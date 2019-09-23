9 вещей, на которые не тратят деньги обеспеченные люди

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Большинство людей не уверены в завтрашнем дне, потому что им никак не удается обзавестись финансовой подушкой безопасности. Но возможность накопить средства зависит не только от дохода, но и от наших привычек. Прочитав статью, вы узнаете, от каких трат стоит отказаться, чтобы в дальнейшем не жертвовать собственными интересами и желаниями. А в конце вас ждет бонус, который покажет, что можно купить на одну новую модель телефона с «яблоком».

AdMe.ru проанализировал популярные советы людей, которые умеют экономить, и выделил самые нецелесообразные расходы.

1. Дорогая свадьба

Времена, когда бракосочетание обязывало поражать всех друзей и родственников масштабом мероприятия, давно прошли. Даже знаменитости мирового уровня все чаще предпочитают устраивать этот праздник только для самых близких, не чувствуя себя при этом жадными и предавшими всех дальних родственников. А ученые утверждают, что те пары, которые сделали выбор в пользу скромной свадьбы и больше позаботились о проведении медового месяца, разводятся гораздо реже. Но прежде чем вы сами примете окончательное решение, приглашать ли на ваше торжество 150 человек, из которых вам лично знакомы только 20, посчитайте все предстоящие расходы. После того как список будет готов, а итоговая сумма подсчитана, сопоставьте ее с вашей мечтой. Возможно, этих средств хватит, чтобы сделать долгожданный ремонт, уехать на полгода в другую страну или купить машину.

2. Дорогие и популярные курорты

С того момента, как социальные сети стали привычной и неотъемлемой частью жизни почти каждого человека, никого уже не будоражат круассаны на фоне Эйфелевой башни или виды с небоскреба в Нью-Йорке. И для того, чтобы собрать больше лайков, нужно выбрать место для отдыха как можно более экзотичное. Так, отель с жирафами в Кении, каньон в Исландии и качели на Бали вытеснили некогда популярные направления и теперь именно туда отправляются блогеры и туристы за эффектными кадрами. Но учтите, что только позавтракать с жирафами обойдется вам от $ 620 на человека. Стоят ли ваши средства пары фотографий, которые затеряются среди миллиона других? Конечно, нет. При выборе места отдыха лучше ориентироваться на собственные потребности, а не вставать в очередь к желающим запечатлеть себя на фоне модного вида.

3. Домашние тренажеры и спортивный инвентарь

Как показывает практика, человек пользуется домашним тренажером первую неделю после распаковки, а затем это дорогое оборудование отнимает славу у спинки стула и становится вешалкой для вещей. Прекрасной альтернативой, которая сэкономит место в доме, может стать абонемент в тренажерный зал, но при условии, что вы не из тех людей, которые ходят заниматься за пару дней до праздников или перед отпуском. В таком случае и это пустая трата денег. Для того чтобы оставаться в форме, достаточно отказаться от лифта и ежедневно подниматься по лестнице, включить в свое расписание прогулки после работы и активно проводить выходные. Также не стоит покупать дорогое спортивное оборудование, если вы не планируете пользоваться им регулярно. Для эксплуатации пару раз в год таких вещей, как сноуборд, клюшки для гольфа, бадминтонные ракетки и многое другое, существуют прокаты, которые сберегут средства в вашем кошельке.

4. Новый автомобиль

Известно, что в тот момент, когда автомобиль выезжает из салона, он сразу теряет 11 % своей стоимости и 30 % — в первый год эксплуатации. Поэтому выгоднее приобретать машину, которой не менее 2 лет, так вы сможете избежать большой потери в цене, когда будете ее продавать. Также стоит помнить, что машина давно перестала быть показателем финансового успеха и большинство тех роскошных и новых авто, которые вы видите на дорогах, приобретены в кредит. Если вас беспокоит престижность и вы ориентируетесь исключительно на марку автомобиля, то это вопрос к вашей внутренней свободе. Умение отличать свои настоящие нужды от желания покрасоваться перед соседом поможет избежать как финансовых, так и психологических проблем.

