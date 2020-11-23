9 вещей, которые родители вбили нам в голову. И теперь они портят нам жизнь

Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшей судьбы и активно пытается научить его тому, что считает правильным. К сожалению, взрослые порой ошибаются и воспитывают в детях совершенно ненужные, а иногда и вредные жизненные установки.

Редакция AdMe.ru искренне надеется, что вас эта проблема обошла стороной.

9. Счастье надо заслужить

Счастье так же естественно, как боль, радость, грусть, смех и все прочее, а потому доступно абсолютно любому человеку. Но часто людям кажется, что они еще недостаточно поработали над своей жизнью, а потому не заслужили ничего хорошего, и тогда они невольно начинают саботировать собственные попытки стать счастливее. Первое, что стоит сделать, — это избавиться от привитых мифов: деньги приносят счастье; счастье приходит только с возрастом; некоторые люди счастливее остальных, а другие — несчастнее, и с этим ничего не поделаешь; для счастья нужны крепкие, здоровые отношения с любимым человеком. Второе — научиться чувствовать себя счастливым здесь и сейчас. Для этого достаточно следовать простым правилам: искренне благодарите окружающих за помощь, инвестируйте время в общение со счастливыми людьми, делайте комплименты, радуйтесь удаче окружающих, наслаждайтесь каждым прожитым моментом. Помните: счастье можно почувствовать, даже если просто наблюдать за тем, как ветер колышет листву деревьев.

8. Если у человека нет диплома о высшем образовании, грош этому человеку цена

Разумеется, диплом просто необходим, если человек хочет быть хирургом, химиком, биологом, физиком или кем-то в этом роде. Но если его не увлекает такая деятельность, которая требует глубоких академических познаний, то и получать высшее образование не обязательно для того, чтобы достичь успеха. И уж тем более количество полученных дипломов не прямо пропорционально будущей заработной плате. Все больше современных компаний при приеме на работу ориентируются не на наличие у кандидата аттестатов и сертификатов, а на его практические навыки. Многие готовы принять на работу и такого человека, который практически ничего не умеет, но готов обучаться на месте. По всей видимости, в будущем образование и вовсе уйдет на второй план, уступив первенство опыту и желанию учиться.

7. Нужно слушаться взрослых, потому что они умнее

Солидный возраст вовсе не синоним высокого интеллекта, поэтому к советам старших коллег или родственников прислушиваться стоит не всегда. Разумеется, делать это нужно в вежливой форме, поскольку старость заслуживает уважения. Но уважение и подчинение — вещи совершенно разные. Основная проблема в том, что послушный ребенок вырастает в послушного взрослого. Такой человек — отличный исполнитель, но ему вряд ли будет под силу принимать собственные решения. С большой долей вероятности им будут помыкать и пользоваться, а он не сумеет постоять за себя, поскольку привык подчиняться.

6. Необходимо быть добрым всегда, и однажды кто-нибудь отплатит вам тем же

К сожалению, наш мир часто бывает несправедлив. В реальной жизни правило «будь добр к людям, и они будут добры к тебе» срабатывает через раз, а то и два, если не через три. Ребенок должен это знать с детства, поскольку он так или иначе столкнется с этим во взрослой жизни. Чем раньше маленький человек узнает о том, что в мире случаются неприятные вещи даже с приятными людьми, тем проще ему будет потом. Несправедливость окажется повсюду: человек честным трудом заработал повышение, а получил его сын начальника; ураган разрушил дом соседа справа, а владения соседа слева остались целыми и невредимыми; родители помогают финансово непутевой дочке, а другая — красавица и умница — зарабатывает на все сама. Ребенок должен понимать, что таких мелочей в его жизни будет много — их нужно научиться принимать и преодолевать.

5. Хорошая жена должна хорошо готовить

Вы наверняка не раз слышали истории о мужчинах, которые живут одни и не могут приготовить себе даже яичницу или пельмени. Ноги этой проблемы растут из детства: родители обучают детей тому, что готовить должна женщина, а мужчина обязан уметь работать руками — что-то чинить, мастерить, строить. Давно пора посмотреть на мальчиков и девочек как на обычных людей, которым необходимы базовые навыки выживания. Каждый, вне зависимости от пола, должен уметь убираться, чтобы не жить в свинарнике, и хотя бы немного готовить, чтобы иметь возможность поесть.

4. Надо быть «нормальным» и не отличаться от толпы

Понятие «нормальности» для многих родителей означает целый ряд вещей: использование правой руки вместо левой; ношение одежды, которая считается приличной и уместной; интересы, не соответствующие полу или возрасту, и многое-многое другое. А при определении «нормальности» взрослые ориентируются, как правило, на то, как выглядят и ведут себя другие дети, знакомые им. Вас наверняка в детстве хоть раз, но с кем-то сравнивали: у соседа с 5-го этажа по математике одни пятерки, а двоюродная сестра ходит на бальные танцы, теннис и пение. Из-за таких сравнений и желания «усреднить» ребенка родители буквально уничтожают его уникальность, ведь каждый из нас — неповторимая личность. Единственное допустимое сравнение — это сравнение с самим собой. Если год назад ребенок читал 20 слов в минуту, а сегодня — 40, он молодец. Даже если все остальные давным-давно читают по 50.

3. «Нормальные» люди доедают все, что им положили на тарелку

Заставлять ребенка съедать целую тарелку, если он того не хочет, вредно. Понятно, что желание контролировать количество и качество пищи обусловлено стремлением сделать ребенка здоровым, однако по факту это может привести к целому вороху проблем: начиная с переедания и заканчивая тайным поеданием любимых продуктов. Человек, даже маленький, должен сам чувствовать, когда ему требуется поесть, в противном случае он потеряет это чувство голода и насыщения и может заработать лишний вес, например. Шантаж вроде «съешь немного брокколи, и я дам тебе печенье» обычно приводит к тем же плачевным результатам. Многие пугаются, если на обед ребенок съел целую тарелку мяса, а за ужином жует один хлеб, и от страха пытаются впихнуть в несчастное дитя «нормальную» еду. Но для детей резкая смена вкусовых предпочтений и перебои с аппетитом — это норма.

2. Избегать конфликтов любой ценой

Избегание конфликтов не лучший способ их разрешения. Каждый ребенок должен знать, как ему поступить в случае разногласия с кем-либо, а особенно со сверстниками. Это знание окажет большое влияние на его взрослую жизнь, поскольку со спорными ситуациями мы сталкиваемся едва ли не ежедневно. Конечно, мы ни в коем случае не призываем учить детей драться. Лучший способ разрешить проблему — это достичь компромисса с противником.

1. Если у человека есть дорогие вещи, он многого добился в жизни

С детства нас учат, что маркерами успеха являются предметы роскоши: большие квартиры, дачи, частные бассейны, крутая техника, автомобиль и так далее. Хотя на самом деле их наличие означает лишь то, что у ее владельца имеются деньги на «игрушки», а некоторые и вовсе набирают для этого кредиты. Хотя окружающие по-прежнему автоматически думают, что человек, имеющий во владении предметы роскоши, преуспел в жизни. Но у каждого должно быть свое понимание успеха: кто-то мечтает о крепкой семье, кому-то нужно повышение, а третьим нравится путешествовать по миру автостопом и вообще ничем не владеть. Вопрос лишь в том, чтобы не обмануть самого себя: вы хотите быть успешным или чтобы все окружающие думали, что вы успешны?