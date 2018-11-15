9 заданий, которые помогут определить, насколько у вас зоркий глаз

Мы ежедневно пользуемся компьютером и смартфонами: общаемся, ищем информацию, смотрим или читаем. От длительного напряжения глаза могут уставать, и, как результат, становится сложнее сфокусироваться. Из-за этого зоркость уменьшается, что ведет к снижению внимания и работоспособности. Если подобные симптомы кажутся знакомыми, есть способы определить, насколько устали ваши глаза.

AdMe.ru предлагает пройти тест, чтобы проверить, насколько сейчас ваше зрение в тонусе.

1. Найдите отличающуюся фигуру

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Vecteezy.com   © Vecteezy.com  

2. Одинакового ли цвета лук?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

3. Какая рыбка посередине?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

4. Какая рыбка плывет в другую сторону?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

5. Сколько кругов на рисунке?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

6. Найди банан другого цвета

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

7. Какая фигура отличается по размеру?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

8. Какое число на картинке?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

9. Разной ли длины эти стрелки?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

Если задания вызвали затруднения, стоит дать глазам отдохнуть. Например, можно отойти от компьютера или отложить гаджет, а вместо этого на пару минут выглянуть в окно — так взгляд сосредоточится на объектах, находящихся вдали, а глазные мышцы расслабятся.

Для наибольшего эффекта можно повторять упражнение каждый час — вы сможете подвигаться, а глаза отдохнут.

А на сколько вопросов ответили вы?

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  • 15 ноября 2018
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