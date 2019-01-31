9 вещей, которые навязала нам реклама, и мы приняли все за чистую монету

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Основная цель рекламы — побудить людей купить товар или воспользоваться услугой. Однако некоторые рекламщики относятся к своей работе как к искусству, создавая настоящие шедевры, а другие и вовсе производят переворот в сознании людей.

Мы в AdMe.ru были удивлены, насколько сильно некоторые рекламные кампании изменили мир, и решили поделиться с вами этими историями.

Делаем перерывы на кофе

В 1950-х годах компания Pan-American Coffee Bureau для увеличения продаж кофе запустила рекламу, призывающую сделать перерыв на работе и выпить бодрящий напиток. К ней был придуман слоган: «Прервись на чашечку кофе — и узнай, как тебе это поможет». Реклама сработала, и вскоре перерывы на кофе стали обычным делом, а продажи продукта выросли. В некоторых компаниях кофе-брейки даже были закреплены в контрактах сотрудников.

Используем больше продукции, чем нужно

Некоторые рекламные компании, чтобы увеличить продажи, пытаются убедить нас использовать большее количество продукта, нежели необходимо, ведь чем быстрее он кончится, тем быстрее нам вновь придется его покупать. В подсознание закладывается определенная «инструкция» по употреблению товара. Так, например, в рекламе жевательной резинки в рот кладут 2 подушечки, а в рекламе гелей для душа и шампуней актеры всегда густо намыливаются, пока полностью не укутаются в пену.

Полюбили обезжиренные продукты

Жиры так же необходимы нашему организму, как и белки, углеводы и витамины. Благодаря им мы чувствуем насыщение. Но мода на обезжиренные продукты и убедительная реклама сделали свое дело. При этом из-за отсутствия жиров продукт отчасти теряет свою ценность и даже вкус. Чтобы еда не казалась пресной, в нее добавляют сахар и прочие вещества, которые точно не помогают сохранить здоровье.

Пьем энергетики и ассоциируем себя с героями

Для поддержания интереса к покупке энергетических напитков рекламным компаниям пришлось создавать чуть ли не отдельную культуру. Простых обещаний о «бодрости духа» уже не хватало. Поскольку основным потребителем является молодежь, употребление энергетиков связали с экстримом и пробуждением скрытых способностей организма. Фирмы-производители также спонсируют различные фестивали и спортивные соревнования.

Покупаем больше колы из-за чувства общности

Когда наступила Великая депрессия, спрос на продукцию Coca-Cola упал. Уилл Дарси, занимавшийся рекламой бренда, убедил владельцев компании везде развесить плакаты, на которых был изображен усталый рабочий, пьющий колу. Текст на плакате гласил: «Восстанавливающая сила паузы». Это помогло не только сохранить спрос на продукт, но и увеличить продажи вдвое и превратить колу в национальный напиток. Люди почувствовали себя единой нацией, которой сейчас тяжело, но которая взяла паузу и скоро вновь продолжит совершать трудовые подвиги. А имя Уилла Дарси даже вписали в учебники истории.

Надевая кроссовки, ощущаем себя на пороге великих достижений

Раньше кроссовки были лишь обувью для занятий спортом. Однако Nike почти создал особую культуру в этой сфере. Во-первых, был придуман простой, но емкий слоган «Just Do It», ставший одним из самых известных во всем мире. Во-вторых, для участия в рекламе были приглашены известные люди. Благодаря этим двум факторам мода на кроссовки захлестнула весь мир, а обувь Nike перестала быть простым спортивным атрибутом: ее начали связывать с чем-то большим, со своими мечтами и успехом.

Носим джинсы и дома, и на работе

В 1980-х годах в США был введен один день на неделе, когда сотрудники могли приходить на работу в любой одежде. Однако не все соблюдали приемлемые рамки, что вызывало недовольство у многих работодателей. Тогда фирма Levi Strauss & Co. создала «Руководство по повседневной деловой одежде», которое многие желали приобрести, чтобы получить профессиональные рекомендации от стилистов. А в высылаемом каталоге все модели были одеты в джинсы именно этой фирмы.

Боимся вспотеть

Раньше к запаху пота люди относились намного терпимее, а бороться с ним считалось вредным для здоровья. Поэтому, когда Эдна Мерфи применила медицинский антиперспирант для решения проблемы потеющих рук у врача во время операции и основала компанию Odorono, ни у кого это не вызвало интереса. Тогда девушка обратилась к рекламщику, который в публикации в журнале Ladies’ Home Journal намекнул, что многие люди просто не ощущают своего неприятного запаха, хотя на самом деле это отталкивает других. После этого некоторые читатели отписались от издания. Зато продажи антиперспирантов выросли вдвое, а сегодня нелюбовь окружающих к потеющим людям демонстрируется уже открыто.

Ассоциируем Рождество с Санта-Клаусом

Всего 100 лет назад Санта-Клаус изображался не только как добрый дедушка с бородой, но и как маленький гном или злобный старичок, куривший трубку. Некоторые дети даже боялись его. Революцию в восприятии данного персонажа произвела компания Coca-Cola. Она использовала образ Санты для своей рождественской рекламы, сделав его добрым дедушкой, который дарит детям игрушки, читает их письма и носит красный костюм (раньше его одеяние было зеленым или коричневым). Этот образ мгновенно разошелся по различным изданиям, был напечатан на календарях и открытках и до сих пор пользуется огромной популярностью.

А какая реклама из виденных вами больше всего повлияла на вас?