, а не изображает сцену из жизни египтян, и тем более никак не связан с электричеством.

Кем были «народы моря»?

На некоторых древнеегипетских памятниках сохранились упоминания о загадочных «народах моря». Ученые по сей день не пришли к единому мнению относительно происхождения этих таинственных племен, так как не осталось никаких исторических свидетельств их существования. Египтяне сообщали, что «народы моря» приплыли с севера, что наталкивает на мысль об их европейском происхождении. Но вот что сподвигло множество племен покинуть свои родные земли и пуститься в опасное морское путешествие, остается тайной. Возможно, причиной были природная катастрофа или голод.

Еще одна версия гласит, что эти племена могли быть родом из греческой Трои, охваченной войной. Боевые действия вынудили людей бежать с исторической родины в поисках более безопасного места.

Где находилось королевство Ям?

Таинственное африканское государство Ям существовало около 4 000 лет назад и упоминалось в записях египетского казначея Хархуфа, который посещал эту загадочную страну с целью развития торговых отношений. Первый визит в Ям занял у него около семи месяцев, и чиновник вернулся в родной Египет с ценными товарами. Согласно записям, он привез мешки с ладаном, духи, черное дерево, шкуры леопарда, слоновую кость и множество других дорогостоящих предметов. Позднее Хархуф еще несколько раз путешествовал в Ям, но, вероятно, ему не удалось установить постоянное торговое сообщение. Связь с таинственным королевством оборвалась, а его местонахождение до сих пор остается загадкой для историков. Большинство египтологов считают, что Ям находился в южной или западной части долины Нила. Такое расположение кажется наиболее благоприятным для создания государства и экспедиций Хархуфа. Но обнаружить на этой территории следы королевства так и не удалось.

Также существует мнение о том, что Ям мог располагаться севернее. Но это кажется менее вероятным, так как засушливый климат пустыни создавал бы тяжелые условия для жизни и многократных поездок Хархуфа.

Почему Пунт стал затерянным государством?

«Земля богов» — именно так именовали египтяне это государство, которое славилось своими богатствами. Торговые экспедиции привозили из Пунта ценные шкуры диких животных, благовония, косметику и золото. Некоторые ученые предполагают, что правящая элита Египта берет свое начало именно из Пунта. Точное местонахождение этой земли установить пока не удалось, возможно, она располагалась где-то на территории Восточной Африки. Благодаря египетской правительнице Хатшепсут, которая наладила морское сообщение с Пунтом, между двумя государствами установились длительные торговые отношения. Достоверно неизвестно, что именно послужило причиной разрыва связей между двумя странами. Но после окончания правления фараона Рамзеса III Пунт постепенно стал превращаться для египтян в мифическое место, которое все чаще упоминалось в народном фольклоре, а не в реальных воспоминаниях современников.

Кем была неизвестная царица из Курны?

В самом начале ХХ века известный египтолог Флиндерс Питри обнаружил на раскопках в Курне, неподалеку от Фив, неизвестное захоронение с останками женщины и ребенка. Судя по богатому убранству усыпальницы и роскошным драгоценностям, в гробнице покоились мумии членов семьи фараона. Надпись, которая могла раскрыть имя усопшей женщины, была сильно повреждена. Но сохранившийся иероглиф позволил ученым сделать предположение о том, что перед ними царица. Некоторые факты указывают на то, что она могла быть принцессой Нубии и прибыла в Египет для вступления в брак с представителем царской семьи. Установить ее личность пока не удалось.

Что случилось с потерянным сфинксом?

В 2013 году во время археологических раскопок в Тель-Хацоре (Израиль) ученые обнаружили необычный памятник — гранитные лапы сфинкса — и определили возраст находки — около 4 000 лет. Но до сих пор не удалось выяснить, что же привело к разрушению статуи и в честь чего ее вообще создали. Единственной зацепкой стала надпись с именем египетского фараона Микерина, которую нашли на основании скульптуры. Известно, что он правил Египтом примерно в 2500–2400-е годы до н. э. и в его честь была воздвигнута одна из пирамид Гизы. Ученые выдвинули версии, что найденный сфинкс мог быть подарком правителю Ханаана или же его могли похитить грабители Египта для дальнейшей продажи диковинки в соседние государства.

Что произошло с пирамидой Джедефры?

Сын Хеопса, фараон Джедефра, тоже пожелал возвести в свою честь пирамиду. Правитель хотел, чтобы памятник не уступал по высоте и грандиозности монументу отца. Чтобы снизить затраты на строительство, было решено начать строить его на возвышенности. Таким образом, законченное сооружение находилось бы приблизительно на одной высоте с крупнейшей из пирамид Гизы. По неизвестным пока причинам от масштабного архитектурного проекта остались лишь руины. Возможно, строительство пирамиды было прервано и памятник был завершен лишь наполовину или чуть больше.

Еще одна теория гласит, что монумент был разобран римскими воинами по велению императора Августа, который нуждался в материалах для строительства собственных сооружений после завоевания Египта.