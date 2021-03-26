9 видов японского искусства, которые покорили весь мир своей самобытностью

На протяжении долгого времени Япония была изолирована от внешнего мира. В связи с этим японская культура не испытывала влияния извне. В Стране восходящего солнца развивались такие самобытные виды искусства, как оригами, икебана, а также манга — современные японские комиксы.

Мы в AdMe.ru с удовольствием изучаем восточную культуру и еще раз убедились в том, насколько многогранно искусство этой страны. А в бонусе мы расскажем, как иностранные произведения переводились на японский язык.

Раньше популярные гравюры выполняли роль рекламных листовок

Японские гравюры укиё-э стали одним из своеобразных символов страны и помогли сформировать представление о традиционной японской эстетике во всем мире. Гравюры в основном предназначались для городских жителей, которые не могли позволить себе потратить деньги на картины. Однако изначально многие популярные изображения имели другой смысл. Например, взять хотя бы гравюру «Красавица Нанивая Окита». Как правило, такие картины носили откровенно рекламный характер и могли рекламировать помаду или пудру для лица.

Оригами могли позволить себе только состоятельные люди

Искусство складывания бумаги развивалось в Европе, Китае и Японии. В Стране восходящего солнца бумажные фигурки делали исключительно для религиозных ритуалов. Постепенно эта традиция перешла и в светскую культуру, хотя позволить себе занятие оригами могли только очень состоятельные люди, потому что бумага в те времена была предметом роскоши. В Книге рекордов Гиннесса представлены самые разнообразные рекорды по искусству оригами, так что назвать складывание бумаги детским занятием язык не повернется.

Манга — искусство, которое уходит корнями глубоко в историю

Манга в форме, в которой она существует в настоящее время, испытала сильное влияние западных традиций. Также манга уходит корнями в раннее японское искусство. По мнению специалистов, уже в XIII веке в Японии появились иллюстрированные свитки, которые рассказывали истории с помощью остроумных картинок. Интересный факт: у персонажей манги такие больше глаза из-за любви одного автора к мультфильмам Уолта Диснея. Он черпал вдохновение из «Микки Мауса» и других диснеевских фильмов 1930-х и 1940-х годов. Оттуда он и позаимствовал технику рисования огромных выразительных глаз. За ним стали повторять другие художники.

В Японии есть свое искусство татуировки — ирэдзуми

В Стране восходящего солнца есть особенная техника нанесения тату — ирэдзуми. Рисунок наносится на кожу вручную специальными чернилами — нара. Нанесение ирэдзуми — болезненный и трудоемкий процесс, к тому же наносить такое тату могут только особые специалисты, известные как хориши. Обычно рисунок представляет собой что-то по настоящему японское — карпы кои, ветки сакуры, японские демоны, придворные дамы, гейши. Изначально такие татуировки носили сакральное значение. Японцы верили, что ирэдзуми — своего рода защитный талисман. Но затем их также стали наносить в качестве наказания — рисунками клеймили заключенных. Затем ирэдзуми стали популярны в народе в качестве декоративного украшения и наносились, к примеру, влюбленными. Известно, что татуировки делали пожарные, которые верили в их защитные свойства. Позже рисунки на коже оказались вне закона и стали ассоциироваться с преступностью. До сих пор ирэдзуми стигматизированы и найти тату-салон — большая проблема.

Призвание гейш — развлекать гостей и хранить их секреты

В период Хэйан брак не подразумевал верность мужчины своей жене. При этом женщина должна была быть скромной матерью, которая заботится о домашнем очаге. Иными словами, любовь в таком браке имела второстепенное значение. Мужчина мог искать романтические отношения на стороне, что привело к появлению куртизанок, а затем и гейш, которые были призваны развлекать гостей. Отчасти гейшу можно назвать тамадой. Ей необходимо заинтересовать клиентов, позволить им расслабиться, забыть о своих проблемах, но также сохранить их тайны. Как правило, «бизнесом» гейш, их домом, или окией, управляли только женщины.

Икебана и бонсай

Японцы также трепетно и с вниманием относились даже к растениям. В стране зародилась икебана — традиционное искусство компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также правильное размещение этих композиций в интерьере. Говорят, что даже самые грозные японские самураи практиковали икебану как расслабляющее хобби. Также был распространен бонсай — искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре.

Аниме — мультфильмы вовсе не для детей

Даже те, кто ни разу не смотрел аниме, так или иначе знают что-то о японском мультипликационном искусстве. В отличие от мультфильмов других стран, предназначенных в основном для детей, большая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории. Особую популярность в мире имеют мультфильмы режиссера Хаяо Миядзаки, а лента «Унесенные призраками» даже получила «Оскар».

Самураи — загадочная каста

У японских самураев сложилась почти мифическая репутация. Особая каста, благородные защитники своего господина — романтические составляющие их образа. Однако в общем смысле самураи были военно-феодальными дворянами. После открытия Японии для остального мира молодые самураи часто становились студентами по обмену, потому что были амбициозными и образованными. По возвращении некоторые открыли частные школы для получения высшего образования, а многие самураи стали репортерами и писателями и основали издательские компании.

Сумо — изнуряющая работа

Этот вид единоборства знаменит по всему миру. С виду ничего сложного в соревнованиях нет: 2 полных мужчин стараются победить друг друга. На самом деле традиция сумо ведется с древних времен, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Распорядок жизни у сумоиста очень строгий: плотные обеды, многочасовые тренировки. Есть и забавные факты. Например, борцам запрещено водить машину, потому что многие сумоисты слишком велики, чтобы поместиться за рулем. Еще один факт: у борцов сумо нет большого количества висцерального жира, зато есть хороший метаболический профиль. Секрет их относительного здоровья заключается в регулярных изматывающих тренировках.

Бонус: переводчики часто позволяли себе вольности

После восстановления императорского правления в 1868 году Япония открыла свои границы для остального мира. В стране начали активно переводить и продавать зарубежные произведения. Например, первая русская книга, ставшая доступной японскому читателю, «Капитанская дочка», вышла под названием «Удивительные вести из России. Записки о душе цветка и мыслях бабочки». В основе этого небольшого по объему произведения лежала романтическая история — любовный треугольник. Главными героями произведения были Мэри, Смит и Дантон. Конечно, нелегко узнать в такой нетривиальной интерпретации «Капитанскую дочку» Пушкина. Никакой иной линии, кроме любовной, в переводе не было. Книга пользовалась большим успехом.