9 вещей, которые мы, оказывается, называем неправильно

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Слова, которые мы используем каждый день, кажутся настолько привычными, что, узнав про их «неправильность», мы испытываем не только удивление, но даже некоторое возмущение: если все так говорят, то неправильным это быть не может. Все дело в отличиях научной и наивной картин мира: представления о том, как устроена окружающая действительность, ученых и специалистов из разных областей часто расходятся с представлениями обывателей, и это отражается в языке. Вряд ли мы перестанем называть плечо плечом, а мимозу мимозой, но узнать о том, как они называются в анатомии и биологии, и любопытно, и полезно.

Мы в AdMe.ru каждый день узнаем что-то новое, но, признаться, о том, что гололед — это не гололедица, а литавры — это не тарелки, услышали впервые. Сейчас и вам расскажем.

1. Мимоза — никакая не мимоза

Мимоза ассоциируются у нас с 8 Марта и радостью от наступающей весны. Но, оказывается, эти пушистые желтые веточки принадлежат совсем другому растению — акации серебристой, раскидистому вечнозеленому дереву родом из Австралии.

Полное название настоящей мимозы — мимоза стыдливая. Это многолетнее травянистое растение с сиреневато-розовыми цветами и листьями, которые быстро складываются в ответ на прикосновение.

Есть и другие растения, которые мы называем неправильно: сибирский кедр на самом деле не кедр, а сосна, комнатный алоэ в действительности столетник, камышом мы привыкли звать рогоз, геранью — пеларгонию, а подснежником — пролесок и ветреницу.

2. «Нажать на курок» — безграмотное выражение

В кино мы не раз слышали фразы вроде «Одно движение — и я нажму на курок!» Однако при нажатии на курок выстрела не произойдет, так как эта деталь предназначена для того, чтобы привести оружие в боевую готовность. Поэтому курок взводят. А чтобы выстрелить, нажимают на спусковой крючок.

3. Литавры — это не тарелки

Лингвист Ирина Левонтина в книге «Русский со словарем» пишет, что заблуждение «литавры — это тарелки» есть почти у всех, и даже знаменитые литераторы не знали, что это такое. Маяковский писал, что «грудь наша — медь литавр», Грин описывал их звук так: «Бухнуло глухое серебро литавр», и даже Пушкин упоминал их «звон». На самом деле литавры — это подобие барабанов. Их звук можно послушать здесь.

4. Баян — это не гармонь

Музыканты, играющие на баяне, обижаются, когда их инструмент называют гармошкой. Баян сложнее устроен: если на гармони от 1 до 2 рядов кнопок, то у баяна 5-рядная клавиатура. Поэтому его звучание гораздо богаче, а звуковые возможности шире: на нем можно исполнять сложные музыкальные произведения. Многие путают баян еще и с аккордеоном, но у последнего не кнопки, а клавиши, как у пианино.

5. Иней и изморозь — разные явления

То, что мы называем инеем, может оказаться изморозью. Это не одно и то же, и образуются они по-разному: изморозь возникает на длинных и тонких предметах, например на ветвях деревьев или металлической сетке, при морозной погоде и высокой влажности, и она выглядит как гирлянды пушистых кристаллов.

Иней же образовывается в холодные ясные ночи на сплошных поверхностях (почве, стенах домов) в виде мельчайших кристалликов и может создавать причудливые узоры. Это более частое явление, чем изморозь. Кстати, не путайте изморозь с изморосью — мелким моросящим дождем.

6. Гололед и гололедица не одно и то же

Гололед с точки зрения метеорологов — это слой льда на земле, растениях, проводах. Он образуется из-за намерзания осадков при резком потеплении, высокой влажности и ветре. Ледяная корка при этом может быть такой толстой и тяжелой, что обрывает провода и ломает ветви деревьев.

Гололедица же — слой снега на дорогах и тротуарах, который подтаял, а потом снова замерз, или который плотно утоптали — так, что на поверхности образовалась тонкая и скользкая ледяная корка.

7. Плечо — это не то, что мы думаем

В быту мы называем плечом часть туловища от шеи до руки, но на самом деле так называется верхняя часть руки выше локтевого сустава. То, что ниже — от локтя до запястья, — это предплечье, а плечо в анатомическом смысле — это надплечье и плечевой сустав.

8. У змеи нет жала

Жало есть только у насекомых, змея же вводит яд с помощью зубов, внутри которых есть специальные каналы (а у некоторых змей — желобок на внутренней стороне зуба). Раздвоенный язык не жалит, это орган обоняния. Он постоянно в движении: собирает мелкие частицы воздуха, воды и почвы и передает их в ротовую полость — там у змей расположен орган Якобсона, который анализирует химический состав этих частиц и по ним определяет, где находится добыча или хищник.

9. Целлофан — это вам не полиэтилен

Иногда полиэтиленовые пакеты называют целлофановыми, хотя целлофан и полиэтилен — совершенно разные материалы. Целлофан — это прозрачная пленка, изготовленная из целлюлозы (а ее, в свою очередь, получают из древесины). Это натуральный материал, который быстро разлагается. Полиэтилен же получают химическим путем из газа этилена. Разлагается полиэтилен медленно и является одной из самых больших проблем для окружающей среды, так как загрязняет океан и почву. В последние десятилетия полиэтилен благодаря своей дешевизне почти вытеснил целлофан, но сейчас интерес к последнему возрождается из-за его экологичности.