5. Умная техника

Сейчас сложно найти «неумную» бытовую технику, которая за огромную стоимость не только выполняет свои прямые обязанности, но и предоставляет безграничные возможности: посмотреть фотографии на холодильнике, послушать музыку из мультиварки, узнать погоду с помощью чайника и многое другое. Но вам правда необходимы все эти функции? Главная проблема таких вещей заключается в том, что даже самые крупные производители не дают гарантии на то, что прибор регулярно будет получать обновления. И в случае устаревшей прошивки ваша умная техника резко поглупеет. Также стоит помнить, что обновления важны не только для поддержания функционала, но и для безопасности. Например, ваш холодильник может быть заражен вредоносными программами и злоумышленники с легкостью получат доступ к вашей электронной почте со всей нужной им информацией.

6. Слишком дешевая или слишком дорогая одежда

В этом случае правда где-то посередине. Дешевые вещи вам могут обойтись слишком дорого, потому как зачастую вы переплачиваете за то, что не прослужит и пару сезонов и только займет место в шкафу, создавая ситуацию «нечего надеть». Однако и перед покупкой слишком дорогой вещи также стоит задуматься: если ее не шили эльфы нитью из шерсти единорога, то с большой вероятностью вы сможете найти аналог за адекватную цену. Не всегда высокая стоимость говорит о качестве, так же как и низкая цена — не повод брать вещь не раздумывая. Параметры, которые действительно имеют значение: материал, аккуратность швов и комфорт. Качественная одежда не только прослужит долго, но и выгодно подчеркнет вашу фигуру, что повлияет на самооценку, а это, согласитесь, важно.

7. Схемы быстрого обогащения

Если вы действительно хотите разбогатеть, то не рассчитывайте на лотереи. Исследования показывают, что люди с низким достатком чаще остальных надеются на удачу и являются движущей силой роста доходов схем быстрого обогащения. Призрачная вера в джекпот не должна становиться способом решения текущих проблем. Обеспеченные люди вкладывают в развитие своих возможностей, а не в случайные заработки.

8. Дорогой уход

Безусловно, перед тем как доверить свое лицо специалисту, необходимо удостовериться в его квалификации, как и не стоит наносить на кожу средства с сомнительным составом. Но не забывайте, что даже за большие деньги чудес не бывает и, как в случае с одеждой, стоит задать себе вопрос: может ли коррекция бровей стоить 15 тыс. рублей и какой эффект, кроме пустого кошелька, подарит крем, который равен вашей зарплате? Нет ни одного исследования, которое подтвердило бы эффективность дорогих косметических средств. Зато проводился следующий эксперимент: первой группе дали дорогой крем в красивой банке, вторая группа получила обычное увлажняющее средство, но также в роскошной упаковке, а третья группа пользовалась дорогим кремом, но в простой таре. Единственным отличием по итогам 6 недель исследования оказалось то, что участники из первой и второй групп пользовались продукцией охотнее, чем люди из третьей, а вот качество кожи участников эксперимента совсем не изменилось.

9. Новые модели известных брендов

Принято считать, что люди, которые постоянно гонятся за престижными вещами, — снобы, публично демонстрирующие свой достаток и исключительность. Но ученые выявили и другую группу потребителей дорогих товаров — это люди, которые отличаются обостренным чувством выполненного долга. Для них предметы роскоши — способ напомнить себе о своих же достижениях, а не признак высокомерия. Если приобретение вещи не ударит по вашему бюджету и время от времени во сне вы видите, как становитесь ее обладателем, отчего просыпаетесь счастливым, то, конечно, не стоит отказывать себе в покупке. Но стоит ли работать только для того, чтобы успевать приобретать все новинки, которые выходят друг за другом, или, что еще хуже, влезать в долги? Ведь радость от новой дорогой вещи продлится первые несколько дней, а кредит будет напоминать о себе еще долгие годы. Можно попробовать договориться с самим собой: например, если вы хотите что-то из дорогой техники, то выгоднее купить предыдущую модель, которая падает в цене после анонса новинки. Такой способ помогает многим людям найти компромисс между «хочу» и «могу».

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Хочется отметить, что перед тем, как отказаться от какой-либо статьи расходов в своем бюджете, ответьте на вопрос: какая потребность стоит за этими тратами? Мы понимаем, что для кого-то поездка в такси в первую очередь означает безопасность и возможность сохранить личные границы, кофе на вынос после работы — желание позаботиться о себе и снять стресс, а очередная помада может быть простым способом вырваться из серых будней. Не стоит строго держать себя в рамках, но и не забывайте про меру. А какие траты вы считаете совершенно бесполезными?