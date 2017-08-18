9 вещей, которые не стоит делать на пустой желудок

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«Человек есть то, что он ест» — эта формула известна всем. Но то, что мы делаем до трапезы, тоже оказывает большое влияние на наше состояние. AdMe.ru расскажет о 9 вещах, которые нельзя делать натощак, то есть спустя не менее 2 часов после последнего приема пищи. А в конце статьи мы приготовили бонус: вы узнаете, чем лучше всего заниматься именно на пустой желудок.

Принимать противовоспалительные препараты

Аспирин, парацетамол и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) нельзя принимать натощак. Это не только снижает их эффективность, но и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем — например, желудочное кровотечение. О других лекарствах, которые не стоит принимать на пустой желудок, читайте тут. Совет: Молоко снижает негативное действие НПВП, но, если его нет под рукой — запейте препарат большим количеством воды. Если есть возможность, используйте вместо таблетки свечку.

Пить кофе

Кофе даже без кофеина стимулирует выработку кислоты, действие которой на пустой желудок может стать причиной изжоги и других неприятностей со стороны пищеварительного тракта. Если по утрам после кофе еще и не завтракать, может развиться дефицит серотонина и не очень хорошее настроение вам обеспечено на целый день. Совет: Если вы не в силах отказаться от привычки пить кофе натощак, пейте его со сливками или молоком — молочный жир снизит негативное действие напитка. Выбирайте натуральный, а не сублимированный кофе.

Употреблять алкоголь

Абсорбция алкоголя натощак увеличивается в 2 раза, что можно сравнить с введением спиртного внутривенно. Выведение продуктов распада алкоголя происходит медленнее, что провоцирует тяжелое похмелье. Стремительное действие спиртного на организм не проходит без негативных последствий для печени, сердца, почек. Совет: Если так сложилась ситуация, что все-таки нужно выпить на пустой желудок, отдайте предпочтение охлажденным негазированным напиткам, так как они медленнее всасываются. А еще лучше — съешьте хотя бы небольшой бутерброд, в идеале со сливочным маслом.

Жевать жевательную резинку

Вырабатывающаяся соляная кислота во время жевания разрушает слизистую пустого желудка, и, если увлекаться этим занятием, можно заработать гастрит. Также научно доказано, что после жевательной резинки люди больше отдают предпочтение не очень здоровой пище (картофелю фри, например), чем овощам и фруктам. Совет: Меньше вреда будет от тех жевательных резинок, в составе которых есть натуральные подсластители (ксилит, сорбит), а не сахар, цикламат или аспартам. Избегайте жевать резинку более 10 минут даже на полный желудок.

Ложиться спать

Чувство голода и низкий уровень глюкозы мешают нам уснуть, а также провоцируют поверхностный сон и раннее пробуждение. Интересно, что недостаток сна увеличивает уровень гормона голода. Именно поэтому, отказавшись от ужина, на следующий день мы съедаем больше. Совет: Наедаться перед сном тоже не стоит. Оптимальное решение — молочные продукты, потому что в них содержатся магний и кальций. Эти элементы обеспечат здоровый сон.

Интенсивные тренировки

Есть мнение, что при тренировках натощак сжигается больше калорий. На самом же деле пустой желудок на это не влияет, а вот потеря мышечной массы происходит более интенсивно. Сами же тренировки проходят не очень активно, ведь организму не хватает энергии. Совет: Замените интенсивные нагрузки аэробной тренировкой. При болезнях пищеварительной системы перед любой тренировкой лучше перекусить, потому что физическая активность стимулирует выработку желудочного сока, который негативно влияет на желудок.

Ходить в любые магазины

Все мы знаем, что чувство голода заставляет нас покупать больше продуктов, чем нужно. Но оказывается, пустой желудок «увеличивает» желание что-либо купить даже в непродовольственных магазинах. Ученые говорят, что «Я хочу есть» сокращается до «Я хочу», и, когда человек в магазине, эта потребность удовлетворяется за счет покупок. Совет: Кроме заранее составленного списка сэкономить в магазине поможет наличный расчет. Согласно исследованиям, оплачивая покупки наличными, а не картой, люди тратят меньше.

Пить цитрусовый сок

Кислота и грубая клетчатка, которые содержатся в цитрусовых, раздражают пустой желудок, что особенно опасно при гастрите или склонности к этому заболеванию. Совет: Свежевыжатый сок из цитрусовых принесет пользу и не навредит желудку, если разбавить его водой в пропорции 1:1 (при повышенной кислотности) и 2:1 (для всех остальных). Кстати, кроме цитрусовых есть и другие продукты, которые не рекомендуется есть натощак. Узнать о них можно, посмотрев этот ролик.

Обсуждать спорные ситуации

Американские ученые доказали, что чувство голода делает нас менее сдержанными. Дело в том, что для самоконтроля мозгу необходима энергия, которой недостаточно при пустом желудке. Совет: Если нет времени поесть перед разговором, выпейте что-нибудь теплое, например чай, и предложите оппоненту. Это поможет настроиться на дружелюбный лад.

Обещанный бонус: Что можно делать натощак

Все мы знаем, что лучшее, что можно сделать натощак, — это поесть. Но, оказывается, существуют и другие, менее очевидные вещи, которые лучше делать на пустой желудок. Решать задачи. Натощак способность концентрироваться и внимательность становятся острее. По мнению ученых, это связано с тем, что раньше при голоде человеку надо было сосредоточиться на добыче пищи. Помогает в решении задач и гормон голода грелин, который стимулирует активность мозга.

Натощак способность концентрироваться и внимательность становятся острее. По мнению ученых, это связано с тем, что раньше при голоде человеку надо было сосредоточиться на добыче пищи. Помогает в решении задач и гормон голода грелин, который стимулирует активность мозга. Делать выбор. Если вы давно не знаете, что выбрать: красную юбку или джинсовый комбинезон, — лучше решать натощак. Исследования доказывают, что на пустой желудок люди принимают более успешные, хотя и импульсивные решения. Конечно, пользоваться этим методом лучше тогда, когда речь не идет о финансах, отношениях, здоровье.