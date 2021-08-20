9 вещей, которые мы используем совсем не так, как задумывалось изначально

Мы знаем, что ложка нужна для еды, а подушка — для сна. Но на самом деле в мире существует множество изобретений, которые придумали совсем не для того, для чего их используют люди. Среди таких предметов — фрисби, беспроводные устройства и даже обычные лосины.

Мы в AdMe.ru по-новому взглянули на вещи вокруг нас и погрузились в историю, чтобы разузнать, для чего их создали на самом деле.

Аппарат для массажа

Некоторые косметические салоны предлагают процедуру LPG-массажа. Он помогает, например, бороться с целлюлитом. Сейчас сложно поверить в то, что этот аппарат первоначально создавался не для индустрии красоты. В 1970-годах французскому инженеру Луи-Полю Гите понадобились многочасовые сеансы ручного массажа, чтобы повысить эластичность кожи и избавиться от рубцов и шрамов на теле. Тогда специалист заметил, что эффективность процедур зависит от навыков массажиста, и решил создать устройство для подобных манипуляций. Так, в 1983 году вышел первый прототип аппарата для нового вида физиотерапии для лечения рубцов. Тогда врачи еще не знали, что это приспособление станет популярным в косметологии. Кстати, названо устройство по первым буквам имени его создателя — Louis-Paul Guitay (LPG).

Лосины (легинсы)

Сейчас мы покупаем лосины в основном для спорта и активного времяпрепровождения. Первые же легинсы появились еще в XIII веке, некоторые из них были сделаны из шерсти. Также известны чулки из оленьей кожи для охотников, звероловов, горцев, наездников. Кроме того, раньше их использовали для защиты от укусов змей и насекомых. Название «лосины», существующее в русском языке, связано с тем, что изготавливали такие штаны из кожи лося или оленя. Лосины мочили перед тем, как надеть, так как они были чересчур узкими. А высыхали они уже на теле.

Ополаскиватель для рта

В 1865 году английский доктор Джозеф Листер продемонстрировал антисептик для хирургических операций, который снизил бы частоту заражений инфекциями. Это вдохновило других врачей на создание похожих обеззараживающих средств. В итоге антисептик начали использовать стоматологи для ухода за полостью рта. Постепенно он начал применяться и для бытовых нужд.

Одноразовые бумажные салфетки

В военное время креповая бумага была нужна для фильтров противогазов. В мирные годы ее производство адаптировали для изготовления женских гигиенических прокладок. Позже из нее стали делать и одноразовые салфетки, какие применяли еще много веков назад в Японии. Они стали заменой полотенец для лица, и их использование рекламировали как секрет красоты. Спустя некоторое время такие салфетки решили продавать в качестве носовых платков. Интересно, что сначала руководитель компании выступал против такого позиционирования своего товара. Но все же выделил небольшой бюджет для рекламы этого направления производства.

Лимонад 7UP

Этот газированный напиток с лимоном и лаймом первоначально содержал еще и цитрат лития. В прошлые века это вещество было популярным лекарством для стабилизации настроения. Его до сих пор используют для лечения психических расстройств. В 1948 году ввели запрет на применение этого препарата в напитках. Поэтому формулу лимонада изменили, и сегодня это просто газировка.

Фрисби

Создатель первых фрисби вряд ли мог предположить, что его тарелками будут кидаться. Он их изобрел не для игры, а для еды. В конце XIX века Уильям Расселл Фрисби купил в Коннектикуте пекарню, которую назвал Frisbie Pie Company. Его пироги продавались в фирменных формочках. Местные школьники играли недалеко от пекарни: кидали тарелки из-под пирогов друг в друга и кричали: «Фрисби!» Позже это детское развлечение стало популярно и в ближайших университетских кампусах.

В 1937 году Уолтер Фредерик Моррисон и его будущая жена бросали тарелку от пирога. Им предложили купить эту игру за 25 центов. Так родилась идея бизнеса. В 1948 году началось производство пластиковых дисков, которые стали называть летающими тарелками из-за популярности идеи о существовании НЛО. В 1957 году бизнесмен продал патент калифорнийской компании, которая и явила миру современные фрисби. В этой фирме решили использовать уже известное тогда название пирогов Frisbie, но поменяли одну букву в слове, чтобы избежать нарушения прав на товарный знак. Так родились Frisbee.

GPS

В прошлом веке, во времена космической гонки государств, несколько исследователей наблюдали за спутником конкурентов, чтобы перехватывать его с помощью радиопередач. Такая слежка привела к созданию новой навигационной системы, в которой мир нуждался. Исследователи случайно заметили, что с помощью одного физического явления можно не только ловить передачи, но и узнавать положение спутника и даже его скорость. Так и была создана система GPS. В 1983 году эта технология стала применяться и для гражданских целей. Теперь, используя GPS, мы можем найти ближайшую кофейню или банкомат.

Системы виртуальной реальности

Погружение в виртуальную реальность в наши дни — популярное развлечение. Но раньше созданные для этого гаджеты использовали как симулятор, в частности для пилотов и медиков. Например, в качестве тренажера для полетов на истребителях. Позже виртуальные миры стали создавать для обычных пользователей интернета. Так, в 1978 году разработали виртуальную карту Аспена, по улицам которой можно было бродить в режиме лета и зимы.

Беспроводные устройства

Представьте, что было бы, не появись беспроводные гаджеты. Мир уже запутался бы в проводах, если бы однажды человечество не сошло с ума по поводу освоения космоса. Например, лунная программа «Аполлон» еще полвека назад подарила нам технологии, которые сегодня лежат в основе создания беспроводных наушников, пылесосов и телефонов. Для астронавтов разработали легкие наушники, до этого они были чересчур громоздкими. Это и было отправной точкой в создании беспроводной технологии. Компания, которая придумала наушники для космической миссии, сегодня производит беспроводные гаджеты для всех. Так что их изобрели не для слушания музыки, а для науки.

Еще одно изобретение — устройства, работающие на аккумуляторах. Для «Аполлона», например, создали специальные беспроводные технологии. Этот принцип сегодня используется в обеспечении питания многих бытовых приборов.