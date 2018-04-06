9 задач мирового масштаба, решение которых сделает вас миллионером

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За последние полвека население Земли увеличилось более чем в два раза, а значит, и потребности человечества выросли: нам катастрофически не хватает питьевой воды, а проблема передачи энергии становится все острее. Поэтому наша планета просто нуждается в гениях, способных изобрести технологии, которые решат глобальные задачи и принесут пользу всем людям. А их создатели получат всемирную славу и богатство.

AdMe.ru расскажет вам о главных и первостепенных задачах, над решением которых величайшие умы человечества будут работать в ближайшие годы.

Опреснение морской воды

По данным ООН, к 2050 году примерно четверть населения планеты будет страдать от постоянной или временной нехватки питьевой воды. А между тем 70 % земного шара занимает океаническая и морская вода, которая, к сожалению, непригодна для питья из-за высокой солености. Конечно, опреснительные установки давно изобретены и активно строятся, однако затраты на опреснение очень высоки, поэтому тот, кто придумает быстрый и дешевый способ превращения морской воды в питьевую, непременно станет миллионером.

Беспроводная передача энергии

Опыты по беспроводной передаче энергии начал проводить еще Никола Тесла в конце XIX века, а в 1975 году американским ученым удалось передать без проводов несколько десятков киловатт, правда, с 60%-й потерей. Индукционные зарядные устройства, позволяющие заряжать телефон без проводов, уже существуют. Однако у них есть два существенных минуса: высокая цена и небольшой радиус действия. Поэтому на данный момент говорить о хоть сколько-нибудь развитых технологиях беспроводной передачи, тем более если речь идет о больших объемах энергии, не приходится.

Печать человеческих органов на принтере

Человеческое ухо, напечатанное на 3D-биопринтере.

В 2003 году биоинженер Томас Боланд запатентовал технологию печати живых клеток, а в 2009 году на свет появился биопринтер, позволяющий печатать ткани человеческого тела. Уже в 2030 году ученые планируют напечатать настоящую функционирующую почку, правда, стоить она будет как космический корабль. Помимо удешевления технологии «производства» придется решить проблему с приживаемостью напечатанных органов, а также, скорее всего, придумать робота, который будет печатать и устанавливать их прямо в человеческом теле.

Телепортация

Строго говоря, телепортация (по крайней мере нечто похожее) уже существует. В 2014 году немецкие ученые создали прибор на основе 3D-принтера под названием «Скотти» — он сканирует объект, передает данные о нем на другое устройство, которое, в свою очередь, воссоздает его. Однако есть и проблема: в процессе сканирования предмет разрушается, а следовательно, условия категорически не подходят для телепортации человека. Кроме того, работать «Скотти» пока может только с пластиковыми объектами черного цвета — это необходимо для того, чтобы камера считывающего устройства распознавала его как можно лучше. Словом, перед создателями телепорта стоит весьма нелегкая задача.

Сверхсветовые двигатели

Согласно специальной теории относительности материальные объекты не могут достичь или превысить скорость света. Именно из-за небольших скоростей наших кораблей мы и не сможем достичь даже ближайшей звезды Проксимы Центавра, расположенной в 4,22 световых года от нас — полет на самой быстрой ракете «Сатурн-5», скорость которой достигала 64 500 км/ч, занял бы примерно 70 000 лет. Однако та же теория относительности оставляет нам два варианта обхода запрета на сверхсветовую скорость: червоточины и искривление пространства. Именно на технологии искривления пространства и может быть основан так называемый варп-двигатель, который будет создавать вокруг неподвижного корабля некий «пузырь», позволяющий проноситься через пространство на скоростях, в несколько раз превышающих световую. Кстати, работы над созданием двигателя уже начались. Присоединяйтесь.

Путешествия во времени

Решение задачи создания машины времени лежит примерно в той же плоскости, что и изобретение сверхсветового двигателя, — по крайней мере одна из теорий, на основании которой можно построить эту мечту всего человечества, состоит в искривлении пространства. Другая теория подразумевает все те же червоточины — некие туннели, соединяющие две удаленные друг от друга точки пространства. А вот великий Стивен Хокинг в своей книге «Будущее пространства-времени» доказал, что для создания машины времени необходима экзотическая материя. Еще одну возможность возврата в прошлое дает цилиндр Типлера — теоретический «предмет» с искривленной поверхностью, вращающийся в космосе. Согласно теории, путешественник во времени должен будет несколько раз его обогнуть, а затем вернется на Землю, только в прошлом. Словом, теорий масса — выбирайте любую и действуйте.

Таблетка от всего

Несмотря на развитие медицинских технологий, человечество не только не избавилось от многих болезней, но и постоянно «обзаводится» новыми. Таблетка, которая смогла бы самостоятельно диагностировать заболевание и вылечить его, принесла бы создателям как минимум Нобелевскую премию. Кстати, недавние исследования ученых показали, что растение, известное как шлемник байкальский, содержит так называемые флавоны, способные убивать раковые клетки, не затрагивая здоровые, также они помогают при болезнях печени. Словом, начало положено.

Устройство для чтения мыслей

Бионический протез, контролируемый мозгом.

Современные бионические протезы можно назвать одним из первых шагов к возможности чтения мыслей, ведь их работа основывается на сигналах, поступающих от мозга к нужной мышце. Так, если человек, допустим, хочет пошевелить пальцем, мозг посылает сигнал соответствующей мышце, она сокращается и приводит палец в движение. Теоретически примерно такой же способ должен использоваться и для чтения мыслей. Однако тут же возникает масса проблем, например: невозможность подключиться ко множеству процессов, которые идут в самой сложной нейронной сети в мире — головном мозге, да и сам принцип формирования мысли еще до конца неясен. Пожалуй, следует начать с изучения мозга. Просто, не правда ли?

Шифрование данных

Самая большая проблема, связанная с хранением данных, — это невозможность 100%-но гарантированной защиты. Любой пароль можно взломать, вопрос лишь во времени и желании, а следовательно, никто не может быть уверен, что его информация не станет достоянием общественности. Отпечатки пальцев, доступ по фотографии или по радужке глаза — способы тоже небезупречные. Существуют шифры, взломать которые практически невозможно, например шифр Вернама. Вот только беда в том, что не взламывается он до тех пор, пока не перенесен в цифровое пространство. Поэтому основная задача того, кто возьмется решить проблему кражи данных, — придумать, как перенести в киберпространство то, что уже имеется «на бумаге».