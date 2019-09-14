9 леденящих душу историй об исчезновении известных людей, большинство из которых так и не нашли

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Каждый из этих людей оставил после себя след: один — выдающиеся книги, другой — великие произведения живописи, третий — музыку, которую слушают многие поколения людей, о четвертом говорят как о герое нашего времени, которому удалось в своих кинообразах передать дух целого поколения. Но сами они будто бы исчезли с поверхности Земли, и тайна смерти большинства из героев нашей статьи до сих пор не разгадана.

AdMe.ru заинтересовался запутанными и детективными историями исчезновения известных людей. И от некоторых из них, откровенно говоря, становится не по себе.

Антуан де Сент-Экзюпери

Автор «Маленького принца» и «Планеты людей» был профессиональным летчиком. Во время Второй мировой войны Экзюпери в качестве пилота ВВС Франции совершал боевые вылеты, выполняя задачи по аэрофоторазведке. 31 июля 1944 года он отправился в полет и не вернулся — его самолет исчез с радаров, и писатель был признан пропавшим без вести. Выдвигались самые разные гипотезы — от самоубийства (Экзюпери страдал депрессией) до крушения самолета из-за технической неисправности и даже дезертирства. В марте 2008 года ветеран Люфтваффе, 86-летний немецкий пилот Хорст Рипперт, признался, что это именно он на своем истребителе сбил Антуана де Сент-Экзюпери. Однако пилоты Люфтваффе, служившие с Риппертом, сомневаются в правдивости его слов — это означало бы, что он скрыл факт уничтожения довольно крупного самолета от своего командования. Кроме того, найденные в 2000 году обломки самолета не имеют явных следов обстрела и останков пилота обнаружено не было. Основной версией гибели Экзюпери, на сегодняшний день, является падение самолета от неисправности.

Гленн Миллер

Еще одна загадочная история, связанная с самолетом, тоже произошедшая в период Второй мировой войны. Только на этот раз ее герой, американский джазовый музыкант, тромбонист Гленн Миллер, был не пилотом, а пассажиром. Исполнитель знаменитых джазовых композиций, будучи капитаном американской армии, в декабре 1944 года получил задание вылететь с концертами во Францию. Музыкант полетел отдельно от своего оркестра на небольшом самолете. И бесследно исчез над Ла-Маншем. Версии о причинах гибели музыканта стали возникать одна за другой. Самая невероятная из них — что советский политический деятель и генсек ЦК КПСС Юрий Андропов — это на самом деле выживший в авиакатастрофе Гленн Миллер, которого подобрала советская подводная лодка. Аргументы в пользу этого предположения — внешнее сходство, любовь Андропова к джазу и множество белых пятен в довоенной биографии политика. Ну а самая достоверная версия — что по недосмотру самолет был сбит «своими», а именно бомбардировщиком британских ВВС, который сбрасывал неистраченный запас бомб в Ла-Манш.

Гарольд Холт

Холт был 17-м премьер-министром Австралии. В декабре 1967 года он отдыхал в компании друзей на океанском побережье. Несмотря на сильный ветер и волны, политику захотелось искупаться. В свои 59 лет он был прекрасным пловцом и ныряльщиком, увлекался плаванием с маской и подводной охотой. Вместе с политиком в воду зашел один из его друзей, но из-за сильных волн не решился искупаться, а Холт поплыл. Скоро его накрыла огромная волна — и он исчез навсегда. Для поисков премьер-министра был вызван большой контингент полиции, водолазов ВМС и вертолетов ВВС. Это была крупнейшая в истории Австралии поисковая операция. Но, несмотря на это, ни премьер, ни его тело найдены не были. Выдвигались самые разные версии произошедшего — от шпионских до романтических (что политик якобы влюбился и тайно сбежал с возлюбленной из страны). А в английский язык вошло выражение «сделать Гарольда Холта», что означает «кануть в воду, бесследно исчезнуть».

Рауль Валленберг

Рауль Валленберг — шведский дипломат, который спас во время Второй мировой войны жизни десятков тысяч евреев, а потом бесследно исчез в застенках советских лагерей. В июле 1944 года он был отправлен в качестве дипломатического представителя Швеции в столицу Венгрии Будапешт. Там он выдавал евреям шведские «защитные паспорта». Валленберг, угрожая немецким генералам неминуемыми наказаниями за военные преступления, предотвратил уничтожение будапештского гетто. Остается загадкой, почему после вступления в Будапешт Красной Армии дипломат был взят под стражу. На запросы шведской стороны в СССР отвечали, что ничего не знают о местонахождении Валленберга. В феврале 1957 года советская сторона официально признала, что Рауль Валленберг был арестован и вывезен в Москву, где умер от инфаркта 17 июля 1947 года. Однако историки ставят под сомнение эту дату. До сих пор неизвестно, где, когда и при каких обстоятельствах умер дипломат, была ли это естественная смерть или его убили.

Сергей Бодров — младший

Российский актер и кинорежиссер, которого после съемок в фильмах «Брат» и «Брат-2» называли героем нашего времени, трагически погиб в Северной Осетии. 20 сентября 2002 года с горы Джимара на ледник Колка упала огромная глыба льда, после чего ледник сошел вниз, накрыв Кармадонское ущелье 60-метровым слоем льда, камней и грязи. В это время в ущелье шли съемки фильма «Связной», режиссером которого был Сергей Бодров. Спастись никто из съемочной группы не успел. Крупномасштабные сначала спасательные, а затем поисковые работы велись несколько месяцев. А группа родственников пропавших без вести людей и добровольцев оставалась на леднике почти 2 года. Останки Бодрова и еще более 100 человек, пропавших во время этой трагедии, так и не удалось обнаружить.

Руаль Амундсен

Амундсен — знаменитый норвежский полярный исследователь, именем которого названы многочисленные географические объекты. В мае 1928 года он и его коллеги отправились на гидроплане спасать терпящую бедствие экспедицию. В течение двух с половиной часов полет Амундсена проходил нормально. После чего связь внезапно оборвалась, и больше никто никогда не видел прославленного полярника. Суда и самолеты нескольких европейских держав обследовали Баренцево море в районе предполагаемого крушения. Но все безуспешно — Рауль Амундсен вместе со всем экипажем пропал без вести. В августе 2009 года были предприняты очередные попытки поиска обломков самолета Амундсена. Но останки великого полярника и членов его команды так и не были найдены.

Майкл Рокфеллер

Майкл Рокфеллер — американский антрополог, исследователь и этнограф. Наследник династии Рокфеллеров. После окончания Гарвардского университета Майкл решил отправиться в Океанию, чтобы собрать коллекцию, рассказывающую о жизни и быте аборигенов. Осенью 1961 года он вместе с голландским этнографом отправился в экспедицию в Папуа — Новую Гвинею. Они наняли 2 проводников из местных жителей и вместе с ними путешествовали по поселениям аборигенов, обменивая металлические изделия на их предметы быта и искусства. Ученые также решили побывать в поселении людоедского племени асматов. Местные отговаривали Рокфеллера ехать к асматам, говоря, что в этом племени считают, что душа и сила человека переходят к тому, кто его убил и съел. Но исследователи не вняли их уговорам. Прикрепив мотор к самодельной лодке, они отправились по реке на поиски поселения асматов. Через какое-то время мотор лодки заглох, а затем ее перевернуло волной. Рокфеллер решил добраться до берега вплавь, и больше его никто не видел. По самой распространенной версии, он был убит и съеден асматами. Христианский миссионер Ян Смит, чья миссия находилась недалеко от поселения этого племени, заявил, что он видел, как аборигены несли одежду пропавшего ученого.

Рудольф Дизель

Немецкий изобретатель и создатель двигателя внутреннего сгорания в сентябре 1913 года отправился в Лондон на открытие завода по изготовлению двигателей. До Лондона он добирался на пароходе из Антверпена. Вечером Рудольф Дизель отправился отдыхать в свою каюту. Наутро каюта оказалась пустой, а на палубе нашли его трость и шляпу. Вскоре бельгийские рыбаки выловили в море тело мужчины. Из-за начавшегося шторма они не смогли доставить его в порт и отправили тело обратно в море. По снятым ими кольцам сын Дизеля опознал своего отца. Выдвигались версии об убийстве или самоубийстве изобретателя. В конце Первой мировой войны один из немецких военнопленных заявил, что это он по заданию немецкой разведки сбросил Дизеля в море, чтобы помешать его переговорам с Британским адмиралтейством. Однако точные обстоятельства его гибели так и не выяснены.

Караваджо

Великий живописец Караваджо (на портрете справа), живший на рубеже XVI–XVII веков, бесследно исчез в возрасте 38 лет. Художник славился своим буйным характером, неоднократно участвовал в драках и даже в 1606 году убил юношу, из-за чего был приговорен к смерти и бежал из Рима. Летом 1610 года Караваджо получил известие о том, что ему гарантировано прощение в Риме, и он отплыл из Неаполя, где находился, в сторону Вечного города. Неизвестно, что произошло дальше, но в конце июля появились первые сообщения о смерти художника. Вскоре друг Караваджо подтвердил эти слухи и назвал дату смерти — 17 июля. Обстоятельства кончины художника покрыты тайной — выдвигались предположения, что причиной его смерти стал сифилис, малярия или отравление свинцом, а возможно, он погиб в очередной драке. В 2010 году ученым удалось идентифицировать останки Караваджо, сравнив образцы ДНК с генетическим материалом современных потомков живописца. Исследования ученых, проделавших радиоуглеродный анализ скелета, свидетельствуют, что причиной смерти художника был стафилококк. Так спустя 400 лет удалось приблизиться к разгадке тайны его смерти.