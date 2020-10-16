9 вещей, которые вот-вот устареют. И мы зря на них тратились

Успевать за стремительно меняющимся миром — это та еще задачка. Еще будто вчера мы смотрели записанные на видеокассетах мультики от Уолта Диснея, а сегодня дети спрашивают нас, что же это за непривычный чудо-девайс. А ведь такая участь может постигнуть и вещи, которые мы приобрели буквально только что.

Мы в AdMe.ru попробовали разобраться, перед покупкой каких товаров стоит призадуматься, ведь их актуальность висит на волоске.

Собственный автомобиль

В крупных городах личный автомобиль все чаще становится не только способом передвижения, но и источником дополнительных проблем. Так, затраты на бензин, техобслуживание, мойки, ремонты и прочие, казалось бы, мелочи могут незаметно проедать внушительную часть бюджета. А еще всевозможные транспортные налоги, сложности с парковкой, да и просто стресс от нахождения в длительных пробках. Имеет место и тенденция к здоровому и активному образу жизни, которая убеждает все большее количество людей пересаживаться на велосипеды и электросамокаты. А для большой компании либо просто в плохую погоду удобно пользоваться такси и набирающими популярность службами каршеринга. Всем хорош каршеринг, но никогда, просто-таки никогда не попадайте по время его использования даже в минимальное ДТП. Несмотря на наличие всех страховок, штрафы за подобное происшествие, прописанные в договоре аренды, могут стоить половины зарплаты.

Бюстгальтеры с косточками и объемными поролоновыми вставками

Актуальные еще с пятилетие назад тяжелые каркасные бюстгальтеры в последнее время активно сменяются на всевозможные бралеты и бюстье без косточек, объемных вставок и часто даже без застежек. И, как следствие, они обладают максимальным комфортом, заставляя забыть о мыслях, как бы поскорее прийти домой, снять бюстгальтер и наконец расслабиться. А для девушек с большими формами, вопреки стереотипам, тоже есть свои варианты — с литыми чашками. Грозная тетенька-врач сказала забыть и выбросить все эти поролоновые орудия пыток. Послушалась, выбросила, накупила бралетов. Красиво, удобно и намного дешевле!

Стационарный компьютер

Повсеместное распространение вариантов удаленной работы неизменно приводит к тому, что техника для такой работы должна быть легкой, мобильной и дающей ту самую возможность смены офиса хоть на шезлонг у моря (или просто кровать с кошкой под боком). А с учетом того, что современные ноутбуки могут достигать мощностей, сопоставимых со стационарными домашними компьютерами, выбор большинства людей становится очевидным. Сменила настольный компьютер на ноутбук и теперь не понимаю, почему не сделала этого раньше. Работать можно хоть сидя, хоть лежа, хоть на полу, хоть на диване. Да еще и оказался шустрее стационарного.

Фотоаппарат

Сегодня в каждом смартфоне объединено множество самых разных устройств: будильник, калькулятор, плеер и, конечно же, фотоаппарат. Маленький, компактный, всегда под рукой, да и по качеству снимков часто не уступающий камерам. И если фотографии создаются только для себя и для страниц в социальных сетях, то смартфона для этих целей многим сегодня вполне достаточно. Я не профессиональный фотограф. И даже не фотограф-любитель. Мне не нужно, чтобы мои фотографии выглядели причудливыми и художественными. Мне просто нужно, чтобы они были детализированными и четкими, с верной цветопередачей. И так как мой смартфон более чем все это выполняет, мне незачем носить с собой камеру. © Alexander Lee / Quora

Меховые жилеты

Если о шубах из натурального меха мы успели практически забыть, то подобные жилеты (особенно в сочетании с кожаной курткой) еще недавно встречались буквально на каждом шагу. Поддавшись ажиотажу, модницы потратили на них немалую сумму, а затем мода совершила очередной виток и сделала этот предмет гардероба неактуальным. Да и в целом подобные жилеты выявили свою непрактичность: сочетать их с верхней одеждой довольно-таки непросто. Бывшая коллега потратила на него сумму, примерно равную месячной заработной плате, надела раза три, а затем благополучно повесила в дальний шкаф, забыв о нем навсегда.

Внешние жесткие диски

Облачные технологии хранения данных успешно завоевывают популярность все большего количества людей. И не зря, ведь с их помощью доступ к файлам можно получить мгновенно и на любом устройстве, одновременно работать с несколькими людьми (например, коллегами), да и просто не нужно с собой носить ничего лишнего, в отличие от портативных девайсов. Сейчас огромное количество различных облачных накопителей. Это обязательно для тех, кто продвигает свой продукт в интернет-индустрии. Сам пользуюсь Google Drive для файлов большого размера и iCloud (установлен по умолчанию на устройствах Apple). © Даня Евгеньевич / TheQuestion

Кошелек

Расчет наличными деньгами с каждым днем все больше теряет свою привлекательность. И правда, если покупки можно оплачивать картой, телефоном, часами, браслетом или даже кольцом, то зачем носить с собой громоздкие кошельки, которые так любят не помещаться в маленькие сумочки? И даже для накопившейся стопки скидочных карт есть свои мобильные приложения. Больше года назад сменила большущий кошелек на маленький кожаный чехол, который изначально продавался как упаковка для проездного билета. В него помещаются банковская карта и абонемент в школу танцев, а этого мне вполне достаточно.

Планшет

Казалось бы, еще недавно планшеты пользовались довольно большой популярностью — легкие, относительно компактные, с большим экраном. Но за последние годы в продаже появилось немало ультратонких ноутбуков (которые к тому же могут совмещать функции сенсорного управления), да и современные смартфоны значительно расширили свой функционал, сделав из планшета девайс далеко не первой необходимости. Из-за вхождения в тренд смартфонов с большим экраном планшеты как класс устройств активно вымирают. Из новых моделей можно назвать только несколько линеек премиум-класса, все остальное многообразие фактически исчезло, на рынке доступны модели 3—4-летней давности. © Антон Харламов / YandexQ

Пластиковые душевые кабины с множеством функций

Когда-то люди выстраивались в очередь, чтобы приобрести душевые кабины с огромным количеством функций. Гидромассаж, радио, массивный поддон — все это создавало настоящий вау-эффект и поражало воображение. Но чуть позже выяснилось, что дополнительным функционалом практически никто не пользуется: про радио благополучно забыли, гидромассаж включали раз в неделю, да и уход за такой кабиной съедал массу времени. В связи с этим дизайнеры стали рекомендовать отказываться от навороченных моделей и отдавать предпочтение минималистичным душевым кабинам, состоящим из стеклянных ограждений, выложенных внутри плиткой.

Дизайнеры советуют, котики одобряют.

А что бы вы добавили в наш список? Что, по вашему мнению, стремительно исчезает?