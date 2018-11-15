9 заданий, которые помогут определить, насколько у вас зоркий глаз

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Мы ежедневно пользуемся компьютером и смартфонами: общаемся, ищем информацию, смотрим или читаем. От длительного напряжения глаза могут уставать, и, как результат, становится сложнее сфокусироваться. Из-за этого зоркость уменьшается, что ведет к снижению внимания и работоспособности. Если подобные симптомы кажутся знакомыми, есть способы определить, насколько устали ваши глаза.

AdMe.ru предлагает пройти тест, чтобы проверить, насколько сейчас ваше зрение в тонусе.

1. Найдите отличающуюся фигуру

2. Одинакового ли цвета лук?

3. Какая рыбка посередине?

4. Какая рыбка плывет в другую сторону?

5. Сколько кругов на рисунке?

6. Найди банан другого цвета

7. Какая фигура отличается по размеру?

8. Какое число на картинке?

9. Разной ли длины эти стрелки?

Если задания вызвали затруднения, стоит дать глазам отдохнуть. Например, можно отойти от компьютера или отложить гаджет, а вместо этого на пару минут выглянуть в окно — так взгляд сосредоточится на объектах, находящихся вдали, а глазные мышцы расслабятся.

Для наибольшего эффекта можно повторять упражнение каждый час — вы сможете подвигаться, а глаза отдохнут.