9 вещей, которые вы не знали о чемпионате мира по футболу

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чемпионат мира по футболу 2018 года — грандиозное событие не только для ценителей этого вида спорта. Околофутбольное безумие, кажется, охватило каждого, кто хоть пару минут смотрел трансляции с одного из 11 стадионов России. Но именно в этом году мировое первенство можно назвать действительно уникальным. И не только из-за различных нововведений вроде видеоповторов и громких вылетов команд, считавшихся фаворитами.

Мы в AdMe.ru собрали 9 фактов о чемпионате мира 2018 года, которые удивят даже тех, кто равнодушен к бушующей вокруг футбольной лихорадке.

9. Уникальная география

Выиграв право проведения чемпионата мира по футболу, Россия стала первой страной в Восточной Европе, которой удалось стать хозяйкой турнира такого уровня. Но это еще не все. Впервые чемпионат мира проходит одновременно в двух частях света — Европе и Азии. И это тоже заслуга удачного местоположения страны-хозяйки.

8. Мяч

Формой мяча чемпионата мира по футболу 2018 года является искаженный куб, а совсем не шар, как можно было подумать. Дело в том, что для чемпионата мира по футболу 2010 года был изготовлен практически идеально круглый мяч, но его аэродинамические свойства были настолько непредсказуемы, что разработчикам пришлось внести значительные изменения в конструкцию. Современные технологии также оказали свое влияние — мяч оборудован чипом NFC. Этот чип служит совсем не для систем слежения, как можно было подумать, а только ради рекламы. Если прочитать метку смартфоном, то можно открыть страницу с информацией о мяче, а также узнать больше о компании-производителе и интересные факты из мира футбола.

7. Существенное вознаграждение

Победить в мировом первенстве — невероятный успех. Но этот успех будет хорошо вознагражден. В этом году ФИФА выделила $ 400 млн, которые будут отличным бонусом для всех участников чемпионата. И эта сумма превышает предыдущий призовой фонд на $ 181 млн. При этом команда, занявшая 1-е место, заработает целых $ 38 млн.

6. Хип-хоп-гимн

В записи гимна чемпионата мира по футболу принял участие известный американский актер Уилл Смит, который еще до карьеры в Голливуде был известен как Fresh Prince и исполнял музыку в стиле хип-хоп.

5. Участники

В чемпионате принимают участие 32 команды. Помимо традиционных «футбольных» стран этот турнир стал дебютом для сборных Панамы и Исландии. Известно, что совокупная стоимость всех игроков сборной Панамы на момент начала мирового первенства составляла всего € 5,25 млн, что почти в 20 раз меньше трансферной стоимости одной только звезды португальского футбола Криштиану Роналду.

А вот игроки сборной Исландии не могут себе позволить быть просто футболистами. Почти у каждого из них есть вторая профессия, с которой многие очень долго не могли расстаться. Таким образом, в составе сборной есть бывший дантист, уборщик мусора, юрист и еще несколько представителей самых разных профессий. К примеру, вратарь сборной Ханнес Халльдоурссон — неплохой режиссер видеоклипов. Совсем недавно он даже снял ролик для Coca-Cola. А талантливый полузащитник Гильфи Сигурдссон имеет долю в компании, занимающейся торговлей рыбой.

Впервые в истории произошло и еще одно важное событие: сборная России впервые вышла в 1/4 финала, обыграв сборную Испании. Кажется, этот чемпионат полон сюрпризов.

4. Предсказатель

Самым результативным предсказателем исходов матчей стал кот Ахилл, проживающий в Государственном Эрмитаже. Кот дважды верно предсказал победу российской сборной, победу сборной Ирана над марокканцами и бразильцев над сборной Коста-Рики. Но ошибся в прогнозах на матч Нигерия — Аргентина. Ахилл ставил на победу африканской команды.

3. Кубок

Кубок мира ФИФА, который будет вручен в финале чемпионата мира по футболу 2018 года, изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе изображены 2 человеческие фигуры, подпирающие Землю. А название каждой сборной, выигравшей чемпионат после 1974 года, наноcится на основание так, что их можно увидеть, только перевернув кубок.

2. Болельщики

Болельщики уже давно стали одной из самых главных составляющих этого футбольного праздника. Но на чемпионате мира 2018 года они, кажется, превзошли сами себя.

Исландец Кристбьорн выиграл в конкурсе, организованном местной туристической компанией, старый советский автомобиль «Нива». И вместе со своим другом Гретаром отправился за 3 500 км, чтобы увидеть игру своей сборной. А все, кто хоть раз ездил на этом автомобиле, поймут, что такое путешествие — почти подвиг.

Одни из самых горячих болельщиков в мире — мексиканцы. Они так поддерживали свою сборную, что вызвали небольшое землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы Институтом геологических и атмосферных исследований Мексики вечером 17 июня. Именно тогда в стартовом матче национальная команда страны обыграла команду Германии со счетом 1:0.

Вчера на матче Колумбии и Польши случилась очень милая история.

Сергей- врач из Томска, сделал предложение своей девушке, колумбийке Карэн.

Правда было там одно условие - он дарит кольцо только после гола Колумбии.

Ох как я переживал первые 40 минут😂

Йерри Мина-ты создал семью! pic.twitter.com/Sgou4nWZS0 — Evgeniy Evnevich (@eugen_evnevich) June 25, 2018

А еще оказалось, что чемпионат мира соединяет влюбленные сердца. Так что футбол — это точно больше, чем просто спорт.

Не смогли достать билет на матч? А вот легендарный полузащитник сборной Аргентины Диего Марадона не только бесплатно смотрит игры в VIP-ложе, но и получает от ФИФА за каждый день пребывания на чемпионате около € 11 тыс. Помимо этого бывшему футболисту оплачивается проживание и проезд до места проведения матчей. Но, по некоторым данным, в результате неадекватного поведения Марадоны во время матча Аргентина — Нигерия его лишили «работы мечты» и прекратили выплаты.

1. Мемы

Шутники всего мира тоже не сидят сложа руки. Чемпионат стал неиссякаемым источником вдохновения для любителей посоревноваться в остроумии. И вот только некоторые из многочисленных мемов, сопровождающих каждый день мирового первенства по футболу:

When you buy Neymar, Ronaldo and Messi on Aliexpress pic.twitter.com/4JArHvFzhx — Best of Aliexpress (@coolstuffcheap) June 20, 2018

«Когда покупаешь Неймара, Роналду и Месси на AliExpress